В Соединенном Королевстве завершается 11-дневный траур в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Фото: REUTERS

В Соединенном Королевстве завершается 11-дневный траур в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Весь церемониал, связанный с траурной процессией, заранее расписан посекундно и тщательно отрепетирован с привлечением королевской роты гвардейцев и офицеров ВВС и ВМФ.

Рано утром в Вестминстер-холле завершилась публичная церемония прощания, продлившаяся четыре дня. За это время очередь из желающих проститься с ее величеством растягивалась на 5-6 километров. Люди проходили через полицейские кордоны, уровень досмотра на них можно сравнить только с соблюдением мер безопасности в аэропортах. В среднем люди проводили в очереди до Вестминстер-холла порядка 12-14 часов.

- Я была последней, кто выразил свое почтение королеве. Это было настоящей привилегией, - призналась англичанка Крисси Хири. - Это один из самых ярких моментов в моей жизни.

В восемь утра, когда Вестминстер-холл и находящееся неподалеку Вестминстерское аббатство окружили тысячи британцев, в собор стали стягиваться приглашенные гости. Особой чести присутствовать на службе в главном соборе Англии было удостоено порядка 2000 человек. Среди них - первые лица государств, дипломаты, члены королевских фамилий со всего мира, английские премьер-министры (шесть политиков), выдающиеся общественные деятели, отмеченные самой Елизаветой II за время ее правления (таких набралось около 200 человек), а также ученые и медики, отличившиеся за время пандемии COVID-19.

Фото: REUTERS

МИД Британии настоятельно просил, чтобы иностранная делегация состояла максимум из двух человек - президент или премьер-министр со своим супругом. Власти грозились, что в связи с беспрецедентными мерами безопасности первых лиц будут возить на специальных автобусах - никаких личных кортежей. Но у всех правил есть исключения. Например, президенту США Джо Байдену позволили добираться до собора в собственном бронированном авто. Однако из-за массовых перекрытий улиц кортеж американского лидера попал в пробку.

Исключительность некоторых мировых лидеров не понравилась пользователям соцсетей. В частности, рассердил тот факт, что африканских политиков загрузили в один автобус, а белым «господам» разрешили передвигаться на личных кортежах.

Также некоторое удивление вызвали широкие улыбки на лицах высокопоставленных гостей (в том числе Байдена), которые удалось запечатлеть репортерам во время их прибытия на службу в Вестминстер.

Фото: REUTERS

СЕМЬЯ

Виндзоры с первого дня траура буквально ежедневно находились у гроба королевы. В день похорон на панихиде в Вестминстерском аббатстве присутствовали все члены королевской фамилии. Особое внимание было уделено королю Карлу III и королеве-консорту Камилле, детям Елизаветы II - принцессе Анне, принцам Эндрю и Эдварду, принцу Уильяму и Кэйт Миддлтон, а также принцу Гарри и Меган Маркл. Большинство первых лиц Виндзоров были одеты в военную форму, включая короля, наследного принца Уильяма, принцессу Анну и принца Эдварда. Исключением стали принц Эндрю и принц Гарри, которые формально не являются членами королевской семьи. Особое внимание было приковано к принцу Эндрю, который, казалось, переживал смерть матери больше всех. Во время похоронной процессии в Вестминстер он не сдерживал слез.

Также службе присутствовали наследники английского престола - принц Джордж и принцесса Шарлотта. У нее на лацкане пальто была замечена бриллиантовая брошка в виде подковы. Это подарок прабабушки Елизаветы II. Любимца Англии 4-летнего принца Луи, запомнившегося своими проделками на праздновании 70-летнего правления Елизаветы II летом, решили оставить дома. Но как призналась Кэйт Миддлтон, Луи осознает потерю любимой «gan-gan» (такое прозвище в семьей дали королеве) и очень переживает.

Фото: REUTERS

ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО

В 11 утра началась церковная служба, ей предшествовали удары колокола Вестминстера - ровно 96 раз - по количеству прожитых Елизаветой II лет.

В центре собора был установлен гроб, покрытый королевским штандартом. Сверху - цветочная композиция, собранная из растений, выращенных в садах Букингемского дворца, Кларенс-хауса и Хайгроув-хауса (резиденции принца Чарльза). В частности, в букет включили веточки розмарина, мирта и английского дуба. Как отмечают британские журналисты, часть растений украшали свадебный букет Елизаветы II, когда она выходила замуж за принца Филиппа.

Среди цветов была замечена рукописная записка, которую оставил принц Чарльз, с надписью: «Люблю и помню. Карл R («rex» - от лат. «король»)». Также крышку гроба венчала королевская коронационная корона, скипетр и держава.

Панихида, продлившаяся час, завершилась двухминутным молчанием, после чего прозвучал гимн «Боже, храни Короля». К слову, впервые за последние 70 лет в исполнении британского гимна прозвучало упоминание именно «короля», а не «королевы». Будущий король Карл III, у которого в этот момент выступили слезы на глазах, не подпевал собравшимся.

Фото: REUTERS

ПРОЦЕССИЯ

В Лондоне траурная церемония завершилась пешей похоронной процессией. Гроб с телом Елизаветы II был установлен на лафет и провезен через главные улицы английской столицы - мимо штаб-квартиры премьер-министра на Даунинг-стрит, здания правительства, памятника Черчиля, королю Георгу VI и королевы-матери. За лафетом следовали четверо детей Елизаветы II, а также принцы Уильям и Гарри.

Особенно драматичным стал момент, когда лафет достиг Букингемского дворца, лондонской резиденции королевы. Флаг над дворцом был приспущен, а вся прислуга, которая день ото дня обеспечивала комфорт ее величества, выстроилась в единую линию, чтобы проститься с ней. Отмечается, что ближайшее время резиденция будет закрыта для экскурсионных групп.

По пути следования процессии тысячи британцев пели национальный гимн, аплодировали и плакали. Финальной точкой стала арка Веллингтона, где гроб был перемещен в катафалк и отправлен в Виндзорский замок.

Фото: REUTERS

ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК

В 15:10 катафалк с гробом Елизаветы II прибыл в Виндзорский замок, а через час в часовне Святого Георгия началась камерная панихида, на которую были приглашены только самые близкие. Буквально год назад в небольшой капелле Виндзоры прощались с 99-летним принцем Филиппом. Тогда из-за пандемии коронавируса королева сидела в полном одиночестве, а члены королевской фамилии соблюдали социальную дистанцию, рассаживавшись друг от друга на приличном расстоянии.

Попрощаться со своей хозяйкой пажи вывели пони Эмму и двух королевских корги — Муика и Сэнди. Репортеры запечатлели принца Эндрю играющего с любимыми собаками его матери.

В конце службы королевские символы - корона, скипетр и держава - были сняты и отправлены на хранение в Тауэр. Лорд-великий камергер сломал свой посох и положил на гроб — такой жест означает, что его служба монарху завершена. Во время чтения 103-го псалма деканом Виндзора гроб с телом королевы был опущен в фамильный склеп. В этот момент раздалась игра волынки — майор волынки Пол Бернс из Королевского полка Шотландии, ежедневно будивший ее величество по утрам, исполнил драматическую композицию в колоннадах собора. После этого прозвучал национальный гимн «Боже, храни короля», во время которого Карл III не смог сдержать слез.

В фамильном склепе, где упокоилась Елизавета II похоронены ее родители - король Георг VI, королева-мать Елизавета Боулз-Лайон, младшая сестра принцесса Маргарет, а также супруг принц Филипп.