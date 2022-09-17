Эрдоган сделал ряд важных заявлений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с журналистами сделал ряд важных заявлений. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, самолет которого вернулся в Анкару по завершению саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), в ходе разговора с журналистами сделал ряд важных заявлений.

В первую очередь, он оценил свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным как плодотворную. И подтвердил также, что провел переговоры с главами КНР, Узбекистана, Ирана, Азербайджана, Индии, Монголии и Пакистана.

Комментируя встречу с российским коллегой, Эрдоган особо отметил, что Москва и Анкара продолжат диалог, касающийся поставок зерна по Черному мору и будут делать это «с осторожностью», причем не только в аспекте вывоза зерновых, но и удобрений.

Отдельно он сообщил о своем разговоре с главой Азербайджана. По словам Эрдогана, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил ему, что операция на границе с Арменией полностью закончена.

Главной же новостью, озвученной президентом Турции, стало желание Анкары стать полноправным членом ШОС.