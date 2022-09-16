Ученые сделали удивительное открытие: Наш мозг умеет спать частями, как у дельфинов

Исследование открывает новые пути в лечении бессонницы и изучении сверхспособностей Фото: EAST NEWS

Сплю на ходу, засыпаю на лекции - знакомые ощущения? Похоже, это не просто фигура речи, а научный факт. Мозг человека погружается в сон не целиком, а по частям. И просыпается тоже.

Этой удивительной способностью славятся дельфины: пока спит одно полушарие, второе бодрствует. И один глаз открыт. Через пару часов полушария меняются местами. Таким образом морское млекопитающие и отдыхает, и всегда начеку (и на плаву). Для дельфинов половинчатый сон - вопрос выживания: им надо регулярно всплывать на поверхность, чтобы подышать, следить за хищниками и не отставать от стаи.

Эксперименты с крысами показали, что и грызуны обладают подобной «суперсилой». Ученые во время экспериментов не давали крысам спать, но те приспособились: часть нейронов выключалась, хотя с виду животное бодрствовало и продолжало ходить и есть.

А может, и люди так умеют? Представляете, как здорово было бы! Полсуток одно полушарие спит, полдня второе. Успевали бы намного больше приятного и полезного сделать.

Новое исследование учёных из Университета Висконсин-Мэдисон (США), Университета Буэнос-Айреса (Аргентина) и Университета Гёте во Франкфурте (Германия) показывают, что мозг человека действительно умеет спать не целиком, а по частям. Во всяком случае, одни зоны мозга засыпают раньше всех, а другие первыми просыпаются.

В эксперименте участвовали 36 добровольцев. Они ложились спать в шапочках для электроэнцефалографии внутри томографа для МРТ. Так себе постель, конечно, но чего ради науки не сделаешь! Секрет исследования - в том, чтобы электроэнцефалография (ЭЭГ) и магнитно-резонансную томографию делать одновременно.

ЭЭГ изменяет электрическую активность в мозге и отлично показывают быстрые изменения, но почти не даёт информации о том, как себя ведут разные участки мозга, объясняет одна из авторов исследования Чэнь Сун. О том, что мозг спит, говорят, например так называемые «сонные веретена», или медленные волны.

МРТ же отслеживает кровообращение в мозге - как показатель активности нейронов, причем с разрешением до одного кубического миллиметра.

Что увидели в итоге?

Первым засыпает таламус - отдел головного мозга, принимающий и обрабатывающий информацию органов чувств. Он также играет важную роль в таких процессах, как память, концентрация внимания, речь. Просыпается же раньше всех лобная доля, у которой тоже множество важных функций, связанных с движением, памятью, обработкой информации.

Исследование открывает абсолютно новый путь для изучения сна и мозга в целом, считают Кэйт Чан из Университета Вандербильта.

Полезно будет, например, сравнить, как ведёт себя мозг людей со здоровым крепким снов и тех, кто страдает бессонницей. И очень интересно понять, зачем природа наделила нас с вами способностью частично спать и бодрствовать, и как мы ею пользуемся, пусть и неосознанно.

- Мы вообще ничего об этом не знаем! - признаёт Чэнь Сун.

А может, знают яхтсмены-одиночки, проводящие недели в океане без нормального сна? Или студенты, до утра зубрящие учебник, а следующую ночь празднующие экзамен? И мамы младенцев? Логично предположить, что все они не засыпают на ходу в буквальном смысле, потому что их мозг отключает по очереди разные участки.