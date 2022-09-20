Сайра подозрительная. Продолжение

Фото: Shutterstock

Кратко напомним, о чем шла речь в предыдущем материале. В прошлом году Россельхознадзор уведомил МВД, ФСБ, ФАС и другие органы о выявленных фактах подмены сырья при производстве консервов из сайры. Оказалось, что ряд производителей вместо сайры кладут в банки дальневосточную сардину (иваси), а также скумбрию и сельдь. Эти виды сейчас гораздо дешевле сайры: уловы сельди и скумбрии стабильны, добыча иваси растет с каждым годом, а вот сайру мы сейчас просто не ловим. Пути миграции промысловых скоплений этой рыбы теперь проходят далеко от исключительной экономической зоны России. Сырье для производства продукции из сайры приходится закупать за рубежом. Поэтому цена на консервы «Сайра натуральная» и «Сайра натуральная с добавлением масла» в последние годы непрерывно росла. Однако сегодня на одном и том же прилавке можно увидеть сайру и по 99, и по 299 рублей за банку. Так какая же цена более обоснованна?

«Когда сайра полностью ушла из наших вод, мы попытались договориться с японскими поставщиками. Еще два года назад цена килограмма мороженой сайры была в районе 3 долларов. - рассказывает председатель камчатского Колхоза им. Ленина Сергей Тарусов. - Чтобы обеспечить минимальную рентабельность в 3-4%, наши заводы должны были продавать эти консервы по 150 рублей за банку! А розничные цены я даже боюсь представить. Поэтому я уверен, что если где-то в магазинах продаются консервы из сайры по 150 рублей за банку или дешевле, никакой сайры там просто не может быть. Что внутри — мне сказать сложно. Я слышал, что туда кладут сардину или сельдь. Это жульничество настоящее».

Фото: Пресс-служба Медиагруппы "Комсомольская правда"

С Сергеем Тарусовым согласен генеральный директор компании «Доброфлот» Александр Ефремов: «В сентябре-октябре 2022 года стоимость 245-граммовой банки консервированной сайры на полке в магазине не может быть меньше 190-200 рублей. Цена формируется за счёт текущей стоимости сайрового сырья на мировом рынке, стоимости жести для банки, производства, транспортных расходов и минимальной наценки со стороны торговой сети. Любая «сайра» за 150 рублей и дешевле — это со 100% вероятностью подделка. Внутри таких банок находится более дешевое, а, возможно, даже просроченное сырье».

Сколько точно банок фальшивой сайры лежат на прилавках и хранятся на складах, не знает никто. Аналитики рыбного рынка осторожно заявляют о том, что настоящая сайра лежит лишь в 40% выпускаемых банок. Знакомый с ситуацией сотрудник Минсельхоза на условиях анонимности сообщил, что ситуация действительно серьезная, но команды бить тревогу и решать проблему нет. Можем лишь предположить, что в основе такой позиции тот факт, что в банках — сельдь или иваси. Нормальная рыба со своими полезными свойствами. Однако, во-первых, налицо колоссальных масштабов обман потребителя, а, во-вторых, в предыдущем материале мы уже рассказали, что настоящая консерва «Сайра натуральная» - уникальный продукт, «чемпион» по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Чтобы восполнить суточную потребность (около 1 грамма), человеку достаточно съесть всего 40 грамм сайры. Ни скумбрия с сельдью, ни даже иваси не могут похвастаться таким содержанием ПНЖК. Подробно о пользе сайры мы расскажем в одном из следующих материалов, а пока вернемся к цифрам.

Чтобы понять, сколько в стране поддельных консервов из сайры, мы решили сравнить объем ввезенного в страну сайрового сырья с количеством выпущенных банок консервов в пределах одного года. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021-м российские компании закупили за рубежом 8,7 тысяч тонн сырья. Из одного килограмма мороженой сайры получают примерно три банки консервов. Таким образом, указанного объема хватило бы на производство около 25 миллионов банок готовой продукции. При этом, по данным федеральной системы «Меркурий», за тот же период заводы произвели 46 миллионов банок консервов из сайры. То есть, более чем в 20 миллионах банок сайры — этой самой сайры нет.

Фото: Пресс-служба Медиагруппы "Комсомольская правда"

Мы попросили представителей крупнейших розничных сетей ответить на вопрос, знают ли они о том, что продают под видом сайры. В руководстве «Магнита» от комментариев отказались. Здесь «Сайра натуральная» по 200 с лишним рублей за банку соседствует с консервами «Сайра натуральная с добавлением масла» стоимостью 99 рублей (производитель «Русский рыбный мир»). Также на полках «Магнита» есть сайра за 122 и 169 рублей.

Директор по качеству АШАН Ритейл Россия Марина Якушева в ответ на запрос «Комсомольской правды» сообщила, что торговая сеть регулярно проводит аудиты поставщиков, а также лабораторные исследования продукции, представленной на полках магазинов. «В продаже представлена продукция, соответствующая стандартам качества, которая имеет всю необходимую подтверждающую документацию. Жалоб со стороны покупателей на качество рыбных консервов, в том числе на их состав, в магазины не поступало», - подчеркнула Якушева. Между тем, в московском «Ашане» на Каширском шоссе нам удалось найти консервы «Сайра натуральная» за 126 и 127 рублей (производитель «Владимирский консервный завод»).

В пресс-службе Х5 Retail Group отметили, что «консервы, на которых указано слово «Сайра», а в состав входит другая рыба, являются случаем фальсификата, и подобная продукция в магазинах торговых сетей X5 Retail Group не реализуется». Представители компании уточнили, что их торговые сети проводят «аудит поставщиков, в процессе которого проверяется, в том числе, сырье и документы на него, соответствие состава и наименования рецептуре».

Фото: Пресс-служба Медиагруппы "Комсомольская правда"

В «Ленте» «КП» рассказали о внутренних стандартах, направленных на повышение качества продукции. Среди них — плановый производственный лабораторный контроль, который проходит продукция всех поставщиков. «Если в Службу качества компании поступает информация о фальсификации рыбной продукции, подмене сырья в рыбных консервах, то такая продукция снимается с реализации, возвращается поставщику или утилизируется. Кроме того, поставщикам направляется претензия, а у производителей продукции компания запрашивает объяснения. «Лента» проводит внеплановые отборы проб продукции, в которой были обнаружены несоответствия, а также компания проводит аудиты на предприятиях, во время которых проверяются документы по организации входного контроля сырья», - рассказала директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова.

У торговых сетей нет возможности отследить всю историю сырья, из которого произведены консервы. В Россельхознадзоре выступают против того, чтобы предоставить заинтересованным участникам рынка широкий доступ к системе «Меркурий»: «Содержащиеся в системе сведения могут составлять коммерческую тайну, такую информацию Россельхознадзор как оператор системы обязан защищать», - сообщили в пресс-службе ведомства. Там, однако, отметили, что работают над тем, чтобы происхождение рыбной продукции стало более прозрачным, вплоть до добычи сырья. И для этого Россельхознадзор продолжает процесс интеграции ведомственных систем с аналогичными программами Росрыболовства.

Ну а мы продолжим знакомить вас с ситуацией, которая сложилась на рынке консервов из сайры. Как уже писала КП, Россельхознадзор еще в прошлом году попросил МВД разобраться в ситуации с подделкой консервов из сайры, которая достигла огромных масштабов. В нечестной игре тогда уличили почти десяток производителей. Мы официально запросили у МВД информацию о том, какие меры были приняты по данным фактам. К моменту публикации этого материала ответа мы не получили.

Продолжение следует.