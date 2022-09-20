Сергей и Светлана поженились в 1997 году. Фото: Личный архив

Утром 20 сентября 2002 года съемочная группа фильма «Связной» во главе с режиссером Сергеем Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Съемки шли весь день. Под вечер команда выдвинулась обратно, когда внезапно начался сход ледника Колка. Ледяная волна всего за несколько минут накрыла все Кармадонское ущелье. Под 60-метровым слоем льда и камней никто не выжил.

Безутешные родственники и волонтеры искали на леднике останки своих близких до февраля 2004 года. После трагедии пропавшими без вести до сих пор числятся более ста человек. Тело Сергея Бодрова так и не было найдено. Звезде фильма «Брат-2» было 30 лет. Мы узнали, как сегодня живет семья актера - его вдова Светлана, дочь Ольга и сын Александр.

Светлана и Сергей поженились в 1997-м. Годом ранее Бодров стал ведущим программы «Взгляд». Светлана тоже работала на телевидении, в компании ВИD. Их роман был красивым, а брак все вокруг называли идеальным. Сергей признавался в интервью: «Я всегда, с детства, знал, как будет выглядеть моя жена. Видимо, много думал об этом. И когда ее встретил, то, конечно, сразу узнал и женился. Но только о личной жизни я говорить не люблю. Скажу лишь, что семья, близкие люди - это степень свободы. А свобода - самое важное, что есть у человека».

Ольга Бодрова в прошлом году стала сенсацией фестиваля «Кинотавр». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 1998 году в семье появилась дочь Оля. В августе 2002-го Светлана родила сына Сашу. Малышу было всего две недели, когда Сергей отправился на съемки «Связного» во Владикавказ.

- После рождения Саши мы две недели побыли дома. Потом Серега отвез нас на дачу и уехал на эти съемки. Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый «Лендровер Дефендер» огромный и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам». Это последняя его фраза. А я его провожаю. Знаете, он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел, - вспоминала Светлана.

Вдова Бодрова по-прежнему работает на Первом канале. Фото: СОЦСЕТИ

Воспитывать детей ей пришлось в одиночку. Второй раз выйти замуж Светлана не представляла для себя возможным. Сегодня она продолжает работать на Первом канале.

Дочка Оля выучилась во ВГИКе на актрису. Ее дебют в кино произвел настоящий фурор: Ольга сыграла главную роль в фильме «Море волнуется раз». Картина стала победителем прошлогоднего кинофестиваля «Кинотавр».

Сын артиста Александр стал музыкантом. Фото: СОЦСЕТИ

Сын Александр, несмотря на то, что практически не видел своего отца, очень на него похож. Светлана признается, это проявляется и в движениях, и в характере.

- Когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера, - рассказывала вдова Бодрова.

Саша связал свою жизнь с музыкой. Он организовал собственную музыкальную группу и в прошлом году выпустил первую пластинку «Рэп-мастерская».