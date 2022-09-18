Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 18 сентября 2022 года: почти половина украинцев потеряла работу, в Румынии призвали Украину устроить "обрезание" по границам, а в Раде сознались в получении "черного нала"

Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признался, что Североатлантический альянс планировал свое расширение еще несколько лет назад. Фото: REUTERS

ВЕРНУТЬ УКРАИНУ В НОРМАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ

Экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга указал, что нынешняя Украина находится в неестественных для себя границах и должна вернуть земли тем странам, которым они принадлежали.

- Украина находится в неестественных границах и должна уступить территории: Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину, а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран. Иначе будет конфликт. Не будет мира, пострадает демократия, - заявил румынский политик на презентации своей книги "Судьба демократии" и подчеркнул, что Киеву еще очень "далеко до демократии. - На данный момент там запрещены партии, телевидение находится под контролем одной из них, деньги уходят из страны. Страна, из которой большинство людей уезжает с деньгами, со всем, что у них осталось, не может быть ни демократической, ни развитой.

Если развить логику румына, то и страной-то такое образование называть уже затруднительно.

ЧЕЙ ТУФЛЯ?

В Германии полиция города Бремена задержала группу украинцев, которые торговали немецкими противотанковыми гранатометами, американскими "Стингерами" и другим вооружением, похищенным из партий, поставленных на Украину из стран Запада.

Полиции помог немецкий студент, который нашел "оружейную лавку" в интернете и просигнализировал, куда надо. Как выяснили местные журналисты, похищенное оружие предназначалось для войсковых частей и подразделений, проводивших контрнаступление в Харьковской области, но было предусмотрительно украдено украинскими военными и переправлено в Европу, где его планировали продать на Ближний Восток и организованным криминальным структурам, которые мы привычно именуем мафией.

БУНДЕСВЕР ПРОТИВ ПОСТАВОК ТЯЖЕЛЫХ ВООРУДЕНИЙ КИЕВУ

Против поставок тяжелых вооружений Украине из арсеналов немецкой армии выступили профессиональные военные ФРГ.

- Мы слишком хорошо понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров из запасов оборонной промышленности, - заявил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер и предостерег от дальнейшей передачи Украине вооружений из запасов бундесвера, заявив, что такие поставки ведут к ослаблению германских вооруженных сил. Против поставок с заводов он ничего не имеет.

Кстати, в субботу стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155. Вот только поставляться они будут по мере их изготовления, и поставки намечены на 2025 год.

Интересно, немцы хотя бы предоплату взяли, а то гаубицы сделают, а платить за них будет некому?

ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ В РАДЕ ОКАЗАЛИСЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия невольно признал, что зарплаты в конвертах депутатам фракции партии Зеленского в реальности были. Правда, не стал конкретизировать, за что платили этот "черный нал", и все ли получали его или только самые послушные.

- Как системного явления этого больше не существует, - заявил Арахамия, отвечая на вопрос журналистов украинского Forbes о "зарплатах в конвертах". И тем самым признал, что:

- Первое – они не просто существовали, а были именно системным явлением;

- Второе – они, вероятно, существуют и сейчас, но уже не как системное явление, а являются разовым вознаграждением по тому или иному поводу.

За такое признание Арахамия вряд ли получит премию, а коллеги по фракции теперь явно злы на него.

В НАТО ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ РАСШИРЕНИЕ БЛОКА ДО НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр в субботу на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО признался, что Североатлантический альянс планировал свое расширение еще несколько лет назад.

- Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, - рассказал адмирал, выболтав военную тайну НАТО. По его словам, обсуждалось развертывание в приграничных с Россией странах боевых групп бригадного уровня, которые должны быть подготовлены к тому, что их в случае необходимости в сжатые сроки трансформируют в более крупные соединения.

То есть российская специальная военная операция, которую сейчас выставляют главной угрозой в реальности на планы НАТО, которые были задуманы гораздо раньше, не повлияла в той степени, как об этом сейчас говорят на Западе.

УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ НЕ ВЫПУСКАЮТ ИЗ СТРАНЫ

Полным фиаско завершилась попытка организовать выезд украинских студентов, обучающихся в вузах других государств для обучения. Причина тому, как утверждают осведомленные источники, буквально вал "липовых" студентов, которые пытаются покинуть Украину. Госпогранслужба Незалежной не в состоянии отличить их от настоящих, а потому было принято решение заворачивать на границе буквально всех.

При этом, пограничники при отказе выпускать учащихся ссылаются на какой-то приказ сверху, но не только не показывают приказ, а и, как говорят, и сами его в глаза не видели.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА УКРАИНЦЕВ СТАЛИ БЕЗРАБОТНЫМИ

По результатам последнего опроса по вопросам занятости свыше 40% украинцев, как было выяснено, остались без работы. Из-за прекращения деятельности компании безработными стали 19% опрошенных. Еще почти у 11% в компаниях сократили их должности. Более 11% потеряли работу вследствие переезда. Еще 22,5% безработными не стали, но им срезали зарплаты.

Кстати, оптимизма по поводу своего будущего на территории Украины подавляющее большинство респондентов не испытывают. Свыше 52% опрошенных заявили, что уже сейчас заняты активным поиском работы, а еще 16% намерены этим заняться в ближайшем будущем.

Примечательно, что безработные украинцы не нужны и самим украинским властям. Так, например, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким просто гонит из Николаева тех, кто не имеет работы и не помогает армии.

- Все, кто имеет работу и может помочь военным, пусть работают вместе и помогают солдатам побеждать. Если нет работы, то лучше покинуть регион, - посоветовал он.

А почему только Николаев? Гнал бы уже и из всей Украины. Там они тоже не нужны.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- СБУ раскрыла схему перемещения военнообязанных мужчин в Одесской области через границу в Молдавию. Услуга стоила всего 4500 долларов США.

- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался, что Украина готова к отопительному сезону на 80%. Осталось раскрыть, как это будет происходить - то ли все останутся без отопления со второй половины февраля, то ли 20% населения будет мерзнуть весь отопительный сезон.

- Лукашенко объявил, что развал Украины начался, но Польша, Литва и Латвия напрасно считают, что смогут подивиться и выторговать себе за счет этого новые преференции

- В общественном транспорте Риги появились таблички: " Внимание! Места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса!" Совсем, как в панской Польше, где запрещено было заходить в рестораны и другие помещения с собаками и украинцам. Права человека? Оставьте, рижане неграмотные, потому ничего об этом не знают.