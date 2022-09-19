Что не так с «Бучей-2.0» в Изюме

Mассовые захоронения – очень удобная история, чтобы скрыть свои преступления Фото: REUTERS

В ЧЕМ ОБВИНЕНИЯ

На окраине Изюма нашли массовые захоронения. И тут же нашли виновных.

«Евросоюз глубоко шокирован более чем 440 телами, обнаруженными украинской властью. Руководство России и все причастные к этому будут привлечены к ответственности», - глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я осуждаю суровым образом зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности», - президент Франции Эммануель Макрон.

«Геноцид, пытки, похищения, ВТОРАЯ БУЧА», - заголосили заголовками западные СМИ.

Со второй Бучей я согласен. Здесь, как и в первый раз, сонм бездоказательных обвинений и масса неувязок, которые говорят скорее против Киева, чем против Москвы. Но обо всем – по порядку.

КТО СТРЕЛЯЛ

Была у нас в Изюме такая шутка. 50 раз сходить в туалет – медаль «За отвагу», 100 раз – орден Мужества. Жили мы в административном здании, света и канализации не было, пользовались летней уборной – на улице. И если за кирпичными стенами чувствуешь хоть какую-то защиту, то снаружи – чистая лотерея. Только по расписанию украинские войска били по Изюму дважды в сутки – утром и вечером. А вне расписания — без счета. Как правило, что-то реактивное – «Смерч» или «Ураган», бывали и баллистические «Точки». Наше ПВО, как правило, перехватывало летящие ракеты, но кассетные заряды все равно срабатывали в воздухе. В этот момент лучше было находиться в здании.

А в перерыве между «обязательной программой» в разных концах города рвались те же кассетные боеприпасы и ухали снаряды натовских гаубиц М777. Из развернутого под нами военного госпиталя в район обстрелов выезжали машины и вскоре возвращались с окровавленными гражданскими, которых оперировали тут же.

Я прожил так полтора месяца, когда казалось, что выезд на передовую – это отдых от артиллерийского террора, который Украина устроила Изюму. Погибших хоронили на импровизированном кладбище в лесу. Причем появилось оно еще до прихода наших войск.

ПОЧЕМУ НЕ СОВПАДАЮТ ДАТЫ

И вот Владимир Зеленский потрясает в Инстаграме фотографиями этого погоста как доказательством «геноцида» со стороны российских военных. Изюм наводнили журналисты, фотографий все больше. И к ним все больше вопросов.

Как, к примеру, могли оказаться жертвами российских пыток люди, погибшие в марте (о чем говорят даты на крестах), если город мы взяли в апреле? Да и вообще, зачем помечать следы своих преступлений крестами? Логичнее было сделать тайное захоронение, которое никто никогда не найдет.

А подобные стихийные кладбища я уже встречал – в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске… Погибших от украинских артобстрелов хоронили во дворах многоэтажек, городских парках, за троллейбусной остановкой, у детской площадки, перепаханной чем-то крупнокалиберным. Каждое из таких захоронений – свидетельство неизбирательного огня, которое практикуют войска Украины, обстреливая города.

Но называть погибших «жертвами пыток» никому в голову не приходило.

КОГО И КАК ЗАКАПЫВАЛИ

И уж тем более странно выдавать погибшего украинского бойца с мобильным телефоном в кармане за расстрелянного пленного. Я видел десятки пленных в Изюме. И первое, что у них изымают – это мобильный телефон. Связи там и так нет, а вот содержимое мобильников представляло оперативный интерес. Контакты, переписки, видеоролики. Сохранить при себе телефон в плену невозможно. Как же они оказались в карманах у эксгумированных военных?

А я скажу. Помню лесопосадки под Сулиговкой, заваленные трупами украинских солдат. Их долго не могли выкурить, пока, наконец, не накрыли термобарическими зарядами «Солнцепека». А от таких даже в одиночном окопе не укроешься. Погибших было много, и представляли они страшное зрелище. У кого-то доставали документы из нагрудных карманов, но детальный осмотр никто не вел.

Долгие дни и недели они валялись в поле неприкаянные.

Российское командование по связи выходило на противника, предлагало гуманитарную паузу, гарантировало безопасность похоронной команде. Но в ответ получало только маты. На чисто русском, к слову, языке.

А когда стало теплеть, наши бойцы (не без риска для жизни) начали собирать тела противника и вывозить в тот самый лесок. Экскаватор рыл яму, в которой погребали украинских солдат. Одна из табличек на кресте гласит: «ВСУ. 17 человек».

Их отказались забрать свои, похоронили чужие. Так в чем же нас обвинять? «Удавку» на шее у кого-то нашли? Могу предположить, что когда тела забирали с позиций, подозревали, что они могут быть заминированы, прецеденты случались. Потому и дергали трупы, как могли. Звучит кощунственно, но на войне совсем другие нормы морали. Мертвому уже все равно, надо беречь живых.

КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НАДО

С момента выхода российских войск с территории Киевской области, напомню, никто так и не предъявил доказательств убийств мирных жителей в Буче нашими войсками. Информационная пена схлынула, интерес к событиям тех дней пропал, а на неудобные вопросы так никто и не ответил. От чьего артиллерийского огня погибли люди на улице, которых показали все мировые СМИ. Кто расстрелял в подвале несчастных с белыми повязками на рукавах – опознавательных знаках российских сил? По кому разрешает открыть огонь нацист «Боцман» на одном из своих видео, если российские войска уже ушли?

Киевские власти устроили тогда натуральный террор, выискивая «коллаборантов» и «агентов оккупантов». И расстреливая людей без суда и следствия.

Сегодня в Изюме происходит то же самое. И массовые захоронения – очень удобная история, чтобы скрыть свои преступления. И убедить Запад в зверствах русских. А главное – версия рабочая. С Бучей же «прокатило».