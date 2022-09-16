Глава Центробанка объяснила, почему ипотека под 0% годовых — это маркетинговый ход

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина Фото: REUTERS

В пятницу ЦБ вновь понизил ключевую ставку. Она опустилась с 8 до 7,5% годовых. Аналитики ожидали такого исхода. В ЦБ объяснили очередное снижение замедлением инфляции. Более низкие ставки будут стимулировать кредитную активность и разгонять потребительский спрос в экономике. При этом прогноз у ЦБ кисло-сладкий. Что-то в экономике радует, а что-то — огорчает. Но обо всем по порядку.

АДАПТИРУЕМСЯ ПОТИХОНЬКУ

Трансформация экономики. Это то, что происходит прямо сейчас. Собственно, без изменений не получится построить новую систему экономических связей. Санкции подстегнули компании искать и новых поставщиков, и новые рынки сбыта. Где-то это удается, где-то — нет.

- Адаптация компаний-импортеров идет достаточно активно. Импортеры бытовой техники и электроники смогли восстановить поставки за счет переориентации на других производителей и параллельного импорта. В строительной отрасли также удалось наладить поставки многих позиций, а сельхозпредприятия в основном смогли найти новых поставщиков семян, - пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной пресс-конференции.

При этом резкого роста безработицы, который прогнозировали некоторые эксперты, не происходит. Рабочая сила переходит из одной сферы в другую. При этом на руку экономике играет тот факт, что дефицит трудовых ресурсов у нас был изначально. И даже уход крупных иностранных компаний на рынке труда практически не отразился.

- Спрос на труд сохраняется на устойчивом уровне, хотя его структура меняется. Например, компании завозят новое оборудование и предъявляют спрос на специалистов, прошедших переобучение для работы на нем. Структурная перестройка экономики неизбежно приведет к высвобождению рабочей силы там, где производство теряет экономический смысл, и ее перетоку туда, где открываются новые возможности, - объяснила Эльвира Набиуллина.

ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ЖДАТЬ ВПЕРЕДИ

На удивление российская экономика справляется с санкциями довольно стойко. По крайней мере, те катастрофические сценарии, которые рисовали на Западе, не сбываются. Правда, этот эффект может быть временным. Технологическая зависимость от передовых зарубежных разработок у нас еще осталась. Азиатские партнеры вряд ли смогут заместить весь ассортимент необходимой продукции.

- Могут возникнуть дополнительные проблемы на стороне предложения. Пока мы еще не в полной мере столкнулись с последствиями ограничений на инвестиционный импорт, поскольку срок службы оборудования достаточно длительный. Со временем эти проблемы могут быть более выраженными, - предостерегла глава Центробанка.

НУЛЕВЫЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

Снижение ключевой ставки уже привело к тому, что спрос на кредитные продукты повышается. В том числе на ипотечные. Этому, правда, способствуют и льготные программы, и специальные акции, которые проводят отдельные застройщики. В частности, Эльвира Набиуллина упомянула предложения некоторых девелоперов по ипотеке с околонулевыми ставками.

- Хотела бы предостеречь, это чисто маркетинговый ход, и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком. И мы сейчас будем принимать меры, потому что это введение в заблуждение заемщиков, - пояснила глава ЦБ.

Чтобы не оказаться в дураках, лучше внимательно читать договор. Чаще всего девелоперы при оформлении кредита под околонулевые проценты увеличивают стоимость квартиры на 20 — 25%. То есть, по сути, берут проценты вперед. И здесь многое зависит от условий договора и срока, на который оформлен ипотечный кредит. Чем он дольше, тем выгоднее такая сделка для клиента. Но в любом случае лучше все посчитать самостоятельно и свериться с тем, что написано в договоре купли/продажи.

ВАЛЮТНЫЙ ВОПРОС

Денежные знаки разных стран теперь поделены на дружественные и недружественные. И у многих возникают вопросы, а вдруг в какой-то момент их нельзя будет поменять на рубли. При этом хочется держать сбережения в разных валютах — для диверсификации. Эльвира Набиуллина заверила всех, что продать условные доллары и евро и обменять их на рубли можно будет всегда.

- Что касается свободной конвертации, действительно, валюты, к которым мы привыкли, резервные — доллар, евро — для многих держателей стали токсичными. Потому что появляются риски заморозки, и те страны, которые их выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно, — уточнила глава ЦБ.

При этом, глядя на поведение курсов валют, многим уже не хочется держать в них деньги. Курс очень быстро меняется. И это нервирует инвесторов. Многим, в том числе тем же импортерам, хотелось бы иметь более-менее фиксированный курс. Но в ЦБ считают, что плавающий все-таки лучше.

- Еще раз повторю аргументы. На мой взгляд, они очень важны. Плавающий курс – это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. Потому что, что такое фиксированный курс – это курс, который зависим от экономической политики, от устойчивости инфляции, от процентных ставок той страны, которая эмитирует валюту, к которой может быть привязан рубль как национальная валюта, - пояснила глава ЦБ.