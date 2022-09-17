Не ешь ночью, депрессия будет

С помощью питания можно контролировать свое эмоциональное состояние Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Циркадные ритмы — это, как выясняется, не шутки. Мы так же зависим от времени суток и количества солнечных часов, как и все живое. Поэтому люди, которые работают в ночную смену, подвержены разным заболеваниям — от серьезных психических (депрессия, повышенная тревожность) до повышенного риска развития диабета. У ночных работников снижена чувствительность к глюкозе, а это уже риск развития преддиабета.

Но как выяснили ученые, понаблюдав несколько дней за ночными работниками, это состояние можно улучшить. Нужно всего лишь... не есть ночью! Оказывается, если есть только днем и не пытаться заесть голод в темное время суток, это положительно сказывается и на психике, и на восприимчивости организма к глюкозе.

Ученые из Гарвардской медицинской школы две недели наблюдали за добровольцами, которые по их просьбе ели (или не ели) ночью, во время своих дежурств. Участники эксперимента заполняли шкалы с разными полюсами: грустное-счастливое, возбужденное-спокойное, враждебное-дружелюбное, недовольное-довольное, напряженное-расслабленное и т.п.

У участников, которые ели и днем, и ночью, негативных эмоций и переживаний было больше (наверное, совесть мучила). А вот те, кто ел только днем, не заметили отклонений в своих эмоциях.

Так ученые сделали выводы, что с помощью питания можно контролировать свое эмоциональное состояние, даже если приходится работать по ночам. Какой вывод можем сделать мы? Если не есть в темное время суток, будешь спокойнее!