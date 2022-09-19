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Политика19 сентября 2022 20:59

Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Шульц поддержал артогнем линию обороны

Действуя профессионально и слажено с личным составом расчетов взвода, уничтожил наблюдательный пункт противника, две минометные секции, пять единиц техники и более 30 украинских националистов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще писал: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ВСКРЫЛ ЗАМЫСЕЛ БОЕВИКОВ

Сержант Сергей ПЕТРУЩЕНКОВ

Сержант Сергей ПЕТРУЩЕНКОВ

Сержант Сергей ПЕТРУЩЕНКОВ

Фото: Минобороны РФ

«Экипаж танка под руководством сержанта Сергея Петрущенкова выполнял задачу по удержанию одного из важных стратегических районов. Превосходящие в численности украинские боевики, при поддержке артиллерии и бронированной техники, предприняли попытку взять стратегический район под свой контроль, пытаясь прорвать оборонительные порядки российского подразделения. Сергей Петрущенков своевременно вскрыл замысел боевиков, доложил командованию и вступил в бой с противником. Маневрируя на поле боя, укрываясь в складках местности совершая противоогневые маневры, экипаж танка под командованием сержанта Петрущенкова огнем танкового орудия и пулемета уничтожил две боевые машины пехоты и до десятка националистов.

В результате одного из обстрелов националистов, в танк Сергея попал снаряд, но боевая машина осталась на ходу. Сергей Петрущенков получил ранение. Товарищи оказали первую медицинскую помощь своему командиру, который отказался покидать поле боя и продолжил выполнять боевую задачу. Отбив атаку боевиков, экипаж танка передислоцировался на запасную позицию, где Сергей Петрущенков был передан медикам и доставлен в полевой медицинский пункт».

ВОВРЕМЯ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Старший лейтенант Владислав ТЕРЗЕМАН

Старший лейтенант Владислав ТЕРЗЕМАН

Старший лейтенант Владислав ТЕРЗЕМАН

Фото: Минобороны РФ

«С первых дней проведения специальной военной операции командир взвода связи Владислав Терземан в составе экипажа мобильного комплекса выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских войск. Российские подразделения удерживали занимаемые позиции, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. В результате интенсивного артиллерийского огня боевиков, специальное оборудование связи получило повреждение. Старший лейтенант Терземан, находясь под огнем артиллерии и минометов, рискуя жизнью, в кратчайшие сроки обнаружил неисправность и восстановил работоспособность вышедшего из строя блока. Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Терземана, связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями была оперативно восстановлена. По восстановленным каналам связи были уточнены задачи подчиненным подразделениям, а также переданы координаты расположения противника, на основании которых по позициям националистов был нанесен ответный артиллерийский удар,

в результате которого было уничтожено пять единиц бронированной техники и более двух десятков боевиков. Воспользовавшись временным прекращением огня, российские подразделения провели перегруппировку, перебазировавшись на запасные позиции».

СОРВАЛ АТАКУ БОЕВИКОВ

Старшина 2-ой статьи Анатолий СЕРБИН

Старшина 2-ой статьи Анатолий СЕРБИН

Старшина 2-ой статьи Анатолий СЕРБИН

Фото: Минобороны РФ

Старшина 2-ой статьи Анатолий Сербин в составе экипажа бронетранспортера выполнял боевую задачу по огневой поддержке мотострелковых подразделений, удерживающих стратегически важный рубеж. Анатолий Сербин обнаружил в лесной полосе группу националистов, готовивших атаку на наши подразделения с применением минометов.

Доложив об обнаруженном противнике командованию, экипаж бронированной машины Анатолия Сербина, маневрируя, занял выгодную позицию для стрельбы и открыл огонь. В результате прицельного огня из БТР-82А были уничтожены два минометных расчета украинских националистов. Профессиональные действия старшины 2 статьи Анатолия Сербина лишили боевиков, ведущих наступательные действия, огневой поддержки их атака была сорвана. Отступив, противник, нанес удар с применением артиллерии и РСЗО.

Оценив обстановку, старшина 2 статьи Анатолий Сербин вывел из-под артиллерийского удара свою бронемашину и переместился в безопасный район на заранее подготовленную запасную позицию, продолжая выполнять боевую задачу, сохранив жизнь и здоровье подчиненных и не допустив вывода из строя вверенного вооружения и военной техники».

ПОДДЕРЖАЛ ОБОРОНУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Старший лейтенант Артем ШУЛЬЦ

Старший лейтенант Артем ШУЛЬЦ

Старший лейтенант Артем ШУЛЬЦ

Фото: Минобороны РФ

«Командир взвода реактивной артиллерийской батареи старший лейтенант Артем Шульц, действуя в составе своего подразделения, выполнял задачи по артиллерийской поддержке обороняющихся российских подразделений. Под постоянным огневым воздействием противника, старший лейтенант Шульц оперативно принимал решения по ведению артиллерийского огня и смене огневых позиций, нанося существенный урон живой силе и военной технике украинских противника. В ходе выполнения огневых задач, действуя профессионально и слажено с личным составом расчетов взвода, огнем боевых машин уничтожил наблюдательный пункт противника, две минометные секции, пять единиц техники и более 30 украинских националистов. Слаженная работа личного состава старшего лейтенанта Артема Шульца сорвала наступление противника и отбросила его на исходные рубежи. Воспользовавшись временным прекращением огня, старший лейтенант Шульц принял решение на вывод подразделение на заранее подготовленные позиции, где продолжил выполнение боевых задач».

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