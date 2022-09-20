Опаленные квестом: Как готовят будущих сотрудников комнат страха и почему посетители нападают на актрис

На стенах комнаты, в которой устраивали «страсти-мордасти», остались следы копоти. Фото: Прокуратура Москвы

Ну кто хотя бы раз в жизни не представлял себя героем захватывающего фильма? Смотришь, бывало, какой-нибудь триллер и комментируешь вслух действия персонажей: ну что ж ты делаешь, куда идешь, какая же же дуреха… Вот уже несколько лет среди «эксклюзивных» развлечений, которые можно получить небольшими компаниями от 3 - 4 человек, особой популярностью пользуются квесты. Обычно это комната или несколько комнат, в которых на час (стандартная длительность квеста) любой желающий может погрузиться в интересный сюжет - будь то шпионский «роман», разгадка древней тайны на время, «смертоносная» головоломка или вообще ужастик какой-нибудь. Интерьеры, освещение и звук - все как полагается.

В Москве сейчас работают более 300 квест-комнат. По данным профессиональной ассоциации квестов, хотя бы раз на таких «шоу» побывали 35% москвичей - то есть каждый третий. Словом, многие готовы платить деньги (поход компанией стоит до 8 - 10 тысяч рублей) за то, чтобы пощекотать себе нервы. Организаторы обещают максимальное погружение в сюжет. Порой даже слишком максимальное…

ЧУДОМ НЕ ПОГИБЛИ

На днях в Москве во время очередного квеста едва не погибли подростки. Четверо друзей отмечали день рождения двух братьев-близнецов. Билеты на квест «Охота» ребятам подарили. По сюжету, группа школьников оказывается в ловушке маньяка. («Подземелье», едва освещенная комната и «убийца», который где-то рядом…) Роль злодея исполнял 25-летний актер. В один момент парней заперли в клетке.

Людей загнали в клетку и устроили «пугалки» с газовой горелкой. И тут баллон загорелся... После чего уже в настоящей клетке в зале суда оказался актер, изображавший маньяка. Фото: Прокуратура Москвы

Что произошло дальше - сняла установленная в комнате камера. «Маньяк» схватил горящую газовую горелку и принялся ею размахивать. Но переусердствовал. Сначала с потолка на подростков потек раскаленный пластик. Затем загорелся сам баллон. Увидев горящий потолок, актер растерялся. Хорошо, подросткам хватило сил выбить дверь клетки ногами и сбежать. У ребят - ожоги, один из них на больничной койке. Аниматоров (на помощь в какой-то момент прибежал администратор квеста) тоже опалило.

Актер, изображавший маньяка. Фото: Прокуратура Москвы

Фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стали организатор квеста и тот самый актер. Им грозит до шести лет колонии.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

- Россия - мировой лидер в квест-индустрии. У нас покупают франшизы Китай, США, Польша, Венгрия, Германия, Италия, - рассказывает «КП» президент «Национальной ассоциации участников квест-индустрии» и гендиректор Grand Quest Анна Нестеренко.

В этот бизнес активно идет молодежь. Потому что для старта нужны не такие уж большие деньги (небольшой квест можно сделать за 300 тысяч рублей), а спрос на такие развлечения весьма высок.

- Около 50% всех квестов - криминал, маньяки и так далее. Народ голосует рублем: «Дайте хлеба и зрелищ!», - объясняет Нестеренко. - Час адреналина, когда за тобой бегает маньяк, - другая реальность! Выходишь: перезагрузился мозг. Чувствуешь себя победителем.

УРОКИ «ХРОМОЙ ЛОШАДИ»

В актеры владельцы квестов приглашают молодых ребят от 18 лет. Деньги платят небольшие, зато работа забавная. Тоже в своем роде развлечение. Сотрудник старше 30 - 35 лет в этой индустрии - скорее исключение. Самые ответственные квестовики берут людей только с медкнижками (но не все). Во-первых, работать с детьми. Во-вторых, интересуются психическим состоянием.

- Восемь часов работать в комнате со страшными звуками не каждый сможет, - говорит Нестеренко. - По своему опыту могу сказать: когда люди проработали больше пяти лет в квестах, возникает проблема. Наступает момент, когда ты думаешь, что все можешь. Вот и начинаются опасные эксперименты - актер может переборщить с силой, трюки начать исполнять. Причем зачастую травмы себе наносят, а не гостям. Иногда гости от испуга рефлекторно вскидывают руку на актера. К тому же я считаю, что в закрытом помещении огня не должно быть. Все ведь помнят «Хромую лошадь» (в Пермском ночном клубе устроили фаер-шоу, загорелся потолок, погибли 155 человек. - Авт.). И прав таких по закону у квест-комнат нет. Ребята, у которых случился инцидент, жестко нарушали пожарную безопасность.

При этом на сайте квеста «Охота» до сих пор висит реклама: «Уникальное развлечение. Фаер-шоу»…

ХРОНИКА

Громкие ЧП и их итоги

2017 год, Москва. На квесте «Жилец» 12-летняя девочка упала в темной комнате. Итог: восемь швов на лице. Организаторов оштрафовали на 100 тысяч рублей.

2017 год, Саратов. Аниматоры заперли в машине пять девушек. Начали пугать их, пуская «огонь» с помощью баллончика с лаком для волос и зажигалкой. Бутафорская машина загорелась, у девушек ожоги. Аниматорам дали по два года условно и присудили пострадавшим компенсации от 10 до 100 тысяч рублей.

2017 год, Краснодар. Актер с циркулярной пилой погнался за гостем. Вращающийся диск инструмента порезал 22-летнему парню руку до кости. Расследование дела затянулось.

2019 год, Рыбинск. 17-летней школьнице выбило глаз взрывом петарды, которую кинул аниматор. Суд приговорил организаторов забавы к условному сроку в 2,5 года, а также компенсации пострадавшей в 1,5 млн рублей.

2021 год, Санкт-Петербург. На квесте «Хоббит» под шестилетним мальчиком рухнула лестница. Завели уголовное дело. Комнату закрыли, но пока никого не наказали.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нужно ли лицензирование?

Адвокат Павла Левшуна (защищает интересы пострадавших на квесте «Охота» детей):

- Контролирующие органы должны тщательно вести проверки. Ведь на квесты ходят не только взрослые - здесь трагедия произошла с детьми. Тут дело не только в сотруднике, который использовал газовый баллон. В комнате был горючий пластик, который начал капать на детей. Это важное нарушение, которое контролирующие органы проглядели. Надо разобраться, а были ли вообще проверки этого заведения, если да, то кто их проводили и дал допуск для таких «фаер-шоу».