Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд россиянам

Запрет коснется, прежде всего, граждан с туристическими визами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре европейских страны, отличающиеся наибольшим уровнем русофобии, приняли решение не впускать на свою территорию граждан России даже при наличии у них шенгенских виз, которые выдали другие государства.

Неудивительно, что впереди всех в деле борьбы с россиянами оказались Польша и страны Прибалтики.

– Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы, – заявили в пресс-службе эстонского премьера.

Запрет коснется, прежде всего, граждан с туристическими визами, однако даже в этом случае будет сделан ряд исключений. Например, при посещении родственников или лиц, с которыми есть общие несовершеннолетние дети. Кроме этого, сохранится возможность пересечения границ «по соображениям гуманитарного характера». В частности, планируется пускать в Европу откровенных диссидентов.

Нечто подобное ранее предлагал и глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, заявивший, что Европе могут понадобиться другие типы виз помимо туристических – для оппозиционно настроенных россиян или для журналистов с «критическими взглядами».