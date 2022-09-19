Научный триллер: вспышки на Солнце могут вызвать цунами

Землетрясениям, как правило, сопутствуют быстрые вертикальные движения литосферных плит – сейсмические удары. Плиты, подскакивая, приводят в движение огромные массы воды. И тем самым устраивают цунами

Как аукнется, так и откликнется

Нашу цивилизация способно погубить многое: массовое извержение вулканов, падение гигантского астероида или кометы, эпидемия какого-нибудь смертельного недуга, ядерная война, очень мощная солнечная вспышка или взрыв сверхновой, расположенной где-то неподалеку от Земли. Страшилки известные, вполне вероятные, но незатейливые – в одну серию, образно говоря. Бац! И конец света.

- Скучно, - решили ученые. И придумали сценарий, что называется, повеселее: сначала вспышка на Солнце, которая, как минимум, погрузит планету в темноту, а после нее – цунами, которое затопит гигантские территории.

- Шутить изволите? За дураков держите? - возразят даже далекие от науки люди: солнечные вспышки не могут вызвать цунами.

А вот могут, оказывается. Ученые объяснили как.

Исследования, которые недавно провели итальянские геофизики из Университета Базиликата в Потенцо, выявили очевидную на их взгляд, взаимосвязь землетрясений и процессов, происходящих на нашем светиле. Они наложили график солнечных вспышек на график глобальной сейсмической активности и увидели: графики совпадают. Примерно через 24 часа после того, как Солнце полыхало, недра нашей планеты начинали трястись сразу во многих местах с силой в 5-6 баллов. А то и больше. Земля, словно живой организм, чувствовала настроение светила и реагировала на его изменения.

Открытие убедило ученых в том, что землетрясения и солнечные вспышки взаимосвязаны – не случайно одни следуют за другими.

Собственно, следующие друг за другом события «вспышка - темнота – землетрясение» укладываются в первые три серии триллера под названием «Конец света». Цунами – четвертая серия.

Логика ученых проста: землетрясениям, как правило, сопутствуют быстрые вертикальные движения литосферных плит – сейсмические удары. Плиты, подскакивая, приводят в движение огромные массы воды. И тем самым устраивают цунами. Не столь уж давние примеры: катаклизм в Юго-восточной Азии в 2004 году, потом в Японии в 2011 году. И Солнце тогда буянило, и волны были страшные. А могут быть вообще чудовищные - в зависимости от места и силы тектонических сдвигов. В итоге, если «не смотреть сериал целиком», а только начало и конец, то получится, что цунами вызвала вспышка на Солнце.

Вперед, в каменный век

Механизм, благодаря которому солнечная вспышка погрузит Землю во тьму, а всё прогрессивное человечество – в каменный век, известен. Достаточно, чтобы повторилось так называемое каррингтоновское событие, которое случилось осенью 1859 года. Тогда молодой английский астроном Ричард Каррингтон (Richard Carrington) заметил на светиле необычно крупные пятна, которые исторгли ослепительную вспышку. Вскоре ночь над многими районами планеты превратилась в день - так светло стало от зеленых и малиновых сполохов северного сияния. Телеграф вырубился. Из аппаратов сыпались искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу.

По расчетам специалистов NASA и американской академии наук, электромагнитная буря, спровоцированная столь же мощной солнечной вспышкой в наше время, наведет в электромагнитном поле Земли постоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первую очередь - трансформаторные подстанции. В результате свет «вырубится» по всей планете.

- Тогда – 163 года назад - человечеству просто повезло, что оно не достигло высокого технологического уровня и не успело опутать планету проводами, - объясняют ученые. - Ныне после вспышки «каррингтоновского» уровня на восстановление разрушенной мировой инфраструктуры уйдет не менее 10 лет. И триллионы долларов.

Однако Солнце способно напакостить и сильнее. По крайней мере однажды оно исторгло куда более мощную вспышку. Следы небывалого энергетического воздействия обнаружили японцы из Университета Нагойи (Nagoya University) под руководством профессора Фусы Мийяке (Fusa Miyake) изучив срезы древних кедров, росших в Европе. По годовым кольцам японцы определили, что всплеск излучения был в 775 году нашей эры. Позднее американские ученые из Университета Канзаса рассчитали, что средневековая супер-вспышка была мощнее каррингтоновской в 20 раз. И в 100 раз мощнее самой мощной вспышки, зарегистрированной в ХХI веке.

Совпадение землетрясений с солнечными вспышками

Разломы бьют током

Как именно солнечные вспышки провоцируют землетрясения, пока не совсем ясно. Скорее всего взаимодействие электрическое. Точно известно только то, что корональные выбросы ещё больше ионизируют ионосферу, колеблют магнитосферу, увеличивают плотность и скорость заряженных частиц. И наводят ток. Возможно, он взаимодействует с тем током, который возникает в недрах за счет пьезоэлектрических эффектов в местах разломов тектонических плит и таким образом влияет на движение тектонических плит. Дестабилизирует их. И корежит - то слабее при спокойном Солнце, то сильнее в дни его буйства.

Плит около 20 – это фундаментальные блоки, из которых состоит кора. Они постоянно двигаются вместе со всем, что на них находится, упираются друг в дружку, копят напряжение, которое и разряжается землетрясениями.

КСТАТИ

А ну-ка Солнце ярче брызни

О том, что очередной 25-й цикл солнечной активности, похоже, начался, NASA сообщило еще два года назад. И тем самым предупредило человечество о возрастающем риске мощных взрывов на поверхности нашего светила. Стало быть, если верить теперь еще и итальянским ученым, то угроза сильных землетрясений тоже нарастает. Вместе с вероятностью возникновения цунами.

Астрономы Колорадского университета в Боулдере недавно анализировали данные, собранные космическими телескопами — искали в обозримом космическом пространстве звезды похожие на Солнце — примерно того же размера и класса. Искали не просто так, а с целью посмотреть, как они себя ведут. И увидели: 43 «солнечных брата» из числа попавших в поле зрения оказались очень беспокойными. Время от времени они полыхали супер-вспышками, которые по мощности в тысячи раз превосходили «обычные» — солнечные. Из чего астрономы сделали вывод: и наше светило способно в любой момент учинить такую же пакость. Тогда, скорее всего, с концом света в одну серию уложимся – Солнце спалит Землю. Как в триллере «Знамение» с Николасом Кейджем.