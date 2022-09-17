В каком еще фильме Леонида Гайдая «снимался» камень из «Кавказской пленницы», на котором танцевала Наталья Варлей

Отреставрированные изображение и звук переносятся на цифровой носитель и картина смотрится так, как будто бы снята вчера Фото: кадр из фильма

Незамысловатый сюжет: попутчики едут отдыхать на юг в поезде «Москва - Южногорск». Одному из них случайно попадает в руки билет «Спортлото», который он благополучно теряет. После того как в газете опубликованы результаты очередного розыгрыша, выясняется, что номер билета выигрышный. И за ним начинается охота…

Идею сценария о погоне за выигрышным лотерейным билетом подал Гайдаю известный драматург Владлен Бахнов. И хотя эта тема была отработана много раз другими режиссерами (вспомните хотя бы «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова, где главный герой фотограф Орешников-Евгений Леонов выигрывает небывалую сумму по облигации трёхпроцентного займа), тем не менее Гайдай за идею ухватился. Он уже снял два суперуспешных фильма о «поисках сокровищ» — «Бриллиантовую руку» и «12 стульев». Новая комедия на тему случайного сказочного обогащения, по его мнению, была обречена на успех.

В апреле 1980 года Леонид Гайдай в соавторстве с Владленом Бахновым закончили работу над литературным сценарием, через год начались кинопробы.

На роль главной героини Тани (именно ей подарил лотерейный билет главный герой Костя, которого сыграл Альгис Арлаускас) пробовалась Лариса Удовиченко. Она очень понравились Гайдаю, но худсовет «Мосфильма» Удовиченко не утвердил и посоветовал режиссеру еще поискать. В итоге роль Тани досталась молодой актрисе Светлане Амановой.

Роль Степана (одного из охотников за лотерейным билетом) специально писалась на Михаила Кокшенова, хотя Гайдаю советовали взять на эту роль Михаила Боярского, мол, Кокшенов будет слишком узнаваем. Но Гайдай настоял на кандидатуре Кокшенова, который органично смотрелся в дуэте с Михаилом Пуговкиным, сыгравшим колоритного спекулянта Сан-Саныча. Первоначально Гайдай планировал отдать роль Сан-Саныча Брониславу Брондукову. Но потом сам же от идеи отказался. И Брондуков был утвержден в роли начальника турбазы (изначально предлагали Пуговкину).

Кстати, Боярский с Удовиченко, потратившие много сил и времени на кинопробы, в итоге не остались без работы. Боярский великолепно исполнил песню «За удачей спешим», звучащую на вступительных титрах картины. А Удовиченко озвучила небольшую роль знойной секретарши директора турбазы, сыгранную Луизой Моссендз.

Музыку к фильму уже не в первый раз написал для Гайдая композитор Александр Зацепин.

На камне, вокруг которого блуждают герои фильма «Спортлото-82» в поисках дороги, за 15 лет до них танцевала Наталья Варлей Фото: кадр из фильма

Для съемок «Спортлото-82» Леонид Иович впервые со времен «Бриллиантовой руки» отправился в экспедицию в Крым. Вокзал вымышленного Южногорска, на который прибыли главные герои, снимали в Феодосии. Съемки велись в Алуште и в Краснодарском крае - в Адлере. В этих же местах Леонид Гайдай работал над картиной «Кавказская пленница». На камне, вокруг которого блуждают герои фильма «Спортлото-82» в поисках дороги, за 15 лет до них танцевала Наталья Варлей, студентка и красавица Нина из «Кавказской пленницы».

Тот самый камень Фото: кадр из фильма

Для чего понадобилась реставрация картины? Все мы много раз видели, как при просмотре старых фильмов на экране вдруг появляется мерцание. Или слышатся посторонние шумы, щелчки. Компьютерная реставрация изображения и звука все эти звуковые дефекты и царапины на пленке ликвидирует. Отреставрированные изображение и звук переносятся на цифровой носитель и картина смотрится так, как будто бы снята вчера.