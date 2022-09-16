В США нелегальных мигрантов отправили на остров миллионеров

Теперь звездам придется делить райский остров с нелегалами

Губернатор штата Флорида Рон Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на Мартас-Винъярд, известный как остров миллионеров. Таким образом губернатор-республиканец выполнил свое обещание помочь администрации Байдена почувствовать проблему нелегальной миграции.

– Такие штаты, как Массачусетс, Нью-Йорк и Калифорния, будут лучше способствовать уходу за этими людьми, которых они пригласили в нашу страну, поощряя нелегальную иммиграцию через присвоение им статуса «штатов-убежищ» и поддержку политики открытых границ администрации Байдена, – так в разговоре с журналистами Fox News прокомментировала ситуацию директор по коммуникациям губернатора Тарин Фенске.

Остров Martha’s Vineyard (Виноградники Марты), расположенный в Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Массачусетс, представляет собой небольшой (227 квадратных километров) участок суши, на котором расположены особняки богатых людей, в основном – актеров и политиков.

Так, например, в свое время здесь обосновалась семьи Кеннеди и Клинтонов, а экс-президент США Барак Обама несколько лет назад приобрел тут поместье примерно за $12 миллионов. Рядом с ним расположены особняки Опры Уинфри и Ларри Дэвида.

Теперь звездам придется делить райский остров с нелегалами, основную массу которых составляют молодые мужчины. Кроме того, в отправленной к миллионерам партии иммигрантов есть и дети в возрасте 10-12 лет.

Ранее Десантис неоднократно заявлял о своем намерении отправлять нелегальных мигрантов, которых по указанию администрации Байдена привозят во Флориду, в «более прогрессивные штаты».

Известно, что прибывших на остров миллионеров иммигрантов временно разместили в церкви самого крупного на Мартас-Винъярд города Эдгартаун, который насчитывает около пяти тысяч жителей.