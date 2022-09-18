Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева вызвала грандиозный скандал внезапным заявлением. В День рождения своих младших детей Лизы и Гарри она попросила зачислить ее в ряды иноагентов. Таким образом 73-летняя пенсионерка выказала поддержку пятому мужу Максиму Галкину*, которого Минюст признал иноагентом "за политическую деятельность". Выпад Примадонны возмутил знаменитостей и простых россиян.

На скандальные высказывания Аллы Пугачевой отреагировала актриса Мария Шукшина, известная своей патриотизмом. "Еще один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах..." - осадила артистка раздухарившуюся певицу.

Не стал молчать и рэпер Тимати. Он дерзко поставил на место пожилую женщину.

"Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах - это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени..." - выпалил музыкант.

Владимир Соловьев был краток: "Покойся с миром, Алла Борисовна..."

А вот эмоциональный Сергей Соседов сильно разнервничался. "Кто ты такая, Алла Пугачева! Ты была когда-то певицей, сейчас ты никто! Очень переоценивает себя и свое влияние, себя считает чуть ли не пупом земли. Мне смешно это все читать и слышать. Пусть ее зачислят иноагентом, я не против. И пусть она отвечает за то, что она говорит и говорит ее муж по закону! Она забыла вообще, кто она?" - цитирует мужчину 5-tv.ru.

Пользователи соцсетей который час призывают Пугачеву одуматься. Россияне возмущены и винят певицу чуть ли не "в предательстве Родины".

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов