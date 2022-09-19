Манипуляция – это способ воздействия на другого человека или группу людей для того, чтобы изменить их ценности, поведение, установки, убеждения. Фото: Shutterstock

Просьбы о скорой денежной помощи от совершенно незнакомого человека. Коллега, у которого всегда кто-то болен и какое-то вечное несчастье, которое почему-то становится вашей проблемой. Что происходит, когда интересы другого становятся дороже собственного благополучия, времени и денег? Вами манипулируют. И на манипуляции поддается и стар, и млад, и богатые, и те, кто готов отдать последние пять тысяч. Пандемия коронавирусной инфекции породила почву тревоги и страха за свою жизнь, которой успешно стали пользоваться мошенники всех мастей, изобретая все новые способы сыграть у человека на эмоциях и отключить разум. Что же такое манипуляция, с какими самыми распространенными типами манипуляций мы сталкиваемся в повседневной жизни на работе и дома, бывают ли манипуляции безобидные, а какие – действительно угрожающие, об этом «Комсомолка» поговорила с практикующим психологом, кандидатом психологических наук, заведующей кафедрой теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольгой Крушельницкой.

Манипуляция – это способ воздействия на другого человека или группу людей для того, чтобы изменить их ценности, поведение, установки, убеждения.

- Но воздействовать на другого человека – это не обязательно означает делать ему что-то плохое, - говорит Ольга Крушельницкая. – Слово «манипуляция» имеет негативный оттенок, потому что часто манипуляция производится в корыстных целях, для того, чтобы получить выгоду за счет другого человека. Это может быть выгода и в межличностных отношениях с близкими людьми и в общественных отношениях в сфере работы, учебы, например.

С молоком матери: первым манипуляциям учатся в родительской семье

На самом деле наша жизнь очень плотно пронизана манипуляциями и манипулированием.

Маленькие дети прекрасно умеют исследовать и собственные взаимоотношения с родителями, и то, как мама и папа общаются между собой, и успешно усваивают этот способ общения.

- Бывает, маленькая девочка умеет так очаровательно манипулировать своим отцом, что, когда ей хочется что-то выпросить у него, надувает губки и говорит: «Папа, ты меня не любишь!». Конечно, папа тут бросит все и сделает для дочери что угодно, - говорит психолог.

В процессе обучения очень многое построено на манипуляциях. Например, родители воздействуют на ребенка таким образом: «Не сделаешь уроки – не получишь гаджет». В практике врач – пациент, бывает, врачу стоит умело использовать манипуляцию, чтобы добиться альянса с пациентом. Но, к сожалению, очень часто манипуляции используют для того, чтобы эксплуатировать другого человека в своих целях.

Манипуляции на работе: на ком бы «поездить»

Замечали, что в рабочих коллективах почти всегда есть люди, которые ищут другого, который бы сделал их работу. Одно дело, взаимовыручка, когда сегодня я для тебя что-то сделаю, а завтра – ты мне поможешь. Но бывают на работе такие сотрудники, которым то и дело надо к врачу, потом сходить куда-то с ребенком, дальше вновь появляются какие-то неотложные дела. И есть другая категория людей, те, кто не может им отказать.

- Здесь срабатывают психологические закономерности, когда на этапах детского развития при определенном типе детско-родительских отношений у человека формируется чувство вины, если он не выполняет то, что хочет от него авторитетный и любимый им взрослый, - говорит Ольга Крушельницкая. – Эта модель часто активируется на работе и даже при том, что человек понимает, что его добротой злоупотребляют, сказать «нет» бывает очень сложно.

Как научиться говорить «нет»

Для этого есть много техник и упражнений, приведем одно.

В группе человек, которому нужно научиться говорить «нет» выкладывает на стол свои вещи: очки, шарф, свою кружку, ключи и так далее. Участники группы под любым благовидным предлогом стараются у него этот предмет выпросить, играя роль такого «бедняжечки». «Дай мне свой шарфик, у меня горло болит». «Дай мне свой телефон, мне надо маме позвонить». «Дай мне свою кружку, мне нужно водички попить».

- Задача участника этой игры, а это именно игровая ситуация, в жизни не всегда и не всем стоит говорить «нет», потренироваться говорить «нет» и оставить свои вещи при себе, - говорит психолог. - Если начинает получаться в этой смоделированной ситуации, то человек чувствует себя более уверенно и на работе, сможет отстоять свои интересы.

Если манипулятор – начальник

К манипуляциям часто любят прибегать начальники типа «папочка». Он – тот, кто всегда спросит, а как ваша мама себя чувствует, а как детки, а потом навалит сверхурочную работу. Ну как ему отказать, он же такой внимательный, да у него еще и сердце больное? Тут сотрудник может поддаться, а может сказать: «Иван Иванович, вы мне до этого поручили вот эту работу, мне ее доделать или заниматься новой?». Бывает, что начальник мог просто забыть про предыдущие задания, тут важно прояснить рамки рабочих отношений и вернуть руководителю ответственность за то, чтобы расставить приоритеты по делам в рабочее время.

Манипуляции мошенников: «вы такой хороший, дайте мне денег»

Наверняка каждый сталкивался с просьбой перечислить средства на помощь в операции, лечении, покупке лекарств, спасении щенков и котят и много еще на какие «благие дела».

Распространено и активное манипулятивное давление на пожилых людей, у которых скорость реакции уже не та, что в молодости. Есть такая схема, когда звонят на стационарные телефоны, а ими чаще всего пользуются пожилые люди.

- Человек снимает трубку и слышит, как там кто-то заполошенным голосом говорит что-то невнятное, описывает ситуацию аварии, говорит, что виноват, что кто-то попал в больницу. Тут пожилой человек спрашивает: «Тань, ты что ли?». И мошенник за это цепляется, говорит, мол, да, я и продолжает гнуть свою линию дальше, мол, срочно нужна определенная сумма денег, - рассказывает эксперт.

6 важных пунктов, как не попасться к мошенникам на крючок

Важно понимать, что первым у нас срабатывает эмоциональный отклик, а нам нужно подключить критическое мышление.

1. Сосчитать хотя бы до трех, остудить эмоции и дать себе время включить разум.

2. Проанализировать ситуацию прежде, чем совершать действие. Разобраться, а что я на самом деле знаю об этой ситуации? Какие есть достоверные факты?

3. Полезно подключить к анализу ситуации близкого человека, которому точно доверяешь. Если мошенник продолжает давить на то, что нужно перечислить деньги прямо сейчас, четко сказать: «У меня такое правило, прежде чем что-то делать, я разговариваю с мужем (женой, сыном)». И положить трубку.

4. Если речь идет о спонтанной покупке товара, то тут стоит провести свое небольшое исследование. Как минимум, внимательно прочесть состав товара и инструкцию по применению. Сопоставить с другими аналогичными товарами.

5. Пользоваться при принятии решений теми источниками информации, которым доверяешь, и иметь несколько таких источников, чтобы была возможность сопоставить мнения любимых блогеров, например.

6. Стоит понимать, что источники информации обладают разным уровнем ответственности. Если информацию сообщает государственный источник, то обманывать он не будет, велика цена расплаты.