Никита Михалков открыл правду о Пугачевой и сбежавших звездах: «Уезжают, чтобы сохранить счета и недвижимость»

Алла Пугачева резко высказалась о режиссере Никите Михалкове. Теперь он ей ответил Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева полгода жила за границей, а когда вернулась в Москву – выступила с резким заявлением о Никите Михалкове. Режиссер ей ответил.

Напомним, что певица с детьми и мужем уехала за границу сразу после начала СВО – в отпуск, который затянулся на полгода. Пугачева приехала в Москву с детьми школьниками накануне нового учебного года. Надолго Пугачева в Москве или нет — не известно. Ее муж иноагент Максим Галкин* не возвращался – артист-юморист сейчас зарабатывает в заграничном туре: у него новая концертная программа, напичканная антипатриотичными высказываниями, недостоверной информацией о СВО. Никита Михалков в своих выпусках «Бесогон ТВ» высказывался о звездах, сбежавших из страны. Говорил и о муже Пугачевой, например в таком контексте: «Лепс выступает и поет в госпитале, а Галкин на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне». Пугачева, приехав на родину, выступила в социальных сетях против Никиты Михалкова. Опубликовала фрагмент из фильма режиссера Н. Михалкова 1975 года «Раба любви» - на нем героиня Ольга Вознесенская (Елена Соловей), прототипом которой была актриса Вера Холодная. Подпись от Пугачевой следовала такая: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков…»

Авторский проект Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» был в небольшом отпуске, поэтому ответ вышел с небольшой задержкой. Но актуальности от этого не потерял. Никита Сергеевич недоумевает почему Пугачева накинулась на него: «Вот и супруга господина Галкина вернулась в Россию… «Во-первых, я ни слова про нее не говорил никогда дурного. Во-вторых: почему она использовала фрагмент из моего фильма «Раба любви»? Героиня Ольга Вознесенская в трамвае, который несется без водителя, догоняемый охранкой, говорит слова: «Вы звери, вы звери… вы будете прокляты своей страной…» Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок, видимо отождествляя себя с этой героиней? Сравнение себя госпожой Галкиной с Ольгой Вознесенской – пошлое и ошибочно. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим - их никто не изгонял».

Никита Михалков говорит, что, сбежавшие из страны с началом СВО обеспеченные артисты «самоизгнались - они уехали сами»: «И пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы - великими умами и талантами, которые не согласились с властью… Сравниваться себя с ними - это пошло, это несправедливо: потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжают для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость. Это большая разница…»

Режиссер считает, что «рабу любви» Ольгу Вознесенскую использовали без ее ведома, а «госпожу Галкину пользовали с ее согласия».

Никита Сергеевич резюмировал: «Кто-то опять по нашей традиции может считать, что это ерунда: ну что - один приехал, другой уехал. Неверно это. Дело в понимании: что если здесь, внутри страны, мы эту борьбу не выиграем, то мы не выиграем ее и на Донбассе. А если мы не выиграем эту схватку на Донбассе, мы потеряем Россию…» Михалков напомнил, что сбежавшие с начала СВО заграницу звезды, молчали минувшие восемь лет, когда убивали людей на Донбассе. И до сих пор у них нет ответа на вопрос – почему молчали?

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.