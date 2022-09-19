Алла Борисовна и машина Судного дня

Президент США Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие. Фото: REUTERS

«ЯДЕРНОМУ ВЗРЫВУ НЕТ, НЕТ, НЕТ!»

Президент США Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие. Конечно, не только США, но и всякая другая ядерная держава - хоть Франция, хоть Индия, хоть Израиль, хоть КНДР - в случае если будет пущен в дело последний довод королей, будет обязана как-то реагировать. Трудно представить себе совсем индифферентное отношение: «Солнышко светит, дождик идет, атомные грибочки растут, а нам-то что».

Но Байден, сообщив, что «последствия будут», сохранил таинственность: «Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу». То есть может так жахнуть в ответ, что Землю вышибет с орбиты, а может сказать, что глубоко разочарован. И то и другое проходит по разряду последствий.

Байден пригрозил России «последствиями», если та задумает применить ядерное оружие. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не только президент США грозит своим недругам машиной Судного дня. Сходно угрожает и народная артистка СССР А. Б. Пугачева. Еще летом она сообщила, что, если злые люди посягнут на М. А. Галкина, ее месть будет страшной. Доселе она молчала, но в этом случае молчать не будет и раскроет всем ужасные, губительные тайны.

Сразу же была отмечена неясность. Положим, певица обещает причинить неприемлемый ущерб, но кому именно? Придворные тайны времен Л. И. Брежнева да и времен М. С. Горбачева сегодня вряд ли произведут на кого-либо потрясающее действие. В более поздние эпохи Алла Борисовна уже не была вхожа к кремлевским вождям и поэтому может раскрыть разве что потаенные механизмы шоу-бизнеса. Повредив таким образом, например, руководству больших телеканалов.

Теперь настало время жахнуть, поскольку красные линии перейдены. Министерство юстиции причислило артиста оригинального жанра М. А. Галкина к иноагентам. Но даже если А. Б. Пугачева распишет все интриги, все гнусности Л. И. Брежнева, а равно и все постыдные тайны медиаменеджмента, произведет ли это должное впечатление на Минюст? Уверенности тут нет.

БУМ РЕПАРАЦИЙ

Тем временем в Варшаве продолжают увлекательную борьбу за историческую правду - борьбу, имеющую весомый материальный смысл. Премьер Польши Моравецкий всячески клеймит бундесканцлера Шольца, который не желает выплатить Речи Посполитой 1,3 трлн долл. репараций и только что ливерной колбасой не обзывает. Очевидно, Leberwurst (ливерная колбаса, нем.) будет последним и решающим доводом Моравецкого. Президент же Дуда, справедливо полагая, что странно было бы ограничивать цель стремлений, намерен взыскать репарации также и с России.

Видя то, в Минске тоже проявили изобретательность и заговорили о компенсациях за 1919 - 1939 гг., когда Западная Белоруссия входила в состав панской Польши. Чтобы не запрашивать лишнего, белорусы определили объем ущерба в 5 трлн долл. Баланс для Варшавы получается отрицательный, но на все есть хитрые методы. Поскольку срок давности для репараций не указан, можно вчинить иск северному соседу за «шведский потоп», имевший место в 1655 - 1660 гг., когда король Карл X Густав вторгся в Польшу и дотла ее разорил. Репараций с Швеции хватит, чтобы заплатить Белоруссии, и, может быть, еще что-то останется.

Дела давно минувших дней вообще полезно припоминать, когда с исками и санкциями возникают проблемы в связи с их полным исчерпанием. На главу Чечни Р. А. Кадырова какие только санкции не налагали, причем не только на Рамзана Ахматовича, но даже и на коня его, но искомого воспитательного действия достичь не удалось. Поэтому в минфине США решили наложить санкции не только на Кадырова, но и на его малолетних детей.

Способ, испытанный еще в XIII в., когда граф Уголино делла Герардеска вместе с детьми и внуками был заточен пизанским архиепископом Руджиери в башню, получившую название Голодной (Torre della fame). С врагами демократии надлежит поступать сурово.

Но, впрочем, Кадыров же с детьми могут вкусно и полноценно питаться, поскольку они не находятся во власти американского минфина и те не могут заточить их в Эмпайр-стейт-билдинг. Так что картины из 9-го круга ада, изображающие сотрудников администрации США, которых вечно угрызает Р. А. Кадыров, пока, к счастью, неактуальны.

ТИТАН ВОЗРОЖДЕНИЯ

Однако нравы Предренессанса (XIII в.) и последующего Ренессанса (XIV - XVI вв.) были довольно жестоки, в связи с чем новости французского партстроительства могут вселять тревогу. Собранная с бору по сосенке в 2016 г. партия Макрона - сила народная - сперва называлась «Вперед!», затем с 2017 г. - «Вперед, республика!», а теперь, после нового переименования - «Возрождение». Так что Макрон теперь будет титаном Возрождения.

Как писал Ф. Энгельс, «это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености...»

Титанический второй срок Макрона будет привлекать к себе живое внимание прессы, и российским работникам пера будет очень кстати послабление, сделанное ЕС в визовом вопросе. Как сообщила комиссарша ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, «въезд в ЕС с 12 сентября будет разрешен только членам семей граждан ЕС и российским журналистам». Так что тем, кому опять хочется в Париж, следует объявить себя работниками прессы - после чего невозбранно, прибыв во французскую столицу, фланировать там по бульварам.