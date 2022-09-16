Сенсационнное открытие учёных: о дате смерти можно узнать из сна

Недавно ученые разработали новый критерий предсказания продолжительности жизни: прогноз делается на основе качества сна! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Существует множество способов оценить продолжительность собственной жизни. Самый простой - оглянуться назад и прикинуть, сколько прожили ваши родители, дедушки и бабушки. Существуют методики, которые позволяют подсчитать остаток “в кассе” на основании скорости ходьбы в возрасте 40 и более лет или количества отжиманий, которые вы можете выполнить за 60 секунд. Тут работает простая логика - чем лучше физическое состояние, тем крепче здоровье. Ну, а самым романтичным не грех периодически делать запрос: “Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?”... Однако практическая польза всех этих методик для конкретного индивидуума невелика (вас же не интересует точность в выборке из тысячи кейсов) - слишком много неучтенных факторов остается за бортом.

Недавно ученые разработали новый критерий предсказания продолжительности жизни: прогноз делается на основе качества сна! Группа ученых медицинского Центра Стэнфордского университета предложила использовать новый термин - возраст сна.

Почему возраст сна - это важно?

Во-первых, потому что во сне мы проводим треть нашей жизни и это важный компонент нашего общего самочувствия. Во-вторых, сон более объективный показатель, поскольку организм полностью отключается от внешнего мира и функционирует в автоматическом фоновом режиме. А в таком формате нарушения здоровья можно зафиксировать на самых ранних стадиях. В-третьих, проблемы со сном возникают при большом числе заболеваний. Например, у пациентов с Паркинсоном за 5-10 лет до появления первых симптомов возникают характерные расстройства сна, когда пациент бурно переживает сюжеты сновидений, кричит, размахивает руками или бьет кулаками в стену. Значит, изучая сны, можно преуспеть в ранней диагностике.

На лицо ужасные, сонные внутри…

Исследователи измеряли самые разные данные: частоту сердечных сокращений и дыхания, артериальное давление, продолжительность медленной и быстрой фазы сна (последняя сопровождается повышенной активностью головного мозга), движение ног и подбородка, насыщение крови кислородом и т.д.

В каждом возрасте люди спят по разному. Чтобы понять, как выглядит стандартный сон 50-летнего человека, достаточно взять несколько сотен людей этого возраста собрать и усреднить их показатели сна. Но, вполне возможно, что 50-летний мужчина, который дрыхнет всю ночь непробудным сном, у которого фазы сна гармонично сменяют друг друга, демонстрирует показатели 40-летнего или даже 30-летнего здоровяка. В таком случае его возраст сна - 30 лет, несмотря на 50 лет в паспорте.

Главный признак скорой смерти

- Изменение качества сна является одним из первых и наиболее четких признаков старения и ухудшения здоровья, - говорит ведущий автор исследования профессор Эммануэль Миньо. - Мы исследовали модели сна 12 тысяч человек и разработали систему, которая определяет возраст сна. Кроме того, учили искусственный интеллект искать закономерности связанные со смертностью. Самым сильным фактором предсказывающим наступление скорой смерти является фрагментация сна. Это когда люди несколько раз за ночь просыпаются на минуту и больше, но утром совершенно об этом не помнят (когда вы осознаете, что просыпаетесь - это не считается, это всего лишь бессонница). Почему это связано с риском смерти, будем изучать в дальнейшем.

При этом ученые обнаружили, что люди, чей возраст сна оказывался старше хронологического возраста, действительно оказывались подвержены риску преждевременной смерти. Исследователи намерены продолжить использование искусственного интеллекта, чтобы научиться предсказывать сердечные приступы, инсульты или близость Альцгеймера на основании нарушений сна.

Другое важное наблюдение заключается в том, что плохой возраст сна это далеко не приговор - его можно улучшить. Сделать это можно с помощью традиционного набора добродетельных мер: упорядочить отбой и подъем, заниматься физкультурой, не есть на ночь, отказаться от алкоголя и т.д.

- Надо понимать простую вещь: даже если ваш возраст сна старше хронологического возраста, это еще не значит, что вы скоро умрете, - поясняет Эммануэль Миньо. - Это как с алкоголем или курением. И то и другое безусловно вредно для здоровья. Но когда вы видите 90-летнего джентльмена, который потягивает коньяк и дымит сигарой, вы понимаете, что есть много исключений из правил.