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Наука16 сентября 2022 16:11

Ученые нашли способ увидеть, что снится человеку

Американские ученые нашли способ определять сны человека по движению его глаз
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Оказывается, сон можно "записать" по движению глаз.

Оказывается, сон можно "записать" по движению глаз.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хотите знать: что (и кто) снится мужу? Или записать гениальный сюжет собственно сна - он же круче, чем сценарий любого сериала! Похоже, учёные приблизились к тому, чтобы проникать в содержание снов человека.

Как? По движениям глаз за закрытыми веками. Во время фазы быстрого сна (REM-фазы) мы видим самые яркие сны - а глазные яблоки быстро движутся (собственно, отсюда и название фазы). Этот факт известен давно, с 1950-х, когда была открыта REM-фаза.

Но почему глаза движутся? Уже несколько десятилетий идут научные споры и дебаты. Возможно, движения глаз хаотичны и не значат вообще ничего. Или единственная их задача чисто физиологически - чтобы глаза оставались увлажнёнными.

Однако авторы исследования, проведённого в Университете Калифорнии (США), считают, что никакой хаотичности нет. Мы смотрим на мир в своих снах, и движения глаз говорят о том, что человек там видит и что делает.

Строго говоря, не человек, а мышь, выводы учёных базируются на экспериментах с грызунами. А у них тоже есть быстрая фаза сна.

- Мы доказали, что движения глазных яблок не случайны. Они скоординированы с тем, что происходит в виртуальном, воображаемом мире, который мышь видит во сне, - объясняет доктор Массимо Сканзиани. - Можно сказать, что мы собрали паззл, который занимал наших коллег несколько десятилетий.

Как Сканзиани и его коллегам это удалось?

Исследователи обратили внимание на так называемые нейроны направления головы - клетки мозга, которые реагируют на повороты и другие изменения в положении головы. Их ещё называют «внутренним компасом».

Учение параллельно отслеживали движения глаз спящих мышей и активность нейронов-компасов. Все совпало! Куда двигались глазные яблоки, туда же «поворачивалась» голова мыши, если верить нейронам. При этом физически-то грызун вообще был неподвижен и спал. Получается, что мозг воспринимал движения в сновидении (что там делала мышка, бегала, играла?) точно так же, как реальные.

И таких скоординированных - одинаково ведущих себя во сне и в реальной жизни - участков мозга оказалось много.

Конечно, до того: чтобы смотреть сны как сериалы, ещё далеко. Но первый шаг в эту стороны сделан.

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