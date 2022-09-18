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В мире18 сентября 2022 5:17

В США будут платить за убийство игуан

Во Флориде ящерицам объявили настоящую войну
Юрий МАЙБОРОДА
Засилье крупных ящериц стало едва ли не катастрофой

Засилье крупных ящериц стало едва ли не катастрофой

Фото: СОЦСЕТИ

Игуаны всегда являлись проблемой для Флориды, однако в последнее время засилье этих крупных ящериц стало едва ли не катастрофой – они подрывают дома и дамбы, проникают в жилища и оставляют за собой горы помета.

Отчаявшись справиться с докучливыми пресмыкающимися, власти Майами-Бич собираются установить размеры выплат за каждую убитую или пойманную игуану.

– Люди выйдут охотиться на них за деньги. На мой взгляд, это лучшее использование наших денег, чем нанять какого-то парня в енотовой шапке, который станет ходить по общественным объектам, пока игуаны будут сидеть в частных дворах, – убеждена комиссар Майами-Бич Кристен Розен Гонсалес.

Ранее стало известно, что мэр города Дэн Гелбер одобрил решение увеличить ассигнования на борьбу с игуанами в четыре раза: в этом году городской бюджет потратит на эти цели $200 тысяч вместо $50 тысяч.

Комиссар же считает, что и этого явно недостаточно.

– У нас серьезная ситуация. Нужно незамедлительно принимать меры, и это намного больше, чем $200 тысяч, которые мы сейчас выделили в нашем бюджете.

Игуаны считаются во Флориде инвазивным видом, представляющим серьезную опасность для местной фауны.

Судя по отзывам в соцсетях, некоторые жители Майами-Бич восприняли идею войны с ящерицами с большим энтузиазмом.

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