В Москве прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

В Москве прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по итогам прошедшего с 5 по 9 сентября в Женеве консультативного совещания государств-участников Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Поднимались вопросы о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Выслушав ответы от представителей США и Украины эксперты министерством обороны России проанализированы материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания и пришли к следующему мнению: «Не получено пояснений в части номенклатуры накопленных штаммов опасных патогенов, хотя в рамках проектов под кодовым названием «Ю-Пи» и «Тэп» с 2008 года на Украине было реализовано 19 работ, направленных на изучение потенциальных агентов биологического оружия (конго-крымской лихорадки, хантавирусов, сибирской язвы и туляремии) и экономически значимых инфекций (африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла). Ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась».

«В связи с тем, что по итогам мероприятия был принят «нулевой», ни к чему не обязывающий доклад, нами предложены инициативы по укреплению КБТО», - заявил Игорь Кириллов.

Что входит в эти инициативы? Вот предложения, что озвучил представитель Минобороны России:

- «Во-первых, это возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включает списки микроорганизмов, токсинов, оборудования (по аналогии с контрольными списками КЗХО), носит всеобъемлющий характер и обладает эффективным механизмом проверки. Напомню, что проект протокола был подготовлен международной экспертной группой ВЕРЕКС еще в 2001 году».

- «Второе – создание научно-консультативного комитета, имеющего широкую географическую представленность и равные права участников, при соблюдении так называемого «принципа десяти», в соответствии с которым решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказана всего одним государством».

- «В-третьих, это расширение мер укрепления доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами национальной территории. В связи с тем, что вопросы к военно-биологическим программам США и Украины по-прежнему остаются, Министерство обороны России продолжит дальнейшие шаги по прояснению ситуации».

Отметим, что перед совещанием всем участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам.

Ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях, включая – противочумный институт имени Мечникова.

В своем выступлении Украина признала факт проведения проверки института комиссией министерства здравоохранения, отметив что: «…80 процентов нарушений было устранено…». При этом украинская сторона полностью проигнорировала вопросы о необоснованных объемах хранения опасных биологических агентов на базе учреждения и выявленных грубых нарушениях условий их накопления: складирование биоматериалов на лестничных клетках, отсутствие исправной системы контроля доступа к патогенным микроорганизмам.

Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения – пациентах психиатрических больниц.

При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США: «...была нечастой...».

На другие вопросы американские представители отвечали: «…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…».

Таким же образом представители США реагировали и на другие документы, подтверждающие заинтересованность Украины в поставках технических средств доставки биологического оружия.

Делегация США уходила от прямых вопросов, а заместитель директора по Программе снижения биологической угрозы Кевин Гаррет заявил: «...разработка и производство биологического оружия запрещены в США, и любое нарушение карается наказанием, начиная от штрафов и заканчивая тюремным заключением. При этом решение о выдаче патента не нарушает обязательств США по КБТО и не означает, что правительство США потворствует заявлениям изобретателей …».

КСТАТИ

В Минобороны России отметили, что «опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, многие страны воздержались от участия в совещании, в результате чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств-участников КБТО. В ходе мероприятия выступили всего 43 делегации, из которых более половины (22 государства) либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную. 21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО выступили против, но даже среди них не было единодушия.

В военном ведомстве неоднократно говорили об истинном характере военно-биологических программ Пентагона, реализуемых за пределами национальной территории. В то время, как заявленными целями назывался мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, в реальности происходило наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО. Это проявляется и сегодня в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, проведении испытаний на людях токсичных препаратов.