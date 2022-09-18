Семья Михаила Ефремова планирует покинуть Россию

Михаил Ефремов и Софья Кругликова в начале отношений обменивались телефонами, чтобы отвечать на звонки друг друга. И вот теперь Софья вновь отвечает на звонки друзей мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

58-летний актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии вот уже 1 год и 10 месяцев. Актер получил за смертельное ДТП 8 лет колонии общего режима. После апелляции срок скостили до 7, 5 лет. Сидит артист в колонии под Белгородом: жене Ефремов звонит, а с друзьями переписывается через систему ФСИН с помощью электронной почты – послания ему распечатывают. 51-летняя Софья Кругликова периодически ездит в колонию на свидания к мужу Михаилу Ефремову. Жена Ефремова не комментирует личную жизнь. Однако нам удалось узнать некоторые новости из жизни семьи от одногруппников дочери Михаила и Софьи.

У Кругликовой и Ефремова трое детей: 18-летняя Вера, 15-летняя Надя и 12-летний Борис. Вера Ефремова в этом году стала первокурсницей Высшей школы экономики. Софья Кругликова оплатила первый год учебы дочери по специальности «управление в креативных индустриях» - в размере 650 тысяч рублей. Софья Кругликова – известный звукорежиссер: ее опыт востребован и у музыкантов, и у организаторов крупных мероприятий; также женщина преподает в вузе. Вероятно, что и у папы девочки были сбережения для оплаты учебы ребенка.

Вера Ефремова стала студенткой Высшей школы экономики. Фото: социальные сети

Вера Ефремова делится в закрытом чате своими мыслями, новостями со сверстниками. А они переслали нам сообщения студентки. На этой неделе Вера Ефремова поделилась переживанием и одновременно семейной новостью – написала в чате: «Я рыдаю из-за растущего шанса того, что скоро я уеду из России, хотя буквально год назад готова была отдать все, собраться за час и ни о чем не жалеть – лишь бы уехать. Не знаю, как так получилось, но я как будто вот за год привязалась к месту, а до этого ужас как хотела уехать…» Друзья успокоили Веру: год назад думали об этом – и не уехали, так что и сейчас ничего не изменится; может быть ее мама еще и поменяет решение или вовсе не примет. Вряд ли Софья Кругликова стала бы отдавать огромные деньги за обучение дочери Веры за год вперед, планируя уехать. Однако есть один интересный факт: за сутки до объявления о возможном отъезде Вера Ефремова сообщила друзьям в чате, что «у нас на кухне тюремный друг отца сидит». Может быть, этот друг принес «весточку» от главы семейства с советом – переезжать?

Вера Ефремова поделилась с друзьями переживаниями о возможном переезде. Фото: социальные сети

Год назад семья Ефремова планировала переехать в Юрмалу, где у них жилье. Ефремов купил недвижимость в Латвии из-за своей астмы: врачи рекомендовали ему именно прибалтийский воздух. Жилье Ефремовых на улице Дарзу (по-нашему на Садовой) – на просторном участке там расположились два домика. За ними теперь присматривают местные жители, они же прежние владельцы. Сейчас эта недвижимость оценивается в 250 тысяч евро, однако найти покупателей практически невозможно. Коллега Ефремова рассказал kp.ru: «Ефремовы не собирались продавать дома в Прибалтике: все, что писали на эту тему - слухи. Если и собрались туда переезжать, то в тайне ото всех – никто не знает об этом. Верится с трудом. Здесь квартира в центре, дом за городом. У Софьи отличная работа, у детей школа и институт. Там работы не будет никакой. Скорее всего, что девочка просто интригует друзей — пишет сообщения, чтобы привлечь внимание к себе… Скорее бы поверили о переезде в Израиль — но и об этом речи не было никогда. Хотя может мы чего и не знаем…»