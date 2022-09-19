Профессии будущего в мусорной отрасли: эксперты назвали самые перспективные направления

Фото: Медиабанк РЭО

На мероприятии встретились отраслевые специалисты, представители профильных министерств, ректоры вузов и другие эксперты. Всего — 154 эксперта, 14 вузов, 11 ассоциаций и деловых объединений, 30 компаний из реального сектора, три научные организации и три IT-компании, а также три банка. В рамках сессии они обсудили проблемы кадровой политики, потребность в межотраслевых профессионалах и, конечно, профессии в сфере экологии, на которые нужно обратить больше внимания, так как уже скоро они станут востребованными и встанет вопрос о дефиците кадров.

«Отрасли критически необходима не только технологическая, но и кадровая трансформация. За любыми технологиями, инновациями, цифровизацией все равно стоят не машины, а люди. Люди, которые обладают не только желанием совершенствовать отрасль, что, кстати, тоже важно, но и необходимыми компетенциями. Мы попробовали заглянуть в будущее и предвосхитить вопросы нехватки таких кадров — обсудили, какие профессии станут востребованными уже вот-вот, чтобы заранее начать подготовку кадрового резерва. Сегодня мы объединились с бизнесом, органами власти, научными сотрудниками, представителями вузов, чтобы вместе построить векторы кадровой трансформации и сформировать стратегию по развитию этого вопроса», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Фото: Медиабанк РЭО

Так в каких же специалистах так остро нуждается отрасль? В первую очередь это проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства. Также необходимы люди науки — научные работники — и грамотные управленцы — руководители всех уровней. Переработка отходов также относится к сферам, где не хватает специалистов. Плюс, отрасли необходимы специалисты смежных областей: преподаватели на разных ступенях образования и юристы экологического права.

Один из шагов на пути к решению кадрового вопроса — основание РЭО консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В него вошли вузы, отраслевые компании и представители бизнеса: от МГУ и РЭУ им. Г.В. Плеханова до «ЭкоЛайн» и «Русал». Все члены консорциума сходятся в одном — для начала необходимо поменять образовательные программы.

Ректор МИСИС, который входит в консорциум, Алевтина Черникова считает, что важнейшая задача объединения — создать образовательные программы, которые позволят готовить специалистов в области ESG. Поэтому в 2023 году МИСИС и РЭО запустят две новые магистерские программы по направлению «Техносферная безопасность».

«Российский экологический оператор — наш ключевой партнер в сфере создания и внедрения передовых технологий, направленных на формирование экономики замкнутого цикла. Мы уже реализуем стратегический проект «Технологии устойчивого развития». Он посвящен рециклингу и переработке промышленных отходов. Наши ученые уже разработали некоторые решения для промышленного внедрения в качестве природоохранных технологий. Например, одна из них — технология обогащения минерального сырья — поможет в сортировке отходов», — поделилась она.

Директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент» Ирина Бахтина поддержала коллег, но отметила, что образование также важно для специалистов, которые уже работают в отрасли. То есть повышение квалификации, переподготовка — дополнительное образование.

«Экономика замкнутого цикла — это отдельная серьезная экономическая дисциплина, которая должна дополнять базовое образование. Нашим специалистам мы, например, предлагаем программы ESG-трансформации, без которой никакие изменения на производстве внедрить невозможно», — пояснила Ирина Бахтина.

Любопытно, что специалисты отрасли и сами понимают важность дополнительного образования — на него весьма высокий спрос. Особенно — на получение компетенций архитекторов айти-реальности.

Фото: Медиабанк РЭО

«Сейчас мало специалистов, которые чувствуют отрасль и видят ее перспективы, — считает проректор РАУ имени Г.В. Плеханова Ксения Екимова. Кроме того, это специалисты, необходимые в рамках коммерциализации любых проектных решений. Потому что все, что сегодня делает отрасль по переработке отходов, — это проектная работа. Что люди, которые каждое утро забирают отходы на мусоровозах, что химики-технологи — все это работа в рамках проекта. И такие проекты должны быть особым образом управляемы, субсидируемы».

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов заметил, что сегодня есть потребность в специалистах по экологическому просвещению.

«Этих людей очень важно обучить положительной риторике в вопросах экологии, они должны демонстрировать всем, что экологичность может быть нормой жизни. Это напрямую приведет к снижению нагрузки на полигоны и уменьшению загрязненных природных территорий», — отметил он.

Таким образом, эксперты сошлись в едином. Для развития кадрового потенциала необходима, во-первых, трансформация экологического образования в сторону устойчивого развития. Во-вторых, разработка программ общего и дополнительного образования, направленных на формирование у обучающихся межотраслевых компетенций, которые пригодятся в любых смежных сферах. Наконец, полная консолидация разных участников рынка и оказание ими соответствующих мер поддержки.