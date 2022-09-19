«Где на космонавтов учат?»

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Правительство Москвы активно развивает проекты по предпрофессиональному образованию подростков. В школах столицы открыты предпринимательские, инженерные, медицинские, академические, педагогические, ИТ, кадетские, спортивные и медиаклассы. В них обучается более 50 тыс. старшеклассников. За 8 лет развития проекта к нему присоединились уже более 150 ведущих российских компаний.

Причем проект постоянно корректируется. Авральное развитие в стране авиастроения привело к созданию в школах столицы космических и авиастроительных классов - проект стартовал с 1 сентября.

Погружение в профессию

Первыми на базе среднеобразовательных школ Департамент образования и науки Москвы создал инженерные и медицинские классы. С каждым годом их становится все больше. В новом учебном году инженерные классы доступны в 222 школах, предпринимательские - в 141, медицинские - в 136, ИТ - в 125 школах.

«В этом году мы открываем три новых профильных направления классов: космический, авиастроительный и спортивный», - сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

Космические классы сформированы совместно с представителями «Роскосмоса». На базе инженерных классов 29 столичных школ учащиеся смогут освоить профессии разработчиков космических кораблей, в академических классах выделено направление для будущих исследователей Вселенной. Кроме того, в кадетских классах выделены места для подготовки космонавтов.

«Проект «Космические классы» является приоритетом для ракетно-космической отрасли. Сфера очень сложная нуждается в новых кадрах, именно поэтому будущих специалистов нужно готовить со школьной скамьи. Это во многом снизит сроки погружения молодых людей и поможет быстрее пройти период адаптации на рабочем месте, - сообщил Дмитрий Шишкин, директор административного департамента госкорпорации «Роскосмос», которая выступает партнером направления «Космические классы».

Дмитрий Шишкин также отметил, что Москва является лидером по предпрофессиональному образованию в стране. Сотрудничество с Департаментом образования и науки столицы позволило сформулировать программу и требования к подготовке юных кораблестроителей. А теперь эту программу «Роскосмос» тиражирует и в других регионах России, где имеются ракетно-космические предприятия.

«Корабль моих размеров не построили»

На базе инженерных классов в Москве также открылись авиастроительные. Ведущим партнером программы подготовки выступил Московский авиационный институт.

«Подготовка будущего штата должна начинаться с инженерных классов школы. Особенно на ранних этапах - начиная уже с пятых классов», - убежден начальник управления довузовской подготовки МАИ Александр Гетманов.

Директор школы № 1474 Ирина Курчаткина сообщила, как на базе общеобразовательного учреждения развивается программа подготовки специалистов в предпрофессиональных классах.

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«На последнем этаже оборудованы специальные лаборатории, в которых ребята получают как теоретические, так и практические знания. Все это позволяет понять детям - правильный ли выбор будущей профессии они сделали?» - сообщила Ирина Курчаткина.

Зачем России столько космонавтов и летчиков? Никто и не говорит, что все учащиеся «крылатых» классов полетят за облака. Лишь лучшие из лучших. А многие другие останутся в отрасли, развивая сопутствующие направления.

«В свое время я поступил в Московский авиационный институт, на втором курсе пришел записываться в космонавты. На меня посмотрели - а у меня рост за метр девяносто. Сказали: «Парень, все хорошо, но космонавтом станешь, лишь если тебя по колено укоротить». Я до сих пор коллегам из «Роскомоса» пеняю, что они так и не сделали космический корабль, в который я мог бы влезть», - смеется Александр Гетманов.

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«Век спортсмена»

Зачем в Москве создали спортивные классы?

«Век спортсмена недолог. Человек без профессионального образования по истечении лет остается у разбитого корыта. Мы хотим показать ребятам, что в спортивной сфере есть различные направления. Важно демонстрировать высокие результаты не только в спортивной деятельности, но и в общем образовании, - говорит исполняющий обязанности проректора по учебно-методической работе Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Евгений Павлов. - Также уже со школьных лет необходимо иметь некое портфолио, которое удастся создать, обучаясь в спортивных предпрофессиональных классах. Сейчас по этой программе у нас заключены соглашения с восьмью школами».

Основной стратегической задачей предпрофильных проектов Департамента образования и науки Москвы является выстраивание вертикали школа - вуз - предприятие. Важно включить потенциальных работодателей для более серьезного погружения в профессию. При этом почти все ведущие вузы страны уже являются партнерами проекта предпрофессиональных классов. Выпускники школ, получающие профильную подготовку, получают по результатам ЕГЭ до 10 баллов дополнительных баллов при поступлении в вузы.

«Это дает возможность получить конкретный ориентир для ребенка уже со школьной скамьи», - резюмировала Наталия Киселева.