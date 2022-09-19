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Общество18 сентября 2022 22:04

Алла Борисовна и машина Судного дня

Публицист Максим Соколов подводит на KP.RU итоги ушедшей недели
Максим СОКОЛОВ
Максим СОКОЛОВ
Президент США Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие.

Президент США Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие.

Фото: REUTERS

«ЯДЕРНОМУ ВЗРЫВУ НЕТ, НЕТ, НЕТ!»

Президент США Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие. Конечно, не только США, но и всякая другая ядерная держава - хоть Франция, хоть Индия, хоть Израиль, хоть КНДР - в случае если будет пущен в дело последний довод королей, будет обязана как-то реагировать. Трудно представить себе совсем индифферентное отношение: «Солнышко светит, дождик идет, атомные грибочки растут, а нам-то что».

Но Байден, сообщив, что «последствия будут», сохранил таинственность: «Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу». То есть может так жахнуть в ответ, что Землю вышибет с орбиты, а может сказать, что глубоко разочарован. И то и другое проходит по разряду последствий.

Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие.

Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не только президент США грозит своим недругам машиной Судного дня. Сходно угрожает и народная артистка СССР А. Б. Пугачева. Еще летом она сообщила, что, если злые люди посягнут на М. А. Галкина, ее месть будет страшной. Доселе она молчала, но в этом случае молчать не будет и раскроет всем ужасные, губительные тайны.

Сразу же была отмечена неясность. Положим, певица обещает причинить неприемлемый ущерб, но кому именно? Придворные тайны времен Л. И. Брежнева да и времен М. С. Горбачева сегодня вряд ли произведут на кого-либо потрясающее действие. В более поздние эпохи Алла Борисовна уже не была вхожа к кремлевским вождям и поэтому может раскрыть разве что потаенные механизмы шоу-бизнеса. Повредив таким образом, например, руководству больших телеканалов.

Теперь настало время жахнуть, поскольку красные линии перейдены. Министерство юстиции причислило артиста оригинального жанра М. А. Галкина к иноагентам. Но даже если А. Б. Пугачева распишет все интриги, все гнусности Л. И. Брежнева, а равно и все постыдные тайны медиаменеджмента, произведет ли это должное впечатление на Минюст? Уверенности тут нет.

БУМ РЕПАРАЦИЙ

Тем временем в Варшаве продолжают увлекательную борьбу за историческую правду - борьбу, имеющую весомый материальный смысл. Премьер Польши Моравецкий всячески клеймит бундесканцлера Шольца, который не желает выплатить Речи Посполитой 1,3 трлн долл. репараций и только что ливерной колбасой не обзывает. Очевидно, Leberwurst (ливерная колбаса, нем.) будет последним и решающим доводом Моравецкого. Президент же Дуда, справедливо полагая, что странно было бы ограничивать цель стремлений, намерен взыскать репарации также и с России.

Видя то, в Минске тоже проявили изобретательность и заговорили о компенсациях за 1919 - 1939 гг., когда Западная Белоруссия входила в состав панской Польши. Чтобы не запрашивать лишнего, белорусы определили объем ущерба в 5 трлн долл. Баланс для Варшавы получается отрицательный, но на все есть хитрые методы. Поскольку срок давности для репараций не указан, можно вчинить иск северному соседу за «шведский потоп», имевший место в 1655 - 1660 гг., когда король Карл X Густав вторгся в Польшу и дотла ее разорил. Репараций с Швеции хватит, чтобы заплатить Белоруссии, и, может быть, еще что-то останется.

Дела давно минувших дней вообще полезно припоминать, когда с исками и санкциями возникают проблемы в связи с их полным исчерпанием. На главу Чечни Р. А. Кадырова какие только санкции не налагали, причем не только на Рамзана Ахматовича, но даже и на коня его, но искомого воспитательного действия достичь не удалось. Поэтому в минфине США решили наложить санкции не только на Кадырова, но и на его малолетних детей.

Способ, испытанный еще в XIII в., когда граф Уголино делла Герардеска вместе с детьми и внуками был заточен пизанским архиепископом Руджиери в башню, получившую название Голодной (Torre della fame). С врагами демократии надлежит поступать сурово.

Но, впрочем, Кадыров же с детьми могут вкусно и полноценно питаться, поскольку они не находятся во власти американского минфина и те не могут заточить их в Эмпайр-стейт-билдинг. Так что картины из 9-го круга ада, изображающие сотрудников администрации США, которых вечно угрызает Р. А. Кадыров, пока, к счастью, неактуальны.

ТИТАН ВОЗРОЖДЕНИЯ

Однако нравы Предренессанса (XIII в.) и последующего Ренессанса (XIV - XVI вв.) были довольно жестоки, в связи с чем новости французского партстроительства могут вселять тревогу. Собранная с бору по сосенке в 2016 г. партия Макрона - сила народная - сперва называлась «Вперед!», затем с 2017 г. - «Вперед, республика!», а теперь, после нового переименования - «Возрождение». Так что Макрон теперь будет титаном Возрождения.

Как писал Ф. Энгельс, «это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености...»

Титанический второй срок Макрона будет привлекать к себе живое внимание прессы, и российским работникам пера будет очень кстати послабление, сделанное ЕС в визовом вопросе. Как сообщила комиссарша ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, «въезд в ЕС с 12 сентября будет разрешен только членам семей граждан ЕС и российским журналистам». Так что тем, кому опять хочется в Париж, следует объявить себя работниками прессы - после чего невозбранно, прибыв во французскую столицу, фланировать там по бульварам.

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