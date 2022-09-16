Начался новый этап психологической войны против России: как распознать «информационных коллаборантов»

США грозит России информационно-психологической войной. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе мало кто обратил внимание на любопытную статью, появившуюся в американской газете Politico. Между тем, в материале под броским названием «Ведение психологической войны против России» бывший и.о. главы военной разведки США Дэвид Шедд (в соавторстве с политологом Иваной Страднер) четко и предельно откровенно сформулировал план действий, направленных на нанесение удара по нашей стране, который будет опаснее и фатальнее поставок вооружений Украине или очередных санкций. Речь идет о запуске процессов, способных изнутри деморализовать и расколоть российское общество в духе бессмертного афоризма Сунь-Цзы: «Незачем уничтожать врага; достаточно лишить его решимости вступить в бой».

Нейтральная подача, юмор и поддержка сепаратизма

Идеи Шедда парадоксальны в своем неприкрытом цинизме. Как ни странно, в первую очередь он предлагает временно отказаться от концепции продвижения демократии на российском направлении, да, россияне – от природы патриоты - признает автор - так не внушить ли им, через эффективные информационные кампании (обязательно – с «нейтральной» подачей), что специальная военная операция на Украине подрывает имидж России в мире и разрушает, мол, её национальное величие? Говорится в этой публикации и о других направлениях работы: о необходимости использования «юмора и сатиры» в качестве оружия против российского государства; о важности персональных нападок на Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; о целесообразности системной деятельности по поддержке этнического сепаратизма (особенно, почему-то, в Татарстане); наконец, о значимости работы с «инфльюэнсерами» в интернете, т.к. «когда оппозиционная информация поступает из источников, которым доверяют россияне, они лучше её воспринимают».

Идут мозговые штурмы

Позиция, обозначенная в данном материале – не фантазии высокопоставленного отставника, а скорее, как это часто бывает в Вашингтоне, целенаправленный «вброс», отражающий тональность ведущейся в коридорах власти дискуссии. В администрации Байдена, похоже, окончательно убедились в провальности избранной весной стратегии по дестабилизации России через санкционное давление. Ответное сплочение нашего общества слишком очевидно контрастирует с появлявшимися в те дни прогнозами западных аналитиков, и позорно бежавших в первые дни операции псевдо-оппозиционеров.

При этом, время уже не на стороне истеблишмента коллективного Запада. Сроки поджимают как Байдена, ибо на фоне недовольства его политикой как минимум Палата представителей может вскоре перейти под контроль республиканцев, и европейских лидеров, чьи рейтинги обвально падают в связи с энергетическим кризисом и общей политической нестабильностью. В результате, резко возросла интенсивность «мозговых штурмов», призванных найти новые способы, по меткому выражению Президента Владимира Путина, «посадить медведя на цепь, вырвать ему зубы и когти». И именно психологическая война представляется многим идеологам антироссийской коалиции последней возможностью преломить ход конфликта в свою пользу. Озвученный Шеддом сценарий выглядит хоть не единственным, но вполне вероятным вариантом развития событий. Детали могут разниться, но факт в том, что уже в ближайшее время россияне, видимо, испытают на себе весь спектр разработанных в недрах западных спецслужб мер воздействия, направленных на подрыв ситуации в нашей стране.

Отказаться от иллюзий и расслабленности

История доказывает, что Россия спокойно может перенести подобные атаки. Но есть один существенный нюанс – в этот раз мы противостоим не только мощнейшему аппарату коллективного Запада, но и сонму его негласных союзников, которых руководитель Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на днях ёмко и предельно точно охарактеризовала термином «информационные коллаборанты». Именно они должны выступать связующим звеном между западными заказчиками и потенциальными исполнителями «черновой работы» в диапазоне от сепаратистов до формально аполитичных «инфлюэнсеров». По сути, данной категории российских граждан отводится роль своего рода операторов, которые по одной команде должны быть готовы начать травлю патриотически настроенных собеседников, по другой – организовывать массовые беспорядки, по третьей – распространять дискредитирующие армию и правительство слухи в Интернете. Растущее влияние «информационных коллаборантов» мы имели возможность наблюдать в момент перехода ВСУ в контрнаступление под Харьковом – с подачи «группы поддержки» Киева и Вашингтона в массовое сознание активно внедрялись панические настроения и деморализующие домыслы, а тактические украинские успехи изображались чуть-ли не переломным моментом во всем противостоянии. Соответствующие провокации удалось оперативно пресечь, но очевидно, что это была лишь разминка перед подключением «тяжелой психологической артиллерии».

Конечно, за последнее время в части и наведения порядка в информационной среде, и патриотического воспитания молодежи предприняты вполне действенные превентивные меры, которые должны выбить почву из-под ног и западных демиургов, и доморощенных «кандидатов в полицаи». Но успокаиваться рано. Внутренняя мобилизация российского общества, направленная на выявление «информационного коллаборационизма» в интернет-пространстве, массовой культуре, да даже в повседневной жизни – надежная страховка на случай новых болезненных ударов, призванных разрушить наше национальное единство. Конечно, такая модель поведения требует повышенной концентрации внимания и отказа от прежней расслабленности, а также некоторых иллюзий прежних лет, но это станет лишь минимальной платой за возможность сохранить наш образ жизни и поддержать героев, ежедневно жертвующих собой в боях с недобитыми неонацистами.