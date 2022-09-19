Вернувшийся в Россию Алексей Серебряков впервые показал американскую внучку

Алексей Серебряков с семьей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Громкой эмигрантской истории Алексея Серебрякова в этом году исполнилось ровно 10 лет. В начале 2012-го актер принял решение покинуть Россию: это, мол, был вынужденный переезд, так как на родине сложилась «неблагоприятная социальная обстановка».

- Хам победил, - заявил тогда Серебряков и нарвался на гнев соотечественников, коих покоробило его заявление, что хамство якобы стало отличительной национальной чертой русских.

За несколько лет в Канаде Алексей Серебряков обзавелся собственным домиком, дал образование приемным сыновьям Степану и Даниле, которым уже за 20. Кроме того, четыре года назад артист впервые стал дедушкой: дочь его жены Дарья, которую Серебряков с ранних лет воспитывал как родную, в октябре-2018 родила в США девочку. И в понедельник, 19 сентября 2022, Серебряков впервые показал публике любимую внучку Агату.

Серебряков впервые показал публике любимую внучку Агату. Фото: Иван МАКЕЕВ

На премьере фильма «Красная Шапочка» в киноцентре «Октябрь» актер появился не случайно: у него в фэнтези главная роль. На красной дорожке Алексей позировал с дочкой Дашей, внучкой и сыном Данилой, а в зале к ним незаметно присоединилась и жена артиста Мария, с которой они вместе уже более 30 лет. Общаться с прессой семья не пожелала, и даже не стала уточнять, в каком составе они появились на премьере. К слову, внучка Агата весь вечер провела на руках у знаменитого деда: грызла яблоко, крутилась-вертелась и даже появилась с Серебряковым на сцене, когда съёмочная группа представляла фильм.

А в зале к ним незаметно присоединилась и жена артиста Мария, с которой они вместе уже более 30 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по всему, Алексей Серебряков перевез из Канады в Россию, где у него масса проектов и где он продолжал зарабатывать последние 10 лет, всю семью. Еще год назад на премии «Человек года GQ» Серебряков признавался KP.RU, что сыновья учатся в Канаде, где остались с матерью. А о своём переезде в последние годы артист высказывался крайне осторожно и обтекаемо: мол, он живет на две страны и никогда от России не отказывался. Похоже, семья приехала на родину надолго: здесь их видят вместе уже не первый месяц.