В России вступили в силу новые правила «прописки»: что нужно знать хозяевам жилья и арендаторам

При «серой» аренде качать какие-то права, закрепленные договором, хозяевам жилья сложно Фото: Олег УКЛАДОВ

В России вступили в силу новые правила «прописки». Или, говоря официальным языком, регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания и месту жительства.

Вообще-то они вступили в силу в середине лета, с 1 июля. Но тогда этот факт широкая публика практически не заметила. Зато в сентябре, когда традиционно начинается «высокий сезон» на рынке аренды жилья, новые правила неожиданно оказались в топе новостей. Хозяева квартир, попытавшиеся вникнуть в законодательные изменения, начали пугаться. А масла в огонь подлили сообщения СМИ: теперь детей запросто можно зарегистрировать в чужой съемной квартире. В качестве примера уже и история нашлась. Неудачливый москвич — хозяин квартиры – столкнулся с двойной проблемой: мало того, что арендаторы платить перестали, так у него в жилье еще и оказались нежданно-негаданно зарегистрированы их дети, про которых он вообще не ведал.

Разбираемся вместе с экспертами, что же все-таки поменялось, а заодно напоминаем, что хозяевам жилья и арендаторам важно знать о «прописке».

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ЛЕТА В ПРАВИЛАХ РЕГИСТРАЦИИ

Основные новшества — из серии «мы боремся с бюрократией».

1) Закреплена возможность получать услуги по регистрации в жилье дистанционно.

Если нужна постоянная регистрация, за штампиком в паспорт сходить ножками все же придется. Но само заявление можно подать через портал госуслуг. Исключение — дети до 14 лет (у которых нет еще паспорта). Свидетельство о постоянной регистрации ребенка по месту жительства вам могут прислать в бумажном виде по почте и в электронном — в личный кабинет на госуслугах.

Тем же, кому требуется временная регистрация, можно никуда не ходить. Заявление с необходимыми копиями документов подается в электронном виде через госуслуги, а документ о регистрации теперь разрешается прислать в «бумаге» почтой и продублировать в электронном виде через личный кабинет на госуслугах.

2) Если вы хотите подать документы «вживую», обращаться за оформлением регистрации теперь можно в любой регистрационный орган в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — города. А не только в строго определенный, который обслуживает ваш адрес жительства или пребывания. Например, если вам надо оформить регистрацию в Москве (хоть временную, хоть постоянную), можно за этим топать в любое столичное подразделение МВД.

Остается и прежняя альтернатива - подать документы через многофункциональный центр (МФЦ).

3) Сокращаются на несколько дней сами сроки оформления регистрации. Теперь зарегистрировать должны в течение 6 дней (было - 8). Это в тех случаях, когда орган МВД сам запрашивает некоторые документы в других госслужбах. Например, если вы «прописываетесь» в собственной квартире, в МВД сами могут сделать запрос в ЕГРН (единый госреестр недвижимости), чтобы убедиться в ваших правах на эту недвижимость.

4) В правилах четко прописано: регистрация несовершеннолетних детей до 14 лет к родителям проводится независимо от согласия собственника или нанимателя жилого помещения. Чье-либо письменное согласие в список нужных для постоянной или временной регистрации ребенка документов теперь не входит.

Вот этот пункт и вызвал больше все страхов.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ДЕТЕЙ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Только в той, где зарегистрирован кто-то из их родителей.

- Исходя из редакции правил, вступившей в силу 1 июля 2022 года, для регистрации ребенка достаточно регистрации одного из родителей. Ее оформят на основании заявления родителей, документов, удостоверяющих их личность, свидетельства о рождении несовершеннолетнего, - разъясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

Как объясняют юристы, никакого особого новшества тут нет. И раньше детей обязаны были «прописывать» к родителям независимо от чьего-либо согласия или несогласия. В новых правилах этот пункт просто четче изложили. Если у родителей оформлена постоянная регистрация — на нее же по тому же адресу по умолчанию имеет право и ребенок. Если временная — то и ребенок имеет права на временную, на тот же срок.

Вернемся к ситуации со съемной квартирой. Если жильцы там не имеют временной регистрации, то и ребенка к ним никто не «впишет». А если хозяин законопослушен и оформляет арендаторам временную регистрацию, то ее, действительно, могут «без спросу» оформить и ребенку. Но только на тот срок, до которого она действует у родителей. Регистрировать же у себя арендаторов сразу на несколько лет никакой закон хозяев квартир не заставляет. Временную регистрацию можно оформлять на срок от 90 дней — и при необходимости продлевать. Так что, если соблюдать меры предосторожности, - ничего страшного.

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Чем временная регистрация отличается от постоянной?

Постоянная «прописка», или регистрация по месту жительства, оформляется бессрочно — там, где, как предполагается, вы живете постоянно. Если вы реально проживаете в другом месте более 90 дней, надо оформлять временную регистрацию — по тому адресу, где вы находитесь.

Почему вообще надо у себя регистрировать арендаторов?

Собственникам недвижимости с незарегистрированными жильцами грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Отдельно оштрафуют самих жильцов — на 2-3 тысячи рублей с каждого. Причем делать это можно сколько угодно раз — пока не исчезнет повод для штрафа.

Есть масса вариантов, как обойти эти строгости. Но — если жилье сдается «по-серому», и обе стороны готовы играть в партизанов. При «белом» варианте сам по себе официально заключенный договор может быть «уликой».

Кроме того, отсутствие временной регистрации создает жильцам проблемы социального плана. Например, если нужна школа детям или обычный, а не дорогостоящий частный, детский сад.

Когда можно временно не регистрироваться в «чужой» квартире?

- Если вы там будете находиться меньше трех месяцев (90 дней)

- Жилье — в том же регионе, где у вас оформлена «прописка». При этом Москва и Московская область, Питер и Ленинградская область, Севастополь и Республика Крым считаются как бы одним регионом.

- Не будут штрафовать, если без регистрации в квартире живет супруг (супруга) или близкие родственники собственника — родители, дети, бабушки, дедушки, внуки.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Как подстраховаться хозяевам, чтобы не иметь проблем с «лишними людьми»

1) В договоре необходимо прописать, кто имеет право проживать в квартире, — сколько человек и кто именно. За нарушение этого пункта можно предусмотреть штрафные санкции к арендаторам.

2) Важно обратить внимание на пункт, касающийся досрочного расторжения договора. Нередко хозяевам кажется «само собой разумеющимся», что если арендаторы вдруг перестали платить, то они должны покинуть помещение вместе со всеми домочадцами немедленно, а не по окончании срока аренды. Но юридически это не так — основания для досрочного выселения должны быть прописаны.

- В любом случае нужно правильно составлять договор, а не брать первый попавшийся из выдачи в поисковиках, - говорит ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. - Кроме того, я бы все-таки порекомендовал сдавать жилье официально, уплачивая небольшой налог для самозанятых, – он не настолько уж обременителен, но может уберечь от массы проблем в будущем.

В самом деле, при «серой» аренде качать какие-то права, закрепленные договором, хозяевам жилья сложно. При обращении в полицию или суд им сначала придется признать, что они сами нарушители.