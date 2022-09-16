Под знаком тигра: как жизнь редкого хищника зависит от благополучия человека

Чтобы увеличить численность тигра, недостаточно проводить лишь мероприятия по его охране. Важно организовать системную работу по экологическому просвещению, уделять внимание работе с коренными и местными сообществами, для которых биологические ресурсы - это основа жизнеобеспечения и сохранения традиционной культуры. Это внесет значительный вклад в предотвращение браконьерства, контрабанды и нелегальной торговли тиграми, считают участники сессии «Экологическое просвещение и работа с населением в поддержку мероприятий по сохранению тигра».

ТИГР КАК ЧАСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ

Тигр - не только символ устойчивой окружающей среды, но и в целом показатель стабильного экономического роста. В Индии, например, национальные парки — это важный источник развития территории.

- У европейских компаний уже давно усилия для сохранения биоразнообразия являются частью их ДНК. Бизнесу нужно всесторонне выстраивать отношения, в том числе с населением, с окружающей средой, с другими участниками экосистемы, - считает Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Шиллинг Тадзио

- Когда мы говорим об изменении климата нам важно на глобальном уровне показывать обществу: посмотрите, эти инвестиции благотворно скажутся на всем человечестве. Если мы выделяем средства для сохранения лесов, где проживают тигры, то это также будет вкладом в сохранение природных ресурсов в целом, - продолжил Генеральный секретарь Глобального тигриный форум Гопал Раджеш.

КОНФЛИКТ ТРАДИЦИЙ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Участники дискуссии обсудили вопрос тигриных ферм, которые существуют в некоторых странах Азии. Краснокнижных хищников выращивают для получения отдельных органов, которые используют в народной медицине. Эту деятельность необходимо запретить, уверен министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Директор-основатель, программный директор Совета Глобальной тигриной инициативы (GTI) Кешава Варма поддержал российского чиновника. Он предложил разработать нормативный документ, направленный на ликвидацию тигриных ферм, и объявить хищника символом азиатского региона и устойчивого развития.

- Спрос на части тела тигра — это часть традиций китайской медицины, они верят, что они обладают целебным эффектом, но медицинского подтверждения этим фактам нет, - рассказал он. - Предпринимались усилия убедить людей, но страна, государство, ничего не делает по этому поводу. Других стран это тоже касается, говорим ли мы о Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и даже Мьянме. Там есть спрос, это очень печально. Если есть спрос — будет продолжаться нелегальная торговля, браконьерство. Мы должны остановить существование тигриных ферм. Надо призвать Китай и другие страны к совместной работе.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Среди других мер защиты тигра участники форума назвали увеличение финансирования программ по сохранению вида, усиление охраны мест обитания хищников, привлечение местного населения к сохранению вида, развитие экологического просвещения.

- Надо отчасти транслировать те традиционные знания, верования коренных народов в популяризации самого подхода к животному, принципам охраны, отношению человека к природе. Это может быть элементом обучения, а может быть составляющей экологического туризма, который сейчас развивается, - предложил член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков.

- Если у людей хорошая работа и зарплата, то они не будут тратить время на опасное занятие по поимке краснокнижных животных, - убежден генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Одна из задач нашей организации, наших партнеров и государства - изменение социально экономической обстановки, чтобы ресурс лесов был достаточен и для человека, и для тигра.

По словам Константина Чуйченко, национальные парки должны стать поселкообразующим предприятием, это должен быть центр экономической активности: «Мы хотим создавать там небольшие производства, которые позволят им не просто выживать, но и зарабатывать деньги, становиться опорой для коренного населения».

РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ЕСТЬ

За 2021-2022 годы учреждениями Минприроды РФ в ареале пребывания тигра проведено более тысячи эколого-просветительский мероприятий. Охват населения - более 70 тысяч человек.

Один из прекрасных примеров экологического просвещения – праздник День Тигра, который отмечают во Владивостоке в последнее воскресенье сентября. Краснодарский край в этом году создал День переднеазиатского леопарда, а республика Саха-Якутия хочет учредить у себя День Белого медведя.

- Все это примеры того, насколько эффективно может быть такое эмоционально-культурно-научное мероприятие как день, посвященный редкому виду животного, - рассказала Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова.

КСТАТИ

Тигриный поезд

5 сентября на железнодорожном вокзале города Владивосток в рамках мероприятий II Международного форума по сохранению тигра состоялась торжественная презентация тематического поезда, посвященного амурскому тигру. Цель информационной кампании – обратить внимание общественности на проблемы охраны окружающей среды и защиту исчезающих видов животных.

«Тигриным» стал один из составов поезда «Россия» Владивосток – Москва. Снаружи 12 вагонов украшены нарисованными портретами взрослых тигров и тигрят. Внутри состава размещены плакаты с информацией о редких видах животных России, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению. Помимо амурского тигра, это переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, сайгак, зубр, аргали и другие. Все они входят в состав 13 приоритетных видов животных национального проекта «Экология».

Состав фирменного поезда «Россия» Владивосток – Москва идет семь суток и делает 131 остановку в больших и малых городах.