Знаменитые мужчины, которые сделали пластику и пожалели об этом

Над Томом неудачно поработали пластические хирурги и косметологи.

Кто-то полагает, что пластика - удел исключительно звездных дам, но и знаменитые мужчины без помощи хирургов не обходятся. Там, где есть публичность, нет места старости: кому понравится, если на красной дорожке будут разглядывать твои морщины, мешки под глазами да «шарпейские» брыли? Вот и думают вчерашние красавцы, что пора бежать к косметологу или ложиться под нож пластического хирурга. А публика потом диву дается: это что ж они с собой сделали?! Как из принцев превратились в экспонаты музея восковых фигур?

- Антивозрастные процедуры, которые так комплиментарно смотрятся на женщинах, крайне редко идут сильному полу, - объясняет дерматолог-косметолог Ирина Нельга. - На выходе получается либо феминный (женоподобный) эффект, либо одутловатость, либо вообще ничего - впустую потраченные время и деньги. Дело в том, что мужчины стареют иначе, но не каждый врач это знает и учитывает. В отличие от женщин, у которых чаще наблюдается обвисание и дряблость тканей лица, у сильного пола преобладает мускульный тип старения: мышцы сохраняют тонус, но появляются морщины и заломы. И тут классическая подтяжка лица не сработает: тянуть попросту нечего. Добавьте сюда немного лишних килограммов, выбеленные виниры (фарфоровые или керамические накладки на зубы. - Ред.), и можно испугаться: человек становится похож на куклу...

Но это не значит, что выхода нет. По словам нашего эксперта, сильному полу подойдут уколы ботулотоксина (ботокса) в верхнюю треть лица, а удаление грыж на веках и вовсе способно превратить любого выпивоху в мачо. А вот «безобидные» филлеры, которыми дамы увеличивают губы и скулы, парням вкалывают лишь в крайних случаях: с ними легко переборщить. Похоже, далеко не все врачи это учитывают. Эксперт объясняет, в чем промахнулись знаменитые красавцы.

Том Круз (60 лет)

- Либо актер очень сильно поправился, либо над ним неудачно поработали пластические хирурги и косметологи. Лицо очень отечное в нижней части, даже надутое, местами натянутое. Обратите внимание на гладкий лоб: это результат уколов красоты, то есть филлеров. А вот вокруг глаз у Круза остались «гусиные лапки»: эту область мужчинам особо не закалывают, иначе пациент будет выглядеть удивленным либо похожим на женщину. Однако здесь морщины сильно выдают возраст, можно было чуть-чуть их разгладить. К сожалению, в случае с Томом Крузом где-то перестарались, а где-то не сделали вообще ничего.

Дмитрий Тарасов (35 лет)

Экс-супруга Ольги Бузовой поднял брови и сделал губы в «утиной» технике - это фатальная ошибка!

- Неудачно сделана контурная пластика филлерами: перебор с количеством. Заметны филлеры в губах, в области скул - это препараты гиалуроновой кислоты, притягивающие много воды, из-за чего лицо увеличивается в объеме. Но чрезмерный объем в средней трети несвойственен мужскому лицу: возникла одутловатость, у футболиста появились женские черты. Неудачно сделан ботокс: брови стали «домиком». Ботулотоксин блокирует мимику, делая лицо неподвижным. Его нужно вводить грамотно, убирая морщины, но сохраняя естественные черты. У экс-супруга Ольги Бузовой этого нет. Ну а поднимать брови мужчине, делать губы в «утиной» технике - фатальная ошибка!

Александр Малинин (63 года)

У Александра на зубах - виниры, и сделана аугментация подбородка.

- Видно, что певец ухаживает за собой, пользуется услугами косметолога и, скорее всего, пластического хирурга. На зубах - виниры, сделана аугментация подбородка: это увеличение объема в нижней части. Так лицо становится более заостренным. Скорее всего, именно поэтому Александр стал более женственным: такая процедура не показана мужчинам. А вот отечность здесь может быть связана с общим состоянием здоровья и болезнями.

УДАЧНЫЙ ПРИМЕР

Как Ревва стал красавцем

У Реввы правили практически все, причем с помощью скальпеля.

В КВН и Comedy Club Александр Ревва (48 лет) не выделялся красотой, но в последние годы шоумен превратился в мачо. При этом работа над его лицом проделана настолько тонкая, что обыватель не может понять: как при одних и тех же чертах можно было выглядеть и смазливым, и страшненьким? А вот экспертам видно: здесь поправили практически все, причем с помощью скальпеля.

- Заметно, что Александр сделал пластическую операцию: изменена форма носа, разрез глаз, область подбородка, возможно, с помощью импланта, - отмечает Ирина Нельга. - На лбу добавлен объем: это может быть липофилинг либо хирургический SMAS-лифтинг. На 100% есть ботулотоксин, а вот от филлеров шоумен отказался. Именно поэтому маскулинность лица сохранена, в отличие от всех остальных героев.