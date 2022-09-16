Громкий скандал на юге России: Суд обязал компанию «Краснополянская косметика» освободить землю и вырубить уникальные цветы и деревья

Семья Дмитрия и Кристины много лет выращивала лаванду, кактусы, цитрусовые. Разводила улиток и пчел. Однако прокуратура посчитала, что земля «не используется для сельхознужд»... Фото: Личный архив

Адлерский райсуд признал: земля, на которой они выращивают ингредиенты для будущих шампуней, кремов и гелей, используется неправомерно, поэтому все это должно быть снесено, а участок освобожден. Вместе с ними под каток земельных изъятий угодили еще несколько фермеров, которые не понимают, почему их добросовестный труд внезапно оказался вне закона.

«ВОЗВРАТИТЬ УКАЗАННЫЙ УЧАСТОК»

- «Осмотром указанного земельного участка установлен факт его длительного неиспользования для сельскохозяйственных нужд...», «признать недействительной сделкой договор аренды… возвратить указанный участок...» - Дмитрий Серов еще раз перечитывает строчки в исковом заявлении, с которыми согласился суд, и растерянно разводит руками: - А это тогда что?

На 6,6 гектара вокруг нас в гору стройными грядками и рядами тянутся десятки тысяч кустов лаванды, фейхоа, алоэ, всевозможных цитрусовых. Чуть дальше - молодые саженцы эвкалипта, пасека, банановая плантация и улиточная ферма, с обитателей которой собирают муцин - важное в косметике вещество.

- А вон там - кактусы опунция, - показывает Дмитрий на гектар колючих рядов. - Они очень важны для косметики, от них суперэффективный увлажняющий эффект, возят только из Мексики, в России никто не выращивает, кроме нас! Вот алое вера - закупали раньше в Голландии, мы акклиматизировали, тоже до гектара доведем.

На горе - цех, где все это идет на переработку, помещения забиты здоровенными емкостями с экстрактами, которые скоро войдут в состав натуральных гелей, шампуней и кремов. А на первом этаже офиса - современная лаборатория, где люди в белых халатах колдуют с пробирками и колбами.

- Пойми, это не только бизнес типа сварил - продал, - эмоционально втолковывает мне Дмитрий, продолжая экскурсию по ферме. - Это и наука с инновацией, и самое настоящее импортозамещение. У нас задача - по максимуму самостоятельно производить все активные компоненты и растения для них тоже выращивать самим. Санкции против страны лишь стимулировали этот процесс, многие косметические ингредиенты прекратили поставлять в Россию, и мы начали это делать сами. Качественные цитрусовые эфирные масла, полученные холодным способом, например, раньше только из Европы шли. Следующее направление - гиалуроновая кислота, которая тоже импортная вся. Ее особые бактерии синтезируют, эксперименты в этом направлении уже ведутся, и весьма успешные. Тут много такого, что больше нигде в России не производится. Когда гидролаты (особая душистая вода, которую получают из растений. - Ред.) перестали возить из Франции, мы научились делать их сами. Даже эмульгаторы - тоже сами! Влетают как-то наши ребята-технологи: «Дим, мы сделали четыре разных эмульгатора! Уже 150 литров!»

Фермеры наладили «выпуск» растений, которые раньше приходилось завозить из-за границы. Фото: Личный архив

- Круто!

- Ну да… В другой день от счастья плясал бы, а тогда и не знал, как реагировать: утром тот самый иск получил о нашей «незаконности» и освобождении участка, а потом и суд проиграли. И странные чувства в голове - тебе заграница столько препон поставила, а тут еще и свои вдарили. Обидно… По всем подсчетам, в следующем году оборот должен достигнуть 1 миллиарда, и тут… А супруга как расстроилась - сюда, помимо труда, миллионов 200 вложено, и теперь все сначала начинать?..

«ВСЕ РАСКУПИЛИ, ВЕЗИТЕ ЕЩЕ!»

Собственно, с Кристины Судеревской все и началось 16 лет назад. Она вместе с Дмитрием тогда работала в спорткомпании, продвигавшей сноуборды, скейтборды и горнолыжную одежду, и ни о каком мыловарении не помышляла. Пока кто-то из гостей не подарил ей набор натуральной косметики. И захотелось Кристине непременно повторить это у себя на кухне. Из Англии были выписаны несколько книг-инструкций, и вскоре по описанному рецепту она сварила первое мыло холодным способом. Изучение процессов создания мыла тем временем продолжалось, появились свои рецепты на травах.

Дмитрий и Кристина - заядлые горнолыжники, поэтому мечтали переехать из Москвы в Красную Поляну. Новое занятие лишь приблизило мечту: на адлерских склонах можно же еще и всякую экзотику выращивать, которая войдет в состав того же мыла! И уже было присмотрели небольшой участочек, но после строительства тоннеля земля вдруг подскочила в цене, и накопленных 900 тысяч хватило лишь на домик с участком в глухой на тот момент деревне Медовеевка. Переехали, обустроились, Кристина сидела с ребенком и продолжала эксперименты на кухне. А тут вдруг позвонили из сувенирного магазина и бани, куда Дмитрий днем ранее ради интереса сдал сваренное женой мыло: «Все раскупили, везите еще!»

«Кристина, это не просто хобби», - задумался Дмитрий. Он улыбается, когда рассказывает о первых оборотах маленького семейного бизнеса:

20 - 30 тысяч в месяц. Но все это вселяло надежду. Он устроился на работу, а половину заработка вкладывал в свое начинание, потихоньку закупалась тара, оборудование. Запросы магазинов росли, обороты в какой-то момент перешагнули планку сначала в 100 тысяч, потом в 200 и 300 тысяч рублей, Дмитрий уволился и тоже полностью погрузился в производство косметики, став гелеваром и изготавливая фирменные травяные шампуни. И вот уже появились первые сотрудники, отдельная мыловарня в 70 квадратов и даже собственное производство на Розе Хутор, куда их пригласила администрация курорта.

А параллельно супруги подыскивали «сельхозку» неподалеку, чтобы наконец самим выращивать растения в нужных объемах. И как же обрадовались, когда искомое нашлось, вот этот участок в 6,6 гектара на солнечном склоне горы. Арендатору-животноводу он был не нужен, и он согласился переуступить права аренды Дмитрию и Кристине. Прежде чем заплатить за право переуступки аренды, они взяли выписки и проверили всю информацию про нее, что доступна обычному человеку, - все нормально, можно заключать сделку!..

Дмитрий Серов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЗЕМЛЯ ПОД АРЕСТОМ

Радости не было предела, когда в декабре 2018-го супруги получили зарегистрированный договор - на 49 лет земля ваша! Но было не до празднеств - земля стояла заросшая, местами заболоченная, с пнями, и пришлось немало попотеть, чтобы это все расчистить. Параллельно с этим был нарисован план посадок и всю зиму искали саженцы. Заказали 100 тысяч кустов лаванды, из всевозможных питомников - цитрусовые, фейхоа, дамасскую розу. Дмитрий из семечек вырастил несколько десятков эвкалиптов, а по весне все это перекочевало на участок. Здесь же создали центр переработки и лабораторию, набрали штат и молодых технологов, которые с энтузиазмом принялись экспериментировать. Бизнес успешно развивался, владельцы строили новые планы, но…

Первый тревожный звоночек прозвенел год назад.

- Это и правда был шок, - вспоминают основатели «Краснополянской косметики». - Сообщили: земля под арестом, подозрение на то, что мы залезли на территорию Сочинского национального парка. Но тогда выдохнули быстро: взяли выписки, которые четко указывали - территория парка находится дальше, а эта земля всегда была «сельхозкой» по назначению, ею и остается. Вроде согласились с нами, но арест не сняли. А в августе этого года второй звонок: вам повестка в суд. Думали, по нацпарку снова, но почитали и ахнули: иск от Генпрокуратуры, которая считает, что мы не используем землю по назначению и потому ее надо освободить.

Помимо Дмитрия и Кристины, в том исковом заявлении еще 124 ответчика. С той же формулировкой: «сельхозка» не обрабатывается, все поросло сорной растительностью. Но основной аргумент: когда-то эти земли (суммарно более 1500 га) обрабатывало предприятие «Адлерчай», которое в 2009 году перезаключило с государством договор аренды. При этом, как считают правоохранители, не имея намерения использовать ее по назначению, и даже «были приняты меры по незаконному выводу участка из сельскохозяйственного оборота». Позднее земля была разделена на 140 участков, их раздали бывшим работникам предприятия, которые, в свою очередь, также арендовали землю у государства с правом переуступки. И теперь все они скопом обязаны вернуть участки обратно.

Пчелы Дмитрия и Кристины. Фото: Личный архив

- А дальше по этой логике такая цепочка: прокуратура просит признать тот договор 2009 года ничтожным, следовательно, все последующие сделки тоже автоматически незаконны, - поясняет Дмитрий. - Даже говорили про этот «злой умысел»: мол, хотели вывести под индивидуальное жилищное строительство и настроить там коттеджей. Многие участки действительно застроены и используются не по назначению, отнимайте у них - это действительно грубое нарушение. Но мы-то здесь при чем? Получается, они взяли все 140 участков, которые когда-то передал своим бывшим сотрудникам «Адлерчай», и одним иском обвинили всех в «неиспользовании». Но много же таких, как мы, которые реально занимаются делом, выращивают продукцию и никаких коттеджей не строят...

«МУЖ НА ЭМОЦИЯХ ЗАВЕЛ БУЛЬДОЗЕР»

Под раздачу попали еще несколько фермеров. У одной женщины - 10 теплиц, фруктовый сад и пасека. У другой - тоже теплицы на восьми сотках. Но и здесь - «сельхоздеятельность не ведется, вернуть».

- На участке 15 тысяч корней винограда высажено, а в иске говорится, что у меня тут лес, - растерянно говорит Анна Тумасян. - Я после суда плакала долго, баранов раздала и куриц. Муж вообще, как услышал решение суда, на эмоциях завел бульдозер и хотел все снести, еле остановили…

Стоп, а кто осматривал-то территории?

- И как можно было не заметить теплицы, виноградники, равно как и аккуратные ряды экзотов Дмитрия и Кристины?

- Похоже, никто, - отвечает Анна Тумасян. - Только утверждение в иске, и все. Юристы спрашивали: а можно посмотреть акты осмотров? На чем эти выводы основаны? Кто проводил? Когда? Но их так и не было…

- А у вас эти акты осмотра, что вы не обрабатываете, есть?

- То же самое, - говорят юристы, защищающие «Краснополянскую косметику». - Акт осмотра, на демонстрации которого мы настаивали, сначала никто не предоставлял. Мол, потом. Нам пришлось сделать две независимые экспертизы, что все это не впопыхах посажено и обработка велась несколько лет. История вообще странная, учитывая количество ответчиков, многие из которых не успели ознакомиться с материалами дела, все это всего за 5 заседаний решилось. Очевидно, что при сборе материалов дела не было уделено достаточно внимания обладателям участков, взяли скопом бывшую землю «Адлерчая», и все. Государство наводит порядок в сфере сельхозземель, которые либо не использовались, либо переведены под другое назначение. Идея хорошая и правильная, но вот реализация страдает, нельзя всех под одну гребенку...

Участок Серовых, где они выращивают растения для натуральной косметики. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новая надежда

Вскоре фермеров постигло еще одно удивление: в рамках процесса представители прокуратуры вдруг заявили, что среди пользователей участков есть и добросовестные. И в суде появляются обещанные ранее акты осмотра земель.

- Вот: «установлено, что земельный участок используется для сельхознужд, имеются посадки плодовых деревьев, грунтовые дороги», - показывает Дмитрий Серов документ осмотра своего участка. - То есть сначала подали иск, обвинив нас во всех грехах, а только потом осмотрели его?

И он снова разводит руками, пытаясь понять эту логику: с одной стороны, прокуратура поддерживает собственный иск, где по всем участкам говорится о неиспользовании, и тут же - что некоторые из них все же используются. При этом исковые претензии не были сняты.

- Мы уже было воспряли духом, но суд полностью удовлетворяет иск, признав договор «Адлерчая» от 2009 года ничтожным, - говорят основатели «Краснополянской косметики». - И через 30 дней после вступления решения суда в законную силу мы должны освободить ее. Забери у нас это сейчас, мы, конечно, продолжим в другом месте. Но сильно при этом откатимся назад. Вдвойне обидно, что нас с командой технологов зовут продолжать бизнес во Франции, Турции и Дубае - только работайте и создавайте продукт, приезжайте со своими знаниями и технологиями, и с землей проблем не будет. Но мы на Родине хотим работать и ей пользу приносить. Уверены, что развязка будет хорошей. О другом даже думать не хочется. Тем более что представители прокуратуры обещали нам правовую поддержку в этом земельном вопросе.

Об этом же говорят и другие фермеры, живущие с надеждой на справедливый исход дела:

- В прокуратуре были, успокоили. Сказали: работайте, как работали, никто вас не тронет, стране нужна ваша продукция. Мол, нужно пройти некоторые формальности, после которых с нами будут перезаключены договоры и мы возьмем эту же землю без торгов. Похоже, что хотят провести работу над ошибками. Но мандраж все равно не проходит, а валокордин постоянно под рукой.

- Сейчас, получается, мы должны полностью довериться государству, отдать все свои права и ждать, когда обещания будут выполнены, - Дмитрий Серов улыбается, но снова становится серьезным, когда говорит о планах масштабировать эту косметическую историю в десятки раз и подыскать еще гектаров двести под живые ингредиенты. А как землю брать, чтобы снова не нарваться на проблемы из прошлого: а ну как и ее кто-то много лет назад с нарушениями оформил? Не детектива же земельного нанимать, чтобы тот историю участка за последний век проверил...