Ученые выяснили, почему люди видят странные сны

Швейцарские ученые выяснили, что необычные сны помогают мозгу учиться Фото: Shutterstock

Почему мы видим сны? В чем смысл этих бесполезных, казалось бы, ночных «киносеансов»? А иногда ещё и кошмаров, или странных снов с фантасмагорическими сюжетами?

Учёных эта тема интересует давно, исчерпывающего ответа до сих пор не нашли. А между тем каждый из нас видит в среднем 4 - 6 снов каждую ночь, а помним мы лишь 5% того, что снилось.

Новая версия - у исследователей Университета Берна (Швейцария), работающих в рамках проекта по изучению человеческого мозга Human Brain Project. Они считают, что сны, в первую очередь странные и нереалистичные, помогают нашему мозгу учиться - не математике или правилам синтаксиса, а в принципе новому. Усваивать, осознавать и обобщать то, что происходит в реальной жизни, и генерировать идеи и концепции по основе опыта.

Интересно, что в своих экспериментах швейцарцы под руководством Николя Деперуа задействовали не людей-добровольцев, как обычно. А компьютерную модель, симулирующих работу человеческого мозга, и методы машинного обучения. Учили искусственный интеллект смотреть сны.

У компьютерной модели, как и у нашего мозга, было три варианта «работы»: бодрствование, фаза медленного сна и быстрый сон, или REM-фаза, во время которой вы видим самые яркие сны.

Когда искусственный интеллект бодрствовал, ему показывали картинки - собак, машин, лодки и прочие предметы.

В фазе медленного сна модель воспроизводилась их в слегка изменённом, но вполне узнаваемом виде. Например, у собаки появлялись розовые пятна, но она не переставала быть собакой.

В REM-фазе «спящий» компьютер начал соединить изображения между собой и создавать причудливые комбинации, вроде машины, виляющей собачьим хвостом. Отличная аналогия странных снов!

- По мере обучения машины изображения как в медленной, так и в быстрой фазе сна становились все более реалистичными, - рассказывает один из авторов исследования Якоб Йордан. Похоже, так же происходит с нашим мозгом.

Вывод? Бодрствование, медленный сон и REM-фаза с яркими снами - это три этапа обучения (ещё раз, не в школьном смысле, а в более широком, житейском). Сначала мы получаем опыт, впечатления, информацию. Во время медленного сна мозг все это усваивает и устаканивает. В фазе быстрого сна - обобщает информацию и создаёт на неё основе идеи и концепции.

- Мы думаем, в этом и состоит эволюционная роль сновидений, - считает Деперуа. - Когда вы в следующий раз увидите странный сон, не ищите в нем глубокого смысла, ваш мозг просто систематизирует информацию.