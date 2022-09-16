«Наступило золотое время для отношений между Индией и Россией»

Президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи Фото: Андрей МИНАЕВ

«ЗА СИТУАЦИЕЙ НАБЛЮДАЕТ ВЕСЬ МИР»

- Ришабх, мы с вами встретились в непростые времена...

- За последние месяцы возникло много проблем между Россией и западными странами. И весь мир наблюдает за этой ситуацией. Санкции, которые западный блок накладывает на Россию, создают экономические и другие проблемы не только для России, но и для всего мира. Страны, входящие в блок, вводящий санкции, тоже столкнулись с ростом инфляции. И у них возникает немало экономических проблем - особенно в том, что касается энергоснабжения и роста цен. Цены на нефть и газ в западном блоке неуклонно растут.

Я был на пленарном заседании Восточного экономического форума и слушал речь президента Владимира Путина. Он тоже сказал, что для тех, кто ввел санкции, наступили тяжелые времена. А российская экономика начала восстанавливаться после непростого периода.

- Какие новые возможности для развития деловых отношений между Россией, Индией и, может быть, всей Азией вы видите в нынешней ситуации?

- Это золотое время для отношений между Россией, Индией и остальными развивающимися странами. Для членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - Ред.) и всех дружественных стран Азии, Африки и Латинской Америки дается шанс установить крепкие деловые и торговые отношения.

Если говорить именно о России и Индии, наши отношения имеют долгую историю. В этом году мы отмечаем 75-летие дипломатических связей между нашими странами. Индия и Россия имеют очень большое стратегическое значение друг для друга. Мы оставались друзьями как в благополучные, так и в тяжелые времена. Что касается деловых отношений, то можно сказать, что в последние пять месяцев они побили все рекорды.

Знаете, Индия - это такая страна, которая занимает нейтральную позицию и играет роль альтернативного окна для любого типа бизнеса или продукции. Потому что Индия - это самая быстрорастущая страна мира. Кроме того, у нас есть технологии, фармацевтическая промышленность, медицина, туризм, образование, и у нас много молодежи. Индия — это страна с самой большой численностью молодого населения в мире! И сейчас Россия и Индия создают основу для прочных деловых отношений.

- Например?

Из-за санкций в России возникло много проблем с некоторыми товарами, которые она не может импортировать из стран западного блока, например, фармацевтические препараты, ИТ-технологии и т. д. Альтернативным каналом их поставки будет Индия. Наша страна известна своими ИТ-технологиями. Так, на юге Индии есть город Бангалор, который называют Кремниевой долиной Азии. А Индия, в свою очередь, наращивает поставки нефти, газа, угля и других товаров из России.

ПОКОНЧИТЬ С ГЕГЕМОНИЕЙ ДОЛЛАРА

- Сегодня у российского бизнеса большие проблемы с международными платежами. Думаю, одно из наиболее интересных направлений сотрудничества - это торговля между Россией и Индией с расчетом в национальных валютах.

- Да, здесь тоже можно говорить о золотых возможностях. Каждая проблема дает вам новое решение. После того, как против России ввели санкции и многие банки отключили от платежной системы SWIFT, наши страны договорились вести бизнес в местных валютах - рублях и рупиях. Это позволит увеличить объемы торговли между нами. Это даст нашим платежным системам МИР и RuPay шанс на сотрудничество и позволит создать более прочные связи между странами.

Вообще, наши отношения в последние месяцы - это яркий пример того, как можно и нужно действовать. Поскольку мы активно развиваем сотрудничество и при этом ведем торговлю в местных валютах, это показывает всему миру, как можно покончить с гегемонией евро и доллара. И это один из примеров того, почему многие страны хотели быть частью группы БРИКС. Россия, Индия и Китай, по сравнению с остальной частью мира, лидируют по численности населения (в том числе молодого), территории, объемам торговли, количеству предприятий и т. д.

А еще я с большим энтузиазмом отношусь к туризму. В плане туризма Россия - это тоже страна возможностей, огромного потенциала. На востоке и западе, севере и юге России есть все для развития туризма. А туристы из России любят ездить в Гоа, на юг Индии, в Кералу и другие места. Так что Индия - потенциально крупнейший рынок для туризма в России. Сотрудничество между системами МИР и RuPay поможет привлечь больше туристов из Индии в Россию и из России в Индию.

- Я объехал немало азиатских стран, но в Индии не был. Может, время пришло?

- Добро пожаловать в Индию!

- Большое спасибо! Кстати, как вы считаете, российские бизнесмены - надежные партнеры для ведения бизнеса?

- Я работаю с вашей страной более 11 лет. И да, я считаю, что ведя бизнес с российскими гражданами и компаниями, вы можете на них положиться. Это очень хорошие люди. А русское гостеприимство известно во всем мире – как и индийское, кстати. Так что Россия - отличная страна для развития прочных деловых и торговых отношений.

А если говорить о международных отношениях в условиях новой геополитической ситуации, мы никогда не сможем игнорировать Россию. Если вы посмотрите на карту мира, что вы увидите в первую очередь? Когда мы говорим о бизнесе, о логистике, о торговле, об отношениях, игнорировать Россию просто невозможно.

Если люди будут чаще сюда ездить, они поймут и почувствуют, что представляет собой настоящая Россия. У вас великая история, культура, архитектура, музыка, искусство и много других прекрасных вещей.