Армянское блюдо на углях

Нэнси Пелоси и Никол Пашинян на встрече в Ереване. Фото: REUTERS

Последние события в Закавказье — столкновения на армяно-азербайджанской границе, волнения в Ереване, участившиеся визиты западных официальных лиц — заставили экспертов и политиков пристальнее посмотреть на то, что происходит в регионе и конкретно в данной республике, которая связана с Россией не только узами дружбы и сотрудничества.

Куда смотрят представители армянской политической элиты, занимающие сейчас ключевые посты в верховной власти страны?

38-летний уроженец Нагорного Карабаха, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в свое время окончил магистратуру факультета политологии и международных отношений Американского университета в Армении, позже работал в представительстве «Каунтерпарт Интернэшнл», а затем в «Антикоррупционом центре Трансперенси Интернэшнл». 4 года занимая пост главы Совбеза республики, он чаще посещал западные страны, в том числе Британию, Германию, Польшу и прибалтийские республики, а также США, чем страны, с которыми его государство связано различными договорами ( в том числе договором ОДКБ). Григорян после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022-го сначала высказал надежду на помощь ОДКБ в разрешении конфликта, а потом выразил горькое разочарование в том, что военной поддержки не последовало.

Накануне этого обострения, в первых числах сентября, с рабочим визитом в Соединенные Штаты отправился министр обороны Армении Сурен Папикян. 36-летний уроженец Степанавана и основатель партии «Гражданский договор» 8 сентября встретился с замминистра обороны США Колином Калем, обсудив «американо-армянское оборонное сотрудничество» и «углубление взаимодействия в сферах осуществления миротворческой миссии».

Глава республики, Никол Пашинян, начиная с февраля этого года уже дважды побывал в Брюсселе, а также в Нидерландах и во Франции, а вот на саммит ШОС в Самарканд он не полетел. Зато его телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном стали регулярными.

В середине июля в Ереван прилетал директор ЦРУ Уильям Бернс. Визит главы спецслужбы не афишировался. После отлета в кратком пресс-релизе было сказано о том, что с руководством силовых структур республики, а также с премьером Пашиняном были обсуждены вопросы «развития сотрудничества и противодействия международному терроризму». С разницей в несколько дней нагрянул в Ереван и глава Национального фонда поддержки демократии Деймон Уилсон.

18 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в столице этой закавказской республики на встрече с Пашиняном назвала Штаты «другом Армении» в поддержке демократии, а также в «противостоянии Турции» в вопросе Карабаха, а армянский премьер, в свою очередь, заявил: «Мы видим готовность правительства США поддержать демократическую повестку нашей страны. И добавил: «мы ценим четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении».

На фоне этого визита 42-летний спикер Национального армянского собрания Ален Симонян в эфире общественного телевидения республики подверг критике «нерешительность» ОДКБ и России в период обострения между Ереваном и Баку, заявив, что руководство его страны «будет делать выводы» из сложившейся ситуации, а «заявления и полуслова» Армению не устраивают.

Следы Пелоси еще не успели остыть, когда в воскресенье, 18 сентября, на площади Свободы в центре Еревана вышли несколько сот человек. Их вывели на улицы ориентированные на Запад (и отчасти им финансируемые) Европейская партия и Национальный объединительный союз. Митингующие размахивали американскими и армянскими флагами и держали плакаты с требованием выхода из ОДКБ, в том числе оскорбительного содержания в адрес Организации. А также призывали свое правительство начать переговоры с «реальными союзниками» - то есть со странами-членами НАТО — чтобы обеспечить безопасность маленькой, но гордой республики.

При этом из уст руководителей разного ранга звучало утверждение, что именно «решительная позиция» Вашингтона в армяно-азербайджанском конфликте помогла «остановить кровопролитие». О ночном звонке Николы Пашиняна Владимиру Путину в ночь на 13 сентября, когда ситуация обострилась, большинство спикеров как-то стыдливо умалчивали. Как и о дальнейших усилиях, принятых как по линии МИДа и ОДКБ, так и по линии Минобороны РФ, чтобы столкновения в трех районах на границе не переросли в полномасштабную войну. Разумеется, мало кто в Ереване вспоминал и о том, что на встрече президентов Путина и Алиева 16 сентября в Самарканде также обсуждался именно армяно-азербайджанский конфликт. И пути его урегулирования.

На взвешенность и аккуратность в формулировках, которые проявила в данном случае азербайджанская сторона, не желающая дальнейшего усугубления ситуации, их оппоненты по другую сторону границы предпочли вообще не обращать внимания.

Объяснение тут простое. У значительной части армянской политической элиты сегодня другой миротворческий ориентир. И он расположен не на евроазиатском континенте, а за океаном. Вот только рассчитывать на его реальную помощь в данной ситуации — весьма наивно, мягко говоря. А усидеть на двух стульях, широко улыбаясь Вашингтону и сквозь зубы Москве - это дело весьма и весьма непростое...