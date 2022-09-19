В интернете стартует ток-шоу для родителей о вызовах современного образования школьников

Фото предоставлено АНО «Национальные Приоритеты»

Герои выпусков – эксперты, школьники и их родители – обсуждают проблемы и вызовы современного образования, делятся собственным опытом, транслируют личную позицию и пытаются договориться друг с другом.

Вместе с ребенком родители проживают периоды его взросления, становления личности, формирования привычек, характера и всё чаще задумываются об эффективности существующих форматов и инструментов воспитания. В студии они смогут высказать своё мнение по таким вопросам, как: Кто должен учить детей? Нужна ли «корочка» об образовании? Что выбрать - колледж или вуз? Как воспитать счастливого ребенка?

Дополнят родительское обсуждение сами дети, ведь было бы некорректно оставить их без права голоса. Согласны ли дети со своими родителями? Так ли всё на самом деле, как считает чей-то папа?

Разобраться в тонкостях обсуждаемых тем и помочь в поиске лучшего варианта решения проблемы участникам ток-шоу помогут эксперты. К дискуссиям приглашены настоящие профессионалы - педагоги, психологи и наставники с большим опытом воспитания и развития подрастающего поколения.

«В первом сезоне проекта «Снова в школу?!» запланировано 9 выпусков, каждый из которых посвящен определенному кругу вопросов, например: дети и гаджеты, буллинг, безбарьерная среда, эмоциональный интеллект… Мы выбрали темы, которые часто становятся предметом общественных дискуссий и локальных обсуждений в родительских чатах, и на которые не всегда можно найти простые и однозначные ответы. Формат ток-шоу позволяет выслушать разные точки зрения, получить экспертное мнение и узнать о возможностях, которые доступны родителям и школьникам по всей стране», - пояснила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Премьерный выпуск «Снова в школу?!» посвящен поиску взаимопонимания между поколениями: «Отцы и дети 21 века». В трёх раундах ток-шоу прозвучат ответы на вопросы: Стоит ли родителям навязывать свой авторитет? Как детство родителей влияет на ребенка? Насколько сильно нужно участвовать в формировании окружения своего чада и следить за ним? В каждом раунде родителям предлагают занять сторону «да» или «нет» - в зависимости от того, согласен ли он лично с озвученным тезисом. В ходе обсуждения участник может поменять свою позицию и перейти на противоположную сторону студии.

Экспертом по теме первого выпуска стал Тимур Жаббаров - автор и ведущий развивающих программ для подростков и родителей, соавтор модели «5 шагов осознанного родительства» и исследования «Как развить осознанность у подростков?».

«Как мне сохранить контакт с моим ребенком-подростком? Этот вопрос начинает беспокоить всех родителей буквально с рождения их чада последние несколько веков. И не только он. Быть родителем сложно. Этот труд проходит незамеченным. При этом, мало у кого возникает идея сознательно учиться родительству. А ведь это непростая профессия, для которой нужно и в психологии разобраться, и в педагогике, и в нутрициологии, и самому обрести устойчивость. Разговор про разницу в восприятии мира у родителей и детей помогает посмотреть на ситуацию под другим углом и увидеть возможные проблемы, что само по себе — половина решения», - отметил Тимур Жаббаров.

Если у родителей, в том числе и после просмотра ток-шоу, появятся вопросы по развитию, воспитанию и образованию ребенка, они могут обратиться за бесплатной консультацией, получить адресную помощь или психологическую поддержку в удобном для них формате. Такие возможности доступны благодаря нацпроекту «Образование».

За 3 года более 5 млн родителей получили консультации у ведущих педагогов и психологов. Некоторые родители обращались не единожды, по различным вопросам, поэтому количество оказанных консультаций составляет более 8,5 млн.

Получить консультационную помощь можно тремя способами:

1. позвонить на горячую линию по номеру телефона 8 (800) 444-22-32;

2. подать обращение в письменном виде непосредственно на самом портале Растимдетей.рф, указав контактные данные, субъект РФ, тематику обращения и, соответственно, сам текст обращения, или на сайтах консультационных служб;

3. обратиться непосредственно в некоммерческую организацию/специальный центр из списка, выбрав нужный субъект РФ на сайте Растимдетей.рф.

Посмотреть первый выпуск можно будет в социальных сетях «Национальные проекты России».

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