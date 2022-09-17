Герой спецоперации «Z» рядовой Полупанов восстановил генератор под минометным обстрелом

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдёт там Фермопилы, Леонида и свой гроб», - предупреждал врагов России генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще, будто про сегодняшних натовцев написал: «Загребающий жар чужими руками после свои пережжет».

ВОССТАНОВИЛ ВО ВРЕМЯ БОЯ ГЕНЕРАТОР

Рядовой Дмитрий ПОЛУПАНОВ

Рядовой Дмитрий ПОЛУПАНОВ Фото: Минобороны РФ

«В результате обстрела на опорному пункте подразделения было выведено из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел рядовой Дмитрий Полупанов выполнил срочный ремонт и восстановил электросети, что позволило не допустить потери управления подразделением. После выполнения ремонта оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил отделение противника. От попаданий снарядов националистов одна из боевых машин загорелась. Рядовой Дмитрий Полупанов находился рядом и немедленно бросился на помощь, извлек двух раненных находившихся без сознания, эвакуировал в укрытие и оказал первую помощь. Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается рядовой Полупанов атака превосходящих сил противника была успешно отражена, большие потери в живой силе позволили российским подразделениям сменить позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение для продолжения боя».

РАЗБИЛИ НАСТУПАЮЩУЮ РОТУ ВСУ

Старший сержант Владислав ЛИХОМАНОВ

Старший сержант Владислав ЛИХОМАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Расчет под командованием старшего сержанта Лихоманова выполнял задачу по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий расчет под командованием старшего сержанта Владислава Лихоманова, занимая стратегически выгодную позицию, отразил две атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем старшего сержанта Лихоманова было уничтожено 3 вражеских танка, 2 БМП противника и до 30 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление. Пользуясь временным прекращением огня старший сержант Владислав Лихоманов обеспечил передислокацию позиций в безопасный район для перегруппировки».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ТРИ БМП

Младший сержант Владимир ТАРУСОВ

Младший сержант Владимир ТАРУСОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Владимир Тарусов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений. В ходе боестолкновения младший сержант Тарусов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил 3 единицы вражеской бронетехники противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили.

Использовав временное прекращение огня младший сержант Владимир Тарусов произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».

ЗАСТАВИЛ ПРОТИВНИКА ОТСТУПИТЬ

Сержант Владимир БОРОЗЕНЕЦ

Сержант Владимир БОРОЗЕНЕЦ Фото: Минобороны РФ

«Сержант Владимир Борозенец, действовал в составе группы российских десантников, перед которой стояла задача по обороне позиций Российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Борозенец, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. В течение дня группа, в составе которой действовал Владимир, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник вынужден был отступить. Используя временное прекращение огня подразделение сержанта Владимира Борозенца сменило позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Русский полководец Александр Суворов говорил, что «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Великая Отечественная война продолжается на Донбассе, а на воинском захоронении в городе Родники Ивановской области состоялось погребение останков героя Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лейтенанта Белокрынкина Николая Николаевича. Стихийное захоронение солдата было обнаружено членами Московской региональной общественной организации «Поисковое объединение «Рубеж» на территории Ленинского района Московской области у деревни Бутово.

Фото: Минобороны РФ

На маленьком памятнике с красной звездой была написана фамилия, инициалы и года жизни. Поисковики связались с администрацией Родниковского муниципального района с просьбой о содействии в поиске родственников бойца. К сожалению, родственников у погибшего воина не осталось. Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район» обратилась в Правительство Московской области за разрешением о перезахоронении Белокрынкина Н.Н. на малой родине.

Фото: Минобороны РФ

С разрешения Правительства Московской области, при содействии поисковиков 14 сентября 2022 года останки воина были эксгумированы и доставлены в город Родники для захоронения, где и состоялся ритуал перезахоронения останков советского бойца, который был проведен со всеми воинскими почестями. По завершению торжественной церемонии, участники возложили цветы и венки к могиле офицера, отдав дань уважения и почтения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

СПРАВКА «КП»

БЕЛОКРЫНКИН Николай Николаевич родился 18.01.1918 года в городе Родники, Ивановской области. Учился в Ленинградском электротехническом институте им. Ульянова. Военной специальностью овладел, будучи курсантом Горьковского училища зенитной артиллерии. 28 июля 1941 года добровольцем ушел на фронт. Место призыва Петроградский РВК Ленинградской области, Петроградский район. 30.07.1942 года Николаю Николаевичу было присвоено воинское звание лейтенант. В архивных документах имеются сведения, что лейтенант Белокрынкин Н.Н. был помощником начальника станции орудийной наводки 83-го зенитно-артиллерийского полка. 5 ноября 1943 года Белокринкин Николай Николаевич умер от ран и был захоронен в деревне Бутово Ленинского района Московской области.