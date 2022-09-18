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Политика18 сентября 2022 0:00

Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 18 сентября 2022 года: почти половина украинцев потеряла работу, в Румынии призвали Украину устроить "обрезание" по границам, а в Раде сознались в получении "черного нала"

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 сентября 2022 года
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признался, что Североатлантический альянс планировал свое расширение еще несколько лет назад.

Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признался, что Североатлантический альянс планировал свое расширение еще несколько лет назад.

Фото: REUTERS

ВЕРНУТЬ УКРАИНУ В НОРМАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ

Экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга указал, что нынешняя Украина находится в неестественных для себя границах и должна вернуть земли тем странам, которым они принадлежали.

- Украина находится в неестественных границах и должна уступить территории: Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину, а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран. Иначе будет конфликт. Не будет мира, пострадает демократия, - заявил румынский политик на презентации своей книги "Судьба демократии" и подчеркнул, что Киеву еще очень "далеко до демократии. - На данный момент там запрещены партии, телевидение находится под контролем одной из них, деньги уходят из страны. Страна, из которой большинство людей уезжает с деньгами, со всем, что у них осталось, не может быть ни демократической, ни развитой.

Если развить логику румына, то и страной-то такое образование называть уже затруднительно.

ЧЕЙ ТУФЛЯ?

В Германии полиция города Бремена задержала группу украинцев, которые торговали немецкими противотанковыми гранатометами, американскими "Стингерами" и другим вооружением, похищенным из партий, поставленных на Украину из стран Запада.

Полиции помог немецкий студент, который нашел "оружейную лавку" в интернете и просигнализировал, куда надо. Как выяснили местные журналисты, похищенное оружие предназначалось для войсковых частей и подразделений, проводивших контрнаступление в Харьковской области, но было предусмотрительно украдено украинскими военными и переправлено в Европу, где его планировали продать на Ближний Восток и организованным криминальным структурам, которые мы привычно именуем мафией.

БУНДЕСВЕР ПРОТИВ ПОСТАВОК ТЯЖЕЛЫХ ВООРУДЕНИЙ КИЕВУ

Против поставок тяжелых вооружений Украине из арсеналов немецкой армии выступили профессиональные военные ФРГ.

- Мы слишком хорошо понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров из запасов оборонной промышленности, - заявил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер и предостерег от дальнейшей передачи Украине вооружений из запасов бундесвера, заявив, что такие поставки ведут к ослаблению германских вооруженных сил. Против поставок с заводов он ничего не имеет.

Кстати, в субботу стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155. Вот только поставляться они будут по мере их изготовления, и поставки намечены на 2025 год.

Интересно, немцы хотя бы предоплату взяли, а то гаубицы сделают, а платить за них будет некому?

ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ В РАДЕ ОКАЗАЛИСЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия невольно признал, что зарплаты в конвертах депутатам фракции партии Зеленского в реальности были. Правда, не стал конкретизировать, за что платили этот "черный нал", и все ли получали его или только самые послушные.

- Как системного явления этого больше не существует, - заявил Арахамия, отвечая на вопрос журналистов украинского Forbes о "зарплатах в конвертах". И тем самым признал, что:

- Первое – они не просто существовали, а были именно системным явлением;

- Второе – они, вероятно, существуют и сейчас, но уже не как системное явление, а являются разовым вознаграждением по тому или иному поводу.

За такое признание Арахамия вряд ли получит премию, а коллеги по фракции теперь явно злы на него.

В НАТО ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ РАСШИРЕНИЕ БЛОКА ДО НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр в субботу на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО признался, что Североатлантический альянс планировал свое расширение еще несколько лет назад.

- Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, - рассказал адмирал, выболтав военную тайну НАТО. По его словам, обсуждалось развертывание в приграничных с Россией странах боевых групп бригадного уровня, которые должны быть подготовлены к тому, что их в случае необходимости в сжатые сроки трансформируют в более крупные соединения.

То есть российская специальная военная операция, которую сейчас выставляют главной угрозой в реальности на планы НАТО, которые были задуманы гораздо раньше, не повлияла в той степени, как об этом сейчас говорят на Западе.

УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ НЕ ВЫПУСКАЮТ ИЗ СТРАНЫ

Полным фиаско завершилась попытка организовать выезд украинских студентов, обучающихся в вузах других государств для обучения. Причина тому, как утверждают осведомленные источники, буквально вал "липовых" студентов, которые пытаются покинуть Украину. Госпогранслужба Незалежной не в состоянии отличить их от настоящих, а потому было принято решение заворачивать на границе буквально всех.

При этом, пограничники при отказе выпускать учащихся ссылаются на какой-то приказ сверху, но не только не показывают приказ, а и, как говорят, и сами его в глаза не видели.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА УКРАИНЦЕВ СТАЛИ БЕЗРАБОТНЫМИ

По результатам последнего опроса по вопросам занятости свыше 40% украинцев, как было выяснено, остались без работы. Из-за прекращения деятельности компании безработными стали 19% опрошенных. Еще почти у 11% в компаниях сократили их должности. Более 11% потеряли работу вследствие переезда. Еще 22,5% безработными не стали, но им срезали зарплаты.

Кстати, оптимизма по поводу своего будущего на территории Украины подавляющее большинство респондентов не испытывают. Свыше 52% опрошенных заявили, что уже сейчас заняты активным поиском работы, а еще 16% намерены этим заняться в ближайшем будущем.

Примечательно, что безработные украинцы не нужны и самим украинским властям. Так, например, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким просто гонит из Николаева тех, кто не имеет работы и не помогает армии.

- Все, кто имеет работу и может помочь военным, пусть работают вместе и помогают солдатам побеждать. Если нет работы, то лучше покинуть регион, - посоветовал он.

А почему только Николаев? Гнал бы уже и из всей Украины. Там они тоже не нужны.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- СБУ раскрыла схему перемещения военнообязанных мужчин в Одесской области через границу в Молдавию. Услуга стоила всего 4500 долларов США.

- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался, что Украина готова к отопительному сезону на 80%. Осталось раскрыть, как это будет происходить - то ли все останутся без отопления со второй половины февраля, то ли 20% населения будет мерзнуть весь отопительный сезон.

- Лукашенко объявил, что развал Украины начался, но Польша, Литва и Латвия напрасно считают, что смогут подивиться и выторговать себе за счет этого новые преференции

- В общественном транспорте Риги появились таблички: " Внимание! Места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса!" Совсем, как в панской Польше, где запрещено было заходить в рестораны и другие помещения с собаками и украинцам. Права человека? Оставьте, рижане неграмотные, потому ничего об этом не знают.

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