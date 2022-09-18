В США будут платить за убийство игуан

Засилье крупных ящериц стало едва ли не катастрофой Фото: СОЦСЕТИ

Игуаны всегда являлись проблемой для Флориды, однако в последнее время засилье этих крупных ящериц стало едва ли не катастрофой – они подрывают дома и дамбы, проникают в жилища и оставляют за собой горы помета.

Отчаявшись справиться с докучливыми пресмыкающимися, власти Майами-Бич собираются установить размеры выплат за каждую убитую или пойманную игуану.

– Люди выйдут охотиться на них за деньги. На мой взгляд, это лучшее использование наших денег, чем нанять какого-то парня в енотовой шапке, который станет ходить по общественным объектам, пока игуаны будут сидеть в частных дворах, – убеждена комиссар Майами-Бич Кристен Розен Гонсалес.

Ранее стало известно, что мэр города Дэн Гелбер одобрил решение увеличить ассигнования на борьбу с игуанами в четыре раза: в этом году городской бюджет потратит на эти цели $200 тысяч вместо $50 тысяч.

Комиссар же считает, что и этого явно недостаточно.

– У нас серьезная ситуация. Нужно незамедлительно принимать меры, и это намного больше, чем $200 тысяч, которые мы сейчас выделили в нашем бюджете.

Игуаны считаются во Флориде инвазивным видом, представляющим серьезную опасность для местной фауны.

Судя по отзывам в соцсетях, некоторые жители Майами-Бич восприняли идею войны с ящерицами с большим энтузиазмом.