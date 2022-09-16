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Экономика16 сентября 2022 13:00

«Наступило золотое время для отношений между Индией и Россией»

В открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме на наши вопросы ответил президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи

Президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи

Фото: Андрей МИНАЕВ

«ЗА СИТУАЦИЕЙ НАБЛЮДАЕТ ВЕСЬ МИР»

- Ришабх, мы с вами встретились в непростые времена...

- За последние месяцы возникло много проблем между Россией и западными странами. И весь мир наблюдает за этой ситуацией. Санкции, которые западный блок накладывает на Россию, создают экономические и другие проблемы не только для России, но и для всего мира. Страны, входящие в блок, вводящий санкции, тоже столкнулись с ростом инфляции. И у них возникает немало экономических проблем - особенно в том, что касается энергоснабжения и роста цен. Цены на нефть и газ в западном блоке неуклонно растут.

Я был на пленарном заседании Восточного экономического форума и слушал речь президента Владимира Путина. Он тоже сказал, что для тех, кто ввел санкции, наступили тяжелые времена. А российская экономика начала восстанавливаться после непростого периода.

- Какие новые возможности для развития деловых отношений между Россией, Индией и, может быть, всей Азией вы видите в нынешней ситуации?

- Это золотое время для отношений между Россией, Индией и остальными развивающимися странами. Для членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - Ред.) и всех дружественных стран Азии, Африки и Латинской Америки дается шанс установить крепкие деловые и торговые отношения.

Если говорить именно о России и Индии, наши отношения имеют долгую историю. В этом году мы отмечаем 75-летие дипломатических связей между нашими странами. Индия и Россия имеют очень большое стратегическое значение друг для друга. Мы оставались друзьями как в благополучные, так и в тяжелые времена. Что касается деловых отношений, то можно сказать, что в последние пять месяцев они побили все рекорды.

Знаете, Индия - это такая страна, которая занимает нейтральную позицию и играет роль альтернативного окна для любого типа бизнеса или продукции. Потому что Индия - это самая быстрорастущая страна мира. Кроме того, у нас есть технологии, фармацевтическая промышленность, медицина, туризм, образование, и у нас много молодежи. Индия — это страна с самой большой численностью молодого населения в мире! И сейчас Россия и Индия создают основу для прочных деловых отношений.

- Например?

Из-за санкций в России возникло много проблем с некоторыми товарами, которые она не может импортировать из стран западного блока, например, фармацевтические препараты, ИТ-технологии и т. д. Альтернативным каналом их поставки будет Индия. Наша страна известна своими ИТ-технологиями. Так, на юге Индии есть город Бангалор, который называют Кремниевой долиной Азии. А Индия, в свою очередь, наращивает поставки нефти, газа, угля и других товаров из России.

ПОКОНЧИТЬ С ГЕГЕМОНИЕЙ ДОЛЛАРА

- Сегодня у российского бизнеса большие проблемы с международными платежами. Думаю, одно из наиболее интересных направлений сотрудничества - это торговля между Россией и Индией с расчетом в национальных валютах.

- Да, здесь тоже можно говорить о золотых возможностях. Каждая проблема дает вам новое решение. После того, как против России ввели санкции и многие банки отключили от платежной системы SWIFT, наши страны договорились вести бизнес в местных валютах - рублях и рупиях. Это позволит увеличить объемы торговли между нами. Это даст нашим платежным системам МИР и RuPay шанс на сотрудничество и позволит создать более прочные связи между странами.

Вообще, наши отношения в последние месяцы - это яркий пример того, как можно и нужно действовать. Поскольку мы активно развиваем сотрудничество и при этом ведем торговлю в местных валютах, это показывает всему миру, как можно покончить с гегемонией евро и доллара. И это один из примеров того, почему многие страны хотели быть частью группы БРИКС. Россия, Индия и Китай, по сравнению с остальной частью мира, лидируют по численности населения (в том числе молодого), территории, объемам торговли, количеству предприятий и т. д.

А еще я с большим энтузиазмом отношусь к туризму. В плане туризма Россия - это тоже страна возможностей, огромного потенциала. На востоке и западе, севере и юге России есть все для развития туризма. А туристы из России любят ездить в Гоа, на юг Индии, в Кералу и другие места. Так что Индия - потенциально крупнейший рынок для туризма в России. Сотрудничество между системами МИР и RuPay поможет привлечь больше туристов из Индии в Россию и из России в Индию.

- Я объехал немало азиатских стран, но в Индии не был. Может, время пришло?

- Добро пожаловать в Индию!

- Большое спасибо! Кстати, как вы считаете, российские бизнесмены - надежные партнеры для ведения бизнеса?

- Я работаю с вашей страной более 11 лет. И да, я считаю, что ведя бизнес с российскими гражданами и компаниями, вы можете на них положиться. Это очень хорошие люди. А русское гостеприимство известно во всем мире – как и индийское, кстати. Так что Россия - отличная страна для развития прочных деловых и торговых отношений.

А если говорить о международных отношениях в условиях новой геополитической ситуации, мы никогда не сможем игнорировать Россию. Если вы посмотрите на карту мира, что вы увидите в первую очередь? Когда мы говорим о бизнесе, о логистике, о торговле, об отношениях, игнорировать Россию просто невозможно.

Если люди будут чаще сюда ездить, они поймут и почувствуют, что представляет собой настоящая Россия. У вас великая история, культура, архитектура, музыка, искусство и много других прекрасных вещей.

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