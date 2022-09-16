Россия и Китай готовы обеспечить миру стабильность: итоги выступления и встреч Владимира Путина на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин за два дня саммита успел лично встретиться с бОльшим количеством иностранных политиков, чем за два последние месяца вместе взятых. Только в четверг у него было семь (!) официальных бесед.

Но хоть в Узбекистан и приехало больше десятка мировых лидеров, включая глав Индии и Китая, никаких судьбоносных решений или заявлений принято не было. По крайней мере, публично. Главный формальный итог саммита: Иран стал полноценным членом ШОС, а Белоруссия начала вступление в организацию.

Хотя с другой стороны, и это не мало. Один из главных врагов США – Тегеран - теперь в экономическом союзе с главным торговым партнером США. А еще «партнерами по диалогу» стала Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – первейшие союзники Вашингтона на Ближнем Востоке. Страны, не относящиеся к коллективному Западу, объединяются друг с другом без участия Америки.

Кстати, протокольные встречи Владимира Путина тоже неплохо показывают, какие у нас отношения с разными странами:

КИРГИЗИЯ

Мы им даем деньги на восстановление разрушенного после перестрелок с Таджикистаном и на закупку спасательной техники, а они в ответ не мешают изучению русского языка. Даже строят новые русскоязычные школы.

Такая «мягкая сила» много значит, когда Турция старается подмять под себя всю Среднюю Азию под эгидой возрождения «тюркского мира».

ТУРКМЕНИЯ

В этой стране неплохо развиваются совместные газовые проекты. Но сейчас, когда давление на наши углеводороды будет расти, России важны несырьевые связи.

- Мы нацелены на то, чтобы диверсифицировать наши экономические связи за счет других направлений взаимодействия. Имеется в виду сельское хозяйство, текстильная промышленность. Готовы наращивать и поставки несырьевой продукции на рынок Туркменистана, - рассказал Владимир Путин.

ИРАН

Тегеран просто рад, что с ним теперь нормально будут иметь дело. Слишком долго страна жила отрезанной от развитого мира. Иран готов экспортировать в Россию все, что мы захотим у них купить. В основном, речь о замещении санкционных западных товаров.

- Первая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае текущего года. Многие члены делегации потом мне рассказывали о своих впечатлениях: они были рады тому, что увидели на иранских предприятиях с точки зрения развития высокотехнологичных областей. Честно говоря, даже не ожидали, - признался Путин.

И да: Иран категорически осуждает антироссийские санкции и никогда к ним не присоединится. Ожидаемо, но проговорить это было нужно.

ПАКИСТАН

Исламабад очень рассчитывает на два мега-проекта. Первый: Россия модернизирует Пакистану железные дороги. Не всю систему, конечно. Мы можем поставить недорогие и качественные пассажирские поезда.

Второе: строительство газопровода в Пакистан.

- Это тоже возможно, часть инфраструктуры в России, Казахстане, Узбекистане уже создана. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном. Существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но, имея в виду наши взаимные добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена, - сказал российский лидер.

Путин добавил, что Пакистан мог бы повлиять на власти в Афганистане, чтобы ускорить прокладку трубы.

КИТАЙ

Вот с Китаем Владимир Владимирович уже готов обсуждать судьбы мира. Как-никак, вторая экономика мира.

- Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, - заявил Путин.

- Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт. В ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию, - добавил он.

Си Цзиньпин – первый на саммите ШОС, кому президент России пообещал рассказать о ситуации на Украине.

МОНГОЛИЯ

Монгольские политики и не скрывают, что хотят неплохо заработать на транзите из России в Китай. Сейчас мы обновляем железные дороги среднеазиатской республики, что заметно увеличит их пропускную способность. А еще в планах строительство газопровода по территории Монголии.

ИНДИЯ

Индийский премьер Нарендра Моди стал вторым, кому Путин пообещал рассказать об Украине. Больше эту тему никто не трогал.

- Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее. Только руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило, что хочет добиться своих целей «на поле боя». Но тем не менее мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит, - сказал Владимир Владимирович.

Моди в ответ заявил, что его особенно волнует продовольственная безопасность собственной страны. Это уже привело к восьмикратному (!) росту поставок удобрений из России. В конце политик со свойственным индусам миролюбием заключил, что худой мир лучше доброй войны.

- Сейчас не эпоха войн. Демократия, дипломатия, диалог – для нас это важные инструменты для нахождения решений, - подчеркнул премьер Индии.

ТУРЦИЯ

Ну а Эрдоган открыто зарабатывает на антироссийских санкциях. Транзитом через Турцию сейчас вывозится и российское зерно, и газ. Голубое топливо идет в Европу по турецкому потоку. Это так выгодно, что республика первой согласилась отказаться от долларов, если на этом настаивает Москва.

- Мы готовы существенно нарастить наши поставки по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях, - напомнил Путин.

АЗЕРБАЙДЖАН

От президента Азербайджана Ильхама Алиева сейчас нужно одно: чтобы он перестал стрелять по Армении.

- Сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Хорошо, что скоординированными усилиями всё-таки эскалацию удалось прекратить, но, насколько я понимаю, она (ситуация – Ред.) остаётся всё-таки напряженной, - признал российский лидер.

- Главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести её в мирное русло. Сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, - дипломатично ответил Алиев.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭГОИЗМ

Владимир Путин, выступая на Совете глав государств, еще раз рассказал о судьбе российских удобрений. Главы страны обвинил Европу в эгоизме.

- Оказывается, санкции (против удобрений – Ред.) сняты только для стран – членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира? Пользуясь присутствием заместителя главы Генсека ООН госпожи (Розмари) Дикарло, прошу повлиять коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти очевидно дискриминационные ограничения, - призвал президент России.

Кстати, после завершения совета Дикарло действительно подошла к Путину и довольно долго с ним говорила.