Нас накрывает эпидемия панических атак: из-за чего это происходит и как себе помочь

Тревожность и панические атаки - звенья одной цепи. Фото: Shutterstock

- Повышенная тревожность - одно из частых проявлений постковида. Но и до пандемии были прогнозы, что количество людей с такими состояниями будет расти. Ожидается, что к 2030-му году от приступов или постоянной тревоги будет страдать каждый третий человек в мире, - рассказывает врач-кардиолог, аритмолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская. - Тревожность и панические атаки - звенья одной цепи. Все это связано с хроническим стрессом. А пандемия (плюс нынешняя политическая обстановка в мире. - Ред.), безусловно, добавляют нам переживаний.

Врач-кардиолог, аритмолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская. Фото: Личный архив

Стресс - фон для панических атак (ПА), поясняет эксперт. И уточняет: «У абсолютно здорового человека без каких-либо предрасположенностей и неблагоприятного фона внезапно ПА произойти не может». Но кто из нас уверен, что абсолютно здоров, а не недообследован? Да и стрессового фона хоть отбавляй. Поэтому я попросила доктора Чайковскую ответить на самые тревожные вопросы о панических атаках. Насколько они опасны для здоровья? Почему во время приступа не хватает воздуха и накрывает волна ужаса? И главное: как себе помочь?

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

- Главное, что вы должны осознать: паническая атака, каким бы неправдоподобным это ни казалось в разгар приступа, с физиологической точки зрения безопасна для организма. Да-да, ПА сама по себе не вызывает ни инфаркт, ни инсульт, - успокаивает врач-кардиолог.

Более того, хотя это состояние внешне кажется нам внезапным, на самом деле подготовка к приступу идет постепенно, говорит Мария Чайковская.

- У нас накапливается багаж событий, которые мозг трактует как негативные (толкнули в метро, подрезали на машине, плохая погода, отругал начальник. - Ред.). И в конце концов центральная нервная система выдает бурную реакцию - начинается паническая атака.

НАГЛЯДНО

Самые распространенные симптомы ПА

- Учащенное сердцебиение.

- Ощущение, что сердце бьется с неимоверной силой, как будто оно находится в горле.

- Боль или дискомфорт в области сердца.

- Головокружение.

- Удушье, чувство нехватки воздуха.

- Приступ страха или сильной тревоги.

- Ощущение нереальности происходящего.

Симптомов, сопровождающих панические атаки, очень много. Их сочетания дают до нескольких сотен вариантов клинической картины, говорит врач.

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА

- Мария, почему при панической атаке часто возникает именно ощущение нехватки воздуха? И еще чувство, что в голове сейчас буквально произойдет взрыв.

- Все это ответ на стресс. Эволюционно мы приспособлены реагировать на стрессовые ситуации по принципу «Бей или беги». Мозг готовит организм к усиленной работе мышц. Для этого нужно увеличить приток кислорода. Поэтому сердце начинает сильнее и быстрее качать кровь - растет частота пульса. Дыхание тоже учащается, чтобы работающие мышцы получали больше кислорода. С другой стороны, на случай, если случится травма, чтобы человек не истек кровью, сосуды спазмируются, сжимаются.

А по факту мы остаемся на месте! Мышцы не работают. Получается, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы напрягаются вхолостую. При этом человек усиленно выдыхает углекислый газ, и его в организме становится меньше, чем требуется. А СО2 очень важен для физиологии. С одной стороны, он расширяет сосуды и снижает давление. С другой стороны, углекислый газ необходим для кислотного равновесия нашей внутренней среды. При его недостатке баланс смещается в щелочную сторону. Из-за этого, несмотря на частое дыхание и активное поступление воздуха, гемоглобин, который переносит кислород, не отдает его тканям, уносит транзитом. Так возникает парадокс: человек дышит очень интенсивно, а кислорода внутренние органы недополучают.

- Разве такое состояние не вредит здоровью?

- Нет. В этом нет ничего по-настоящему опасного. Наш организм устроен с большим запасом прочности. Паническая атака длится не более 20-30 минут, за это время критических изменений произойти не может (кроме случаев, когда у людей уже есть тяжелое сердечное заболевание - ишемическая болезнь сердца).

ТРИ ПУТИ К ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ МУЧЕНИЙ

Пусть панические атаки и не смертельны, по портят нам жизнь изрядно, подтверждает врач. Как минимум это пугает, выбивает из колеи, нарушает или вовсе рушит планы. Как избавиться от ПА?

- Очень важный принцип - не давать вашему страху и тревоге дополнительной почвы, - отмечает Мария Чайковская. - Пугаясь симптомов, человек усиливает неблагоприятный фон и усугубляет состояние. Если же вы не вовлекаетесь, воспринимаете паническую атаку как данность, которая пришла и пройдет - это путь к победе.

Звучит обнадеживающе. Но как добиться этого на практике? А вот тут уже все не так просто. В современной медицине есть три подхода к лечению панических атак (официально они называются «панические расстройства»), рассказывает наш эксперт. И у каждой методики свои плюсы и минусы.

1. Лекарственная терапия.

В чем суть: это назначение антидепрессантов и других препаратов для помощи непосредственно в момент приступа (при необходимости в зависимости от симптомов).

Плюсы: человеку ничего не нужно делать, только принимать таблетки; есть достаточно дешевые препараты.

Минусы: часто есть побочные явления; антидепрессанты имеют накопительный эффект и начинают действовать в лучшем случае через несколько недель.

2. Психотерапия.

Плюсы: не нужно принимать психотропные препараты.

Минусы: дорого, не покрывается страховкой по ОМС; не всегда и не везде доступны специалисты, практикующие необходимые методы помощи.

3. Реабилитационные техники.

В чем суть: такой метод включает различные тренировки, поясняет Мария Чайковская. В первую очередь дыхательные упражнения (они подбираются индивидуально врачом-реабилитологом) и различные способы обучения самоконтролю и саморегуляции своего состояния. Примеры таких техник можно найти в каналах Чайковской в YouTube и Телеграм.

Плюсы: не нужно принимать психотропные препараты; долгосрочный эффект.

Минусы: не покрывается страховкой по ОМС (нужно проходить курсы у врача-реабилитолога за свой счет).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Что делать в моменте?

- Мария, первая мысль в разгар приступа - валидол под язык или принять валерьянки. Это поможет?

- Такие средства не оказывают физиологического влияния при панической атаке. Они могут сработать только по принципу плацебо (то есть, если пациент глубоко уверен, что таблетка поможет. - Ред.). Вообще, если у человека нет серьезных сопутствующих заболеваний, то оптимальный вариант первой помощи при ПА - не делать ничего. Просто ждать окончания атаки, пытаясь на что-то переключить внимание.

Если же очень беспокоит сильное сердцебиение, врач может назначить препараты, снижающие пульс. А если накрывает такая волна страха и тревоги, что нет сил терпеть, то могут быть выписаны рецептурные препараты класса бензодиазепинов. Они быстро купируют такое состояние. Но постоянно принимать их не рекомендуется.

- В интернете встречается лайфхак: приложить к носу пакет и дышать углекислым газом, который выдыхаешь, чтобы восстановить его баланс в организме.

- Вот этого делать категорически не рекомендую. Известны случаи, когда после такой манипуляции людям не только не становилось лучше, но и происходило усиление неблагоприятных симптомов. Вообще, лучший вариант - пройти у врача (реабилитолога, психотерапевта, невролога) курс обучения индивидуально подобранным упражнениям. И в самом начале приступа делать их, чтобы купировать развитие панической атаки.

В ТЕМУ

Как отличить ПА от реальной боли в сердце

- При панических атаках люди часто жалуются на дискомфорт и боль в груди, в области сердца. Такой симптом называется «кардиалгия». Он не представляет опасности для сердечно-сосудистой системы, - успокаивает Мария Чайковская. - А вот реальная сердечная боль - стенокардия - действительно тревожный симптом, требующий медицинской помощи.

По просьбе «КП» врач перечислила основные отличительные признаки.

- Возраст.

Стенокардия: как правило, после 45 лет у мужчин и после 55 лет у женщин.

Кардиалгия: часто у 20 - 35-летних.

Обстоятельства возникновения боли.

Стенокардия: как правило, при физнагрузках; проходит в состоянии покоя.

Кардиалгия: нет связи с физнагрузкой, нередко возникает в покое. А если человек начинает двигаться, то быстрее проходит.

Продолжительность боли.

Стенокардия: недолго. Зачастую проходит через 5 минут после прекращения нагрузки.

Кардиалгия: может болеть, ныть часами.

Характер боли.

Стенокардия: давящая или жгучая в центре грудной клетки или слева.

Кардиалгия: ноет, покалывает, «как будто кол в груди стоит» и т.п.

! Важно: если боль в сердце возникает у человека старше 45 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и при этом она жгучая или давящая, нужно вызвать Скорую помощь. Чтобы медики исключили опасное обострение кардиологического заболевания.