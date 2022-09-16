Владимир Сунгоркин: Путешествие длиною в жизнь

Закулисье фильмов «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» (где Сунгоркин исполнил главную роль). Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Владимир Сунгоркин очень рано начал и работать в «КП», и путешествовать. В «Комсомолку» он пришел еще до окончания универа - в 21 год. А в первую серьезную экспедицию попал и того раньше - в 18, спелеология его увлекла. Участие в масштабных исследованиях подземных дальневосточных пещер сделали его одним из самых молодых членов Географического общества СССР (ныне - Русское географическое общество).

С тех пор не было ни года, чтобы Сунгоркин не побывал в походе. И чем старше он становился, тем больше и разнообразнее становились его поездки.

Сплавы по рекам, автопробеги, снегоходные марш-броски. И всегда это были самые дикие, но необычайно красивые места его любимого и родного Дальнего Востока.

Однако это не был чистый туризм - это были именно экспедиции: сложные, увлекательные, открывающие что-то новое. По итогам выходили фильмы, статьи, энциклопедии. И в каждом проекте, кроме восхищения нашей природой, обязательно присутствовало уважение к русским первопроходцам - людям, которые присоединили Дальний Восток к России.

Владимир Николаевич был главным популяризатором этой темы - гораздо более увлекательной, чем колонизация Америки, распиаренная в голливудских вестернах. И он реально не понимал, почему наши киношники не обращаются к экранизации биографий Москвитина, Хабарова, Федосеева, Арсеньева и многих других великих русских путешественников, чьи приключения достойны сериалов!

«Витим. Путешествие по Угрюм-реке». Фото: Евгений САЗОНОВ

Сам он со своей командой сделал несколько документальных фильмов и книг об этой увлекательной истории - при всецелой поддержке Русского географического общества.

И последняя экспедиция не стала исключением. Это был автопробег по местам, которые открыл Владимир Арсеньев - русский офицер, географ, автор легендарного «Дерсу Узала». Команда журналистов собирала материалы для издания книги к 150-летию землепроходца. Главный редактор «КП» ушел из жизни в самом конце этой работы…

Это будет очень красивая книга. И посвящена она уже двум великим путешественникам, настоящим мужчинам по имени Владимир - Арсеньеву и Сунгоркину.