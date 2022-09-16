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Наука16 сентября 2022 11:30

Ученые выяснили, почему люди видят странные сны

Швейцарские ученые выяснили, что необычные сны помогают мозгу учиться
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Швейцарские ученые выяснили, что необычные сны помогают мозгу учиться

Швейцарские ученые выяснили, что необычные сны помогают мозгу учиться

Фото: Shutterstock

Почему мы видим сны? В чем смысл этих бесполезных, казалось бы, ночных «киносеансов»? А иногда ещё и кошмаров, или странных снов с фантасмагорическими сюжетами?

Учёных эта тема интересует давно, исчерпывающего ответа до сих пор не нашли. А между тем каждый из нас видит в среднем 4 - 6 снов каждую ночь, а помним мы лишь 5% того, что снилось.

Новая версия - у исследователей Университета Берна (Швейцария), работающих в рамках проекта по изучению человеческого мозга Human Brain Project. Они считают, что сны, в первую очередь странные и нереалистичные, помогают нашему мозгу учиться - не математике или правилам синтаксиса, а в принципе новому. Усваивать, осознавать и обобщать то, что происходит в реальной жизни, и генерировать идеи и концепции по основе опыта.

Интересно, что в своих экспериментах швейцарцы под руководством Николя Деперуа задействовали не людей-добровольцев, как обычно. А компьютерную модель, симулирующих работу человеческого мозга, и методы машинного обучения. Учили искусственный интеллект смотреть сны.

У компьютерной модели, как и у нашего мозга, было три варианта «работы»: бодрствование, фаза медленного сна и быстрый сон, или REM-фаза, во время которой вы видим самые яркие сны.

Когда искусственный интеллект бодрствовал, ему показывали картинки - собак, машин, лодки и прочие предметы.

В фазе медленного сна модель воспроизводилась их в слегка изменённом, но вполне узнаваемом виде. Например, у собаки появлялись розовые пятна, но она не переставала быть собакой.

В REM-фазе «спящий» компьютер начал соединить изображения между собой и создавать причудливые комбинации, вроде машины, виляющей собачьим хвостом. Отличная аналогия странных снов!

- По мере обучения машины изображения как в медленной, так и в быстрой фазе сна становились все более реалистичными, - рассказывает один из авторов исследования Якоб Йордан. Похоже, так же происходит с нашим мозгом.

Вывод? Бодрствование, медленный сон и REM-фаза с яркими снами - это три этапа обучения (ещё раз, не в школьном смысле, а в более широком, житейском). Сначала мы получаем опыт, впечатления, информацию. Во время медленного сна мозг все это усваивает и устаканивает. В фазе быстрого сна - обобщает информацию и создаёт на неё основе идеи и концепции.

- Мы думаем, в этом и состоит эволюционная роль сновидений, - считает Деперуа. - Когда вы в следующий раз увидите странный сон, не ищите в нем глубокого смысла, ваш мозг просто систематизирует информацию.

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