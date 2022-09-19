Одержимый сексом Байден-младший долго «охотился» на жену погибшего брата

Командировки на Украину Хантер неизменно отмечал кутежами с проститутками. Создатели картины не преминули отразить этот факт. Фото: Кадр из фильма

В копилку своих немногочисленных достижений нынешний лидер США Джо Байден может опустить еще и премьеру художественного фильма «Мой сын Хантер». До этого действующих американских президентов в кино не играли, пока они не покидали покои Белого дома. А тут ведущие актеры воплотили образы и самого Джо Байдена, и его непутевого сынка.

Не верю!

Еще до выхода кино на экраны его трейлер (рекламную нарезку лучших кадров) просмотрели почти 3 миллиона раз – невиданная цифра для малобюджетного кино. Продюсеры так рекламировали его: «В этом фильме есть: секс, наркотики, проституция, кумовство, отмывание денег, еще больше секса, китайские шпионы, украинские бизнесмены, много-много секса, куча наркотиков и… семья».

До появления полной версии на стриминговых платформах фильм показали кинокритикам. Те были единодушны: «В снятое верить не хочется, но приходится признавать, что все это правда».

Слева - реальное фото из ноутбука Хантера Байдена (одно из самых невинных), справа - актер, играющий его в фильме. А ведь похожи! Фото: Соцсети, Кадр из фильма

В основе сценария – приключения сына действующего президента США Хантера Байдена, задокументированные им же самим на ноубутке, оставленном в ремонтной мастерской. В памяти компьютера были обнаружены огромные массивы компромата – от пикантных фото и видео до деловой переписки, свидетельствующей об участии главы американского государства в темных делишках своего отрока-наркомана.

Секса много не бывает

В фильме действительно немало секса. О секс-одержимости Байдена-младшего после просмотра малой толики файлов с его ноутбука в США уже ходят легенды. Количество проституток, услугами которых он воспользовался, не поддается учету. На английском Хантер означает «охотник», что мастерски обыграли режиссеры, показав непрекращающуюся охоту главного героя не только на жриц любви, но и на вдову своего старшего брата.

Свою личную оценку режиссеры дали и ставшим нормой для Америки двойным стандартам. Объектом их применения они сделали движение «Жизни черных важны». Погромы, грабежи, горящие автомобили, беснующаяся толпа… Но американцам показывают телерепортажи о «мирных выступлениях афроамериканцев». За кадром репортеры разглагольствуют: «Большинство людей слишком невежественны, чтобы понимать сложные проблемы, а посему правдивая информация должны быть скрыта для их же блага».

Джо Байдену досталось не меньше, чем сынку. Все его промахи, оплошности, провали сняты с сексуальным подтекстом: то ему припоминают оговорку «эрекция (erection)» вместо «elections (выборы)», то цитируют двусмысленные признания дочери, описывавшей в своем дневнике вечерний душ вместе с папочкой.

Ну и как же без русских злодеев! К чести создателей фильма они – не главные враги хваленой американской демократии. Истинными противниками признаны СМИ и соцсети. Действие картины, по замыслу режиссеров, заканчивается октябрем 2020 года, т.е. периодом, когда правда из ноутбука Хантера Байдена стала достоянием общественности, но основные соцсети и ведущие американские СМИ стали блокировать материалы о находке. А русские появляются лишь, когда одна из героинь фильма рассказывает о найденной на ноутбуке информации знакомому репортеру, а тот заверяет ее, что «ни один отдел новостей не примет вашу российскую дезинформацию».

Финал же фильма – альтернативная история Америки: девушка публикует компромат на Байдена-младшего в соцсетях, получает обвинения в том, что является сторонницей Трампа, Хантера Байдена арестовывают, на выборах вновь побеждает Дональд Трамп.

Джо Байден в фильме (справа) сохранил легкий налет жизнерадостной чудаковатости, которой он славится в реальной жизни (на фото слева). Фото: REUTERS, Кадр из фильма

Продолжение следует?

У фильма «Мой сын Хантер» не было никаких шансов появиться в прокате без помощи обычных людей. Именно простые американцы собрали средства, необходимые для запуска картины. Продюсеры Энн МакЭлхинни и Фелим Макалир признают, что у них не было никаких шансов получить хотя бы цент от киноворотил, ведь «ноутбук Хантера Байдена был самой масштабной историей, подвергнутой в США цензуре».

«Голливуд должен был выстроиться в очередь, чтобы показать эту историю. А СМИ и соцсети гордились тем, что помогали скрывать правду. Мы гордимся тем, что преодолели цензуру, и тем, что сделали фильм веселым. Людям понравился наш юмор, видимо, они смотрят наш фильм по-другому, не так, как его увидели критики», - говорят они.

Роль Хантера Байдена исполнил британский актер Лоуренс Фокс, кстати, пробовавший свои силы и на политической ниве – он выставлял свою кандидатуру на пост мэра британской столицы. После премьеры фильма «Мой сын Хантер» чаще всего ему задают вопрос – «будет ли продолжение этой картины?». Пока он отвечает, что был бы не против продолжения съемок, тем более, что найденных материалов на ноутбуке Хантера Байдена хватит на несколько сезонов сериала.

Выход в прокат картины спровоцировал поток обращений СМИ в пресс-службу Белого дома. Все желают знать – посмотрел ли сам президент картину про себя и своего сына, и каковы впечатления семейки Байденов от увиденного. Ответа пока никто не получил.

СПРАВКА «КП»

В чем обвиняли Хантера

Хантер Байден попадал в бесчисленное число скандалов. Вот главные из них:

1. После Майдана и государственного переворота на Украине в 2014 году Хантер Байден оказался членом правления газового холдинга Burisma, работающего в незалежной. И это несмотря на то, что никакого опыта в добывающей отрасли у него не было. Зато был отец, который в то время был вице-президентом США. Как позже признавался сам Хантер, свою зарплату в $50 тысяч в месяц он спускал в основном на наркотики и продажных женщин.

2. Из ноутбука Байдена-младшего стало известно, что он активно инвестировал в компанию Metabiota, занимавшуюся строительством биолабораторий на Украине. По информации Министерства обороны РФ, эти биолаборатории занимались разработкой биологического оружия, которое могло быть использовано в войне против России.

3. Дональд Трамп утверждает, что историю с ноутбуком пыталась замять ФБР, чтобы не помешать Джо Байдену избраться президентом. А недавно миллиардер Марк Цукерберг признался, что блокировал распространение негативной информации о Хантере Байдене в принадлежащих ему соцсетях.