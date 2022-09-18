В США анестезиолог намеренно останавливал сердца пациентов

У больных, никогда не имевших кардиологических проблем, внезапно стали останавливаться сердца Фото: Shutterstock

В американском Техасе задержали врача-анестезиолога, 59-летнего Рейнальдо Ортиса.

Подозрения на то, что он зачем-то подмешивает в физраствор и анестетики препараты, блокирующие нервную систему и влияющие на работу сердца, пали на него после того, как в хирургическом центре Северного Техаса у пациентов, находившихся на операционных столах, внезапно стали останавливаться сердца. Причем происходило это с больными, никогда не имевших кардиологических проблем.

ЧП случались в дежурства Ортиса, их почти не было в его отсутствие, полностью они прекратились, когда он ушел в отпуск.

Расследование было активизировано после того, как одна из женщин-врачей центра умерла. Она поставила себе капельницу с физраствором в домашних условиях

Вскрытие показало, что в теле женщины было много бупивакаина – препарата, применяющегося при анестезии, экспертиза также подтвердила наличие бупивакаина в герметичном пластиковом пакете с физраствором для внутривенных инъекций, который врач принесла из клиники к себе домой.

Было решено начать видеонаблюдение. И камеры скрытой съемки зафиксировали, что Ортис при помощи шприца вкалывал в пластиковые пакеты с физраствором и другими препаратами какие-то жидкости, и затем относил эти пакеты в операционные. Позже выяснилось, что чаще всего он добавлял в физраствор огромные дозы лекарств, способных остановить сердцебиение.

Как минимум 10 пациентов хирургического центра в 2021 году пережили клиническую смерть, стабилизировать их состояние удалось только с применением реанимационных мер.

Сам «доктор Смерть» пока хранит молчание и никак не объясняет мотивы своих поступков. Если его вина будет доказана, то всю свою оставшуюся жизнь он проведет за решеткой.