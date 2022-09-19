«Против лома есть приемы»: Почему государство не пускает на экспорт чермет и цветмет

Виктор Ковшевный (в центре) и Денис Сарана (крайний справа) рассказали в студии «КП» на Восточном экономическом форуме, какие проблемы есть в отрасли ломозаготовки. Фото: Андрей МИНАЕВ

Направленность Дальнего Востока остается экспортной. И в этом нет ничего плохого. Нужно продавать ресурсы, получать валютную выручку и вкладывать эти деньги в образование. Тем не менее в некоторых сферах на пути экспорта ставятся странные преграды. О ситуации в сфере сбора черных и цветных металлов в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме рассказали представители отрасли - Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО «Руслом.ком», и Денис Сарана, учредитель компании «ДВ Инвест».

БЕЗ ЛОМА НЕТ МЕТАЛЛУРГИИ

- Если простой человек посмотрит на кучу лома, он, скорее всего, скажет, что это просто мусор. Мало кто понимает, что это стратегическое сырье. Без лома нет металлургии - в сырьевой базе отрасли он занимает 40%. То есть если этот мусор не собирать, то считайте, что металлургии у нас не будет, - говорит Виктор Ковшевный.

Отрасль огромная. По расчетам «Руслом.ком», в нее входят 2 миллиона ломосдатчиков и 100 тысяч постоянных рабочих мест ломозаготовителей. За последние 30 лет последние вложили в оборудование почти триллион рублей. Ведь лом нужно не только собрать, но и переработать до нужного вида сырья, которое уже могут использовать металлурги.

- Сейчас бо льшая часть лома - это промышленный лом. Это то, что происходит на предприятиях при обновлении основных фондов. Старые станки, здания, оборудование. Кроме того, отходы производства - когда из металла что-то делают, всегда остается стружка, обрезки, - объясняет Денис Сарана.

ПРОИЗОШЛА МОНОПОЛИЗАЦИЯ

Проблема рынка лома заключается в том, что ломосдатчиков и ломозаготовителей много, а покупателей - единицы. В основном это крупные металлургические компании, которые диктуют условия. В частности, именно они, как предполагают многие эксперты, продавили введение ограничений на экспорт лома. Под предлогом защиты некоторых металлургических заводов правительство с 2020 года начало повышение таможенных пошлин. С 5 евро их сначала повысили до 45, потом до 70, а сейчас уже до 100 евро за тонну. Это почти треть справедливой цены.

- Повышение пошлины - это налог на всех нас. Например, на тех, кто хочет привезти свою старую машину на металлоломную площадку. Теперь ему вместо 20 тысяч рублей за тонну заплатят всего 10 - 12 тысяч, - объясняет Денис Сарана.

Более того, если пошлины поднялись, то квоты на вывоз металлолома, наоборот, снизились. Такие «ножницы» дестабилизировали отрасль. Если раньше внутренний рынок конкурировал с внешним и цена была более-менее справедливой, то теперь условия по ценам диктуют металлурги. Все это в итоге дестабилизировало отрасль ломозаготовки (см. «Только цифры»).

Причем на Дальнем Востоке сложилась наиболее сложная ситуация. Если на западе страны между металлургическими заводами есть конкуренция на внутреннем рынке, что не дает слишком сильно опускать цены, то на Дальнем Востоке есть только один завод - «Амурсталь», который сейчас фактически диктует условия всей отрасли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число экспортеров лома сократилось катастрофически - с 262 до 6 компаний. Под сокращение в отрасли попали 20 тысяч специалистов. Особо пострадавшим стал Дальневосточный регион, который является экспортно ориентированным. В 2021 году в ДВФО образовалось 3,74 млн тонн металла, ломосбор был на уровне 1,9 млн тонн, а потребление единственным заводом региона - Амурсталью - не превысило одного миллиона тонн. Экспорт составил в прошлом году 887 тысяч тонн, а сейчас и вовсе упал в 4 раза.

В МИНУСЕ ОКАЗАЛИСЬ ВСЕ

По словам участников рынка, по сути, сейчас бенефициаром экспортных пошлин является лишь одна отрасль - металлургическая. А все остальные - продавцы лома, ломосборщики, ломозаготовители - в минусе. В Ассоциации «Руслом.ком» оценивают потери граждан в 1,5 млрд евро.

- Почему свободу торговли ограничивают? Почему вы лично или я должен поддерживать металлургов? Почему за счет одних субъектов, граждан должны поддерживаться другие, отнюдь не бедные, кстати? Вот этого мы не понимаем. Более того, тот же завод «Звезда», где мы постоянно тендеры выигрываем. Он производит газовозы, ледоколы, у него в производстве остаются обрезки. Их нужно куда-то продать, желательно с выгодой, и вернуть деньги, в том числе государственные. А он должен за бесценок это отдавать. Это бред, - считает Денис Сарана.

В ломозаготовке нуждаются и другие отрасли. К примеру, железнодорожники продают старые рельсы, локомотивы, вагоны. А когда покупатель в лице меткобмината не хочет давать справедливую цену, то у продавцов снижаются стимулы собирать и заготавливать лом. Это может привести к катастрофическим проблемам не только в отрасли, но и в экономике целого региона и даже всей страны.

ЕСТЬ РИСК ПОТЕРЯТЬ ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Примечательно, что пошлины подняли неспроста. В правительстве прислушались к доводам металлургических компаний. Те заявили, что в стране может возникнуть дефицит сырья. А в условиях санкций такого, мол, допускать нельзя. Ломозаготовители считают, что нехватки сырья нет и никогда не будет.

- На Дальнем Востоке, в частности, образуется больше металлолома, чем потребляет единственный местный завод. Возможность экспортировать всегда была мерилом справедливой цены. А миф о дефиците лома - абсолютно неоправданный, потому что у нас в самые лучшие годы по 30 млн тонн потребляли, а собирать можно и 50 млн тонн, и больше, - говорит Денис Сарана.

В итоге объемы экспорта падают катастрофически. И это отражается не только на выручке в конкретном году. Есть риск полностью потерять внешние рынки. За счет более низких цен российских ломозаготовителей обойдут конкуренты - в первую очередь из США.

- Американцы с удовольствием без всяких пошлин и без всяких ограничений отправляют свой товар в Корею. Чем меньше преград и препонов во внешней торговле, тем больше экономический рост. Международное разделение труда никто не отменял. У нас и президент, и правительство говорят: «Мы - Россия - остаемся экономикой открытой. Это против нас вводят санкции, а мы хотим со всеми сотрудничать». А тут получается немного не то, - сетует Денис Сарана.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАРАСТАЮТ

Более того, падение объемов сбора и заготовки лома отражается не только на экономике, но и на экологии. Под угрозой срыва экологические программы, в том числе по очистке акваторий, демонтажу ветхих зданий и конструкций, утилизации машин, утверждают в Ассоциации «Руслом.ком».

- У нас предприятие по торговле ломом черных металлов и на Магадане, и на Камчатке. Недавно была принята государственная программа поддержки, чуть ли не субсидирования очистки акваторий от старых судов, деньги на это выделялись. А на самом деле мы одной рукой собираемся субсидировать эту работу, а другой тут же сбиваем цену на этот поднятый лом. То есть его невозможно с выгодой продать, - сетует Денис Сарана.

По его мнению, если бы в отрасли были созданы условия для формирования привлекательных цен, проблема решилась бы сразу.

- Как вы понимаете, из воды достать старый корабль - это серьезные затраты. Но они окупаются, если его потом порезать и продать. Но продать по рыночной цене, по нормальной, по высокой, - приводит пример Денис Сарана.

У нас же экологические проблемы, наоборот, усугубляются. Лом образуется каждый год. Это выбывшие из эксплуатации предметы, которые больше не используются. В год образуется до 50 млн тонн. А собирается и вторично используется не более 30 млн тонн. Потенциал для рециклинга - вторичного использования металла - огромный.

- Причем эти остатки не только копятся, но еще уничтожаются частично коррозией и загрязняют почву. Когда мы говорим про затонувшие суда, там остается топливо. Как только коррозия съедает топливный отсек, все это попадает в воду. Поэтому идет вот это загрязнение, поэтому очень важно это вовремя утилизировать. В итоге, если мы не даем сбыть этот металл, который достали из воды, то фактически наносим еще один удар по нашей природе, - считает Виктор Ковшевный.

НУЖНЫ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

В Ассоциации «Руслом.ком» считают, что решения о введении ограничений принимались без учета логистических, климатических особенностей и наличия заводов-потребителей. Это создает в некоторых регионах монопольную ситуацию и дестабилизирует отрасль. Для решения накопившихся проблем нужно снять наложенные ограничения. Иначе отрасль попросту перестанет существовать. А бюджет недополучит миллиарды рублей экспортной выручки.

- Ломозаготовители оказались зажатыми такими клещами - и на внешний рынок нельзя, и на внутреннем рынке идет спад. Мы заинтересованы в том, чтобы находить сбалансированные решения, которые помогут как металлургам, так и ломозаготовителям, - считает Виктор Ковшевный.

Тем более что экспорт чермета и цветмета сложно назвать экспортом сырья. Это скорее продукт с более высокой добавленной стоимостью.

- Нашу сферу можно сравнить с сельским хозяйством. У фермера главная проблема - сбыт своей продукции. Но когда мы слышим, что крестьянин экспортирует ее, все будут им гордиться - какой молодец, вырастил на земле! Ломозаготовители, которые экспортируют результаты своего труда, ничуть не хуже. Ведь лом надо собрать, переработать в товарные партии, экспортировать и получить валютную выручку, - объясняет Виктор Ковшевный.