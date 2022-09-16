Ученые нашли способ увидеть, что снится человеку

Оказывается, сон можно "записать" по движению глаз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хотите знать: что (и кто) снится мужу? Или записать гениальный сюжет собственно сна - он же круче, чем сценарий любого сериала! Похоже, учёные приблизились к тому, чтобы проникать в содержание снов человека.

Как? По движениям глаз за закрытыми веками. Во время фазы быстрого сна (REM-фазы) мы видим самые яркие сны - а глазные яблоки быстро движутся (собственно, отсюда и название фазы). Этот факт известен давно, с 1950-х, когда была открыта REM-фаза.

Но почему глаза движутся? Уже несколько десятилетий идут научные споры и дебаты. Возможно, движения глаз хаотичны и не значат вообще ничего. Или единственная их задача чисто физиологически - чтобы глаза оставались увлажнёнными.

Однако авторы исследования, проведённого в Университете Калифорнии (США), считают, что никакой хаотичности нет. Мы смотрим на мир в своих снах, и движения глаз говорят о том, что человек там видит и что делает.

Строго говоря, не человек, а мышь, выводы учёных базируются на экспериментах с грызунами. А у них тоже есть быстрая фаза сна.

- Мы доказали, что движения глазных яблок не случайны. Они скоординированы с тем, что происходит в виртуальном, воображаемом мире, который мышь видит во сне, - объясняет доктор Массимо Сканзиани. - Можно сказать, что мы собрали паззл, который занимал наших коллег несколько десятилетий.

Как Сканзиани и его коллегам это удалось?

Исследователи обратили внимание на так называемые нейроны направления головы - клетки мозга, которые реагируют на повороты и другие изменения в положении головы. Их ещё называют «внутренним компасом».

Учение параллельно отслеживали движения глаз спящих мышей и активность нейронов-компасов. Все совпало! Куда двигались глазные яблоки, туда же «поворачивалась» голова мыши, если верить нейронам. При этом физически-то грызун вообще был неподвижен и спал. Получается, что мозг воспринимал движения в сновидении (что там делала мышка, бегала, играла?) точно так же, как реальные.

И таких скоординированных - одинаково ведущих себя во сне и в реальной жизни - участков мозга оказалось много.

Конечно, до того: чтобы смотреть сны как сериалы, ещё далеко. Но первый шаг в эту стороны сделан.