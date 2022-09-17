"Наши мечты и работа помогали строителям укладывать БАМ": первая трудовая часть биографии Владимира Сунгоркина

Корреспонденты Владимир Сунгоркин и Вера Лукошина в агитпоезде "Комсомольская правда". Фото: личный архив Веры Лукошиной.

…Когда Владимир Сунгоркин навсегда остался в своей сентябрьской дальневосточной экспедиции, у коллег из «Комсомолки» возникла идея: сделать нарезку моих интервью с главным и опубликовать их в траурные дни.

Не получилось.

Во-первых, даже самим фактом своего «навсегдашнего» ухода в родную приморскую тайгу Владимир Николаевич проверял нас на оперативность - сразу пришлось готовить столько материалов, интервью и откликов! А потом - шок, ощущение катастрофы из-за его ухода.

Во-вторых, - я все же пытался «нарезать» из всех семи значимых бесед - (тонкими слоями!) - сунгоркинские (и только ему присущие) мысли… Получалась такая ерунда, что Владимир Николаевич, ставший в последние годы терпимее к нам и нашим промахам, этого не понял бы и не простил.

Вот почему, семь моих интервью с этим человеком, которого мы за его спиной нередко называли гением, я решил - тематически - разделить (пока) на три части.

Третья будет сугубо дальневосточной - потому что автор решил собрать там интервью с нашим главным, которые готовил к ВЭФу.

Вторая - о том, как журналисты «КП» Владимир Чивилихин, Василий Песков, Владимир Сунгоркин и др. спасали кедровые леса от вырубки, а реки - от поворотов вспять.

Ну, а первая - уже сейчас перед вами…

Часть первая.

Получили орден Ленина N 1, открыли пограничника Карацупу и поехали строить БАМ

Как-то к нам в редакцию заехал первый начальник агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» на БАМе Евгений Словецкий и привез с собой целую кипу уникальных документов из нашей бамовской биографии.

- Мы долго-долго ехали, - рассказывал начальник поезда очень таинственным голосом, - сошли в Сковородино с Транссиба и пошли в направлении Тынды. Дорога только-только прокладывалась, рельсы еще были слабенькие, неустойчивые, двигались со скоростью 5-10 км в час.

- По ходу рельсы клали, что ли? - удивлялся ваш покорный слуга, которому тоже довелось много раз побывать на БАМе - когда он еще только строился.

- Конечно! Не в прямом смысле. Но мысли, мечты, работа наша, надеюсь, помогали строителям и шпалы укладывать, и рельсы...

- «Комсомолка» тогда на первой страницы давала репортажи о своем поезде-тезке.

- Да! У нас же работали ваши журналисты. Я храню и письмо из «Комсомольской правды» - о том, что Владимир Сунгоркин в июне 1976-го был направлен к нам корреспондентом. У Володи это была первая трудовая часть биографии…

Тогда же, в 2017-м, нам удалось найти в архивах и фото Сунгоркина бамовской поры. Сейчас этот снимок перед вами. А в то время Владимир Николаевич - из ложной скромности, что ли? - снял его из интервью. И потом, позже, проделывала это ещё пару раз.

Впрочем, все по порядку…

Кстати, в этой части я использовал много чего из нашего редакционного архива. За что очень благодарен Татьяне Адабаш и Людмиле Семиной - они мне очень помогли…

Ну, а теперь, пожалуйста - читаем и смотрим все, что по этой ссылке - пожалуйста.