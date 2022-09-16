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Общество16 сентября 2022 4:00

Владимир Сунгоркин: Путешествие длиною в жизнь

В жизни Владимира Николаевича были три большие страсти: работа, семья и экспедиции по Дальнему Востоку
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
Закулисье фильмов «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» (где Сунгоркин исполнил главную роль).

Закулисье фильмов «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» (где Сунгоркин исполнил главную роль).

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Владимир Сунгоркин очень рано начал и работать в «КП», и путешествовать. В «Комсомолку» он пришел еще до окончания универа - в 21 год. А в первую серьезную экспедицию попал и того раньше - в 18, спелеология его увлекла. Участие в масштабных исследованиях подземных дальневосточных пещер сделали его одним из самых молодых членов Географического общества СССР (ныне - Русское географическое общество).

С тех пор не было ни года, чтобы Сунгоркин не побывал в походе. И чем старше он становился, тем больше и разнообразнее становились его поездки.

Сплавы по рекам, автопробеги, снегоходные марш-броски. И всегда это были самые дикие, но необычайно красивые места его любимого и родного Дальнего Востока.

Однако это не был чистый туризм - это были именно экспедиции: сложные, увлекательные, открывающие что-то новое. По итогам выходили фильмы, статьи, энциклопедии. И в каждом проекте, кроме восхищения нашей природой, обязательно присутствовало уважение к русским первопроходцам - людям, которые присоединили Дальний Восток к России.

Владимир Николаевич был главным популяризатором этой темы - гораздо более увлекательной, чем колонизация Америки, распиаренная в голливудских вестернах. И он реально не понимал, почему наши киношники не обращаются к экранизации биографий Москвитина, Хабарова, Федосеева, Арсеньева и многих других великих русских путешественников, чьи приключения достойны сериалов!

«Витим. Путешествие по Угрюм-реке».

«Витим. Путешествие по Угрюм-реке».

Фото: Евгений САЗОНОВ

Сам он со своей командой сделал несколько документальных фильмов и книг об этой увлекательной истории - при всецелой поддержке Русского географического общества.

И последняя экспедиция не стала исключением. Это был автопробег по местам, которые открыл Владимир Арсеньев - русский офицер, географ, автор легендарного «Дерсу Узала». Команда журналистов собирала материалы для издания книги к 150-летию землепроходца. Главный редактор «КП» ушел из жизни в самом конце этой работы…

Это будет очень красивая книга. И посвящена она уже двум великим путешественникам, настоящим мужчинам по имени Владимир - Арсеньеву и Сунгоркину.

УТРАТЫВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»