Им показали нормальную жизнь

Более 1100 школьников из ДНР посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках образовательного проекта «Мы Россия. Будущее Донбасса» Фото: Марина Аникеева

Кто-то из ребят подходил к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду и просто молча стоял. Кто-то, немножко стесняясь, кланялся. На это трудно было смотреть без кома в горле.

Этим детям из ДНР всего по 12-16 лет, из которых 8 они прожили в условиях непрекращающихся боевых действий, под грохот взрывов и свист пуль, и о фашизме и жестокости им известно не из учебников. К тому же все, что касается истории Великой отечественной войны, в украинских учебниках уже тридцать лет не соответствует правде.

И вот уже третью группу детей – 45 человек - привезли на экскурсию по Москве и Санкт-Петербургу – заново знакомиться с большой историей СССР, России и Украины, с лучшими достопримечательностями обеих российских столиц, чтобы понимать, гражданами какой страны им довелось стать. Той страны, для которой традиционные ценности и историческая память поколений – не пустой звук. Той страны, где издавно на одной территории мирно живут и развиваются множество разных народов. Советник директора Дома народов России Мехрибан Садыгова, выступая вперед подростками, подчеркнула: «Именно синтез традиций и обычаев разных народов делает культуру России такой богатой».

В период с августа по сентябрь Москва приняла уже 3 потока детей из разных населённых пунктов ДНР (в этот раз многие из Мариуполя), которые вместе с сопровождающими их учителями стали участниками проекта «Мы Россия. Будущее Донбасса».

- Это гуманитарный, воспитательный, благотворительный проект, который мы реализуем с национальной автономией греков в России, - комментирует руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. – Нам показалось важным, чтобы дети, почти не знающие мирной жизни, соприкоснулись с нашей общей русско-украинской историей. Они не знают, что мы были единым государством, одной страной, что победа в Великой отечественной войне состоялась благодаря совместному вкладу наших отцов, дедов, прадедов. Мы посчитали очень важным, чтобы мы они увидели Кремль, этот Вечный огонь и отдали дань памяти тем, кто воевал с фашизмом. Видно, какое впечатление на ребят это производит, насколько они очень серьезно отнеслись к акции возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Уже сейчас есть ощущение, что эта поездка никого из них не оставит равнодушным. Ребята побывали и в Третьяковской галерее, и на Красной площади, и в МГУ им. Ломоносова, и в Доме народов России (усадьба Морозовых). Ребята увидели другую жизнь и то, что ими дорожат, что они небезразличны. Постараемся этот проект расширить, получить на него бюджетное финансирование, чтобы в аналогичную поездку смогли отправиться не только дети греческой общины, находящиеся на территории ДНР, а все пострадавшие ребята разных национальностей.

Максим Малай, 12 лет, из села Стыло Донецкой области рассказал, что планирует стать историком и учиться только в МГУ им. Ломоносова. Он уже твердо это решил. В Москве мальчик впервые. Поездка для него стала сюрпризом, и в ночь накануне Максим почти не спал от волнения. Собирали в дорогу всем домом. Семья мальчика с родного места уезжать не собирается.

- Москва меня очень впечатлила и очень мне понравилась, я бы все здесь исходил пешком, - признался Маским. - Старая архитектура, везде чувствуется история. Я это обожаю. Всегда хотел здесь побывать, лет с девяти мечтал увидеть Кремль. Я рад, что моя мечта сбылась.

Кстати, оказалось, что для своих лет и вопреки тем внешним обстоятельствам, в которых приходится жить, подросток неплохо знает историю Второй мировой войны, сведениями о которой с удовольствием поделился, отлично представляет, кто такой Бандера в действительности и понимает, что в настоящий момент взрослые люди у власти на Украине пытаются переписать историю. Желанием сохранить правду о прошлом для ровесников и потомков объяснил свое решение стать профессиональным историком. Как и все дети любого сурового времени, Максимка рано повзрослел...