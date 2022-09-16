Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию по итогам своего участия в саммите ШОС-2022 Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступит с пресс-конференцией по итогам работы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Мероприятие, в ходе которого российский лидер ответит на вопросы представителей СМИ, состоится 16 сентября 2022 года.

Саммит лидеров стран-членов ШОС, в котором участвовал Путин, проходил в узбекском городе Самарканд 15-16 сентября.

В ходе форума президент России провел целый ряд важных двусторонних встреч и переговоров. Среди тех, с кем пообщался Путин - глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Эбрахим Раиси.

По итогам саммита лидерам стран ШОС была подписана специальная Самаркандская декларация. В данном документе руководители государств, входящих с Шанхайскую организацию сотрудничества, публично осудили теракты по всему миру и заявили о намерении активно устранять условия, способствующие терроризму.