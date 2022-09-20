Самые опасные социальные вирусы

Круглый стол, посвященный Международному дню солидарности борьбы с терроризмом и памяти жертв фашизма

К этому событию, которое отмечается каждое второе воскресенье сентября, было приурочено и открытие патриотической выставки «Про Героев». Проект организован Домом народов России совместно с АНО в поддержку программ ЮНЕСКО.

- В настоящий момент этот День приобретает особую значимость и новое наполнение, - поясняет советник директора Дома народов России Мехрибан Садыгова. – В целом ряде стран предпринимаются активные и, увы, успешные попытки переписать историю Второй мировой и Великой отечественной войны и реабилитировать фашизм. Наибольшую активность в этом направлении проявляют страны Прибалктики, Украина, Польша, Чехия и другие. У всех на глазах происходит героизация гитлеровских пособников, которая особенно опасна для воспитания молодежи. Страшно и то, что у молодых меняются жизненные приоритеты и ценности, и то, что параллельно с этим происходит деградация устройства современного миропорядка. Кто сегодня пропагандирует и поддерживает нацизм, тот отвергает базовые принципы международного права. Россия активно сопротивляется тому, чтобы сторонников фашизма возводили на пьедестал, как героев. Так, в августе этого года в рамках военно-технического Форума «Армия- 2022» прошел первый международных антифашистский Конгресс, в котором приняли участие представители 37 стран. Цель Конгресса – объединить мировое сообщество в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.

- Терроризм и фашизм - это самые социально опасные вирусы, - так звучал один из тезисов выступления на заседании круглого стола другого выступающего - советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей Айказа Микаеляна. – Эта зараза разъедает общество изнутри. Может ли человек называться патриотом – любить леса, поля, но при этом оставаться равнодушным к своим соотечественникам? Родина без соотечественников –лишь территория. Патриотизм должен проявляться в деятельной активности. Вопрос: на каких ценностях его формировать сегодня? В первую очередь мы опираемся на нашу историческую память – на Победу в Великой отечественной войне (ВОВ). Но воспринимаются ли эти ценности молодежью так же, как нами?...

Вопрос о методах нравственного воспитания подрастающего поколения в условиях современного мира стоит, как никогда остро. Недаром он был вынесен в повестку заседания круглого стола в Доме народов России как едва ли не самый главный. «Необходимо изучать историю и воспитать у подрастающего поколения понимание логики всей цепочки событий, благодаря которым мы сегодня живем, - убежден Айказ Маисович. – Ведь это, в том числе история семьи любого молодого человека, его рода, каждого из нас. ВОВ не просто историческая веха, это величайшая война в истории человечества и величайший акт самопожертвования многонационального советского народа, сила которого была в единстве».

По мнению советника руководителя Дома народов России Тимура Мухамедова, «террорист» сегодня – это фашист, «терроризм» сегодня – это фашизм. Для профилактики развития национального экстремизма и терроризма в России, как инициатора мирового Антитеррора, Тимур Мухамедов предложил совершенствовать национальное законодательство в этой области; развивать гражданское общество и «народную дипломатию» направленную на сохранение межнационального согласия, как необходимого условия безопасности в стране; с малолетства формировать в детях патриотическое сознание, чтобы противодействовать разрастающемуся злу; а также расширять сотрудничество России в области обеспечения безопасности с государствами–участниками Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС и др.

Председатель правления Антинацистского Международного комитета - Валентин Халецкий представил работу Комитета и рассказал, что его организация стремится создать Антинацистскую коалицию стран и народов, которую СССР предложил организовать еще в 1945 году на Постдамской конференции. Тогда предлагалось в такую коалицию преобразовать уже существующий антигитлеровский союз, в который входили 35 стран. Но в США заблокировали эту идею, потому что она оставляла приоритет в Победе в ВОВ за СССР, и это не устривало Штаты. В тот же момент с их стороны была выдвинута контридея создать ООН, после чего на японские города - Хиросиму и Нагасаки - были сброшены бомбы. И 53 государства, как по команде, вошли в состав новорожденной ООН. США своего добились. Сегодня Россия стремится отыграть назад эту партию. Тем более, что призрак фашизма все более и более обретает плоть.

А мировое сообщество, будто забыло, какими преступлениями перед человечеством это чревато.

В память о самых невинных и самых беззащитных жертвах гитлеровского фашизма был снят документальный фильм «Дети концлагерей». На круглом столе присутствовала продюсер киноленты Ксения Струговец.

- Если у пленных взрослых был хотя бы какой-то шанс выжить, то у детей его вообще не было, - предварил комментариями просмотр фильма директор АНО в поддержку программ ЮНЕСКО Олег Кузнецов. – Им в любом случае суждено было умереть: или от голода, или от непосильного труда, или вследствие научных биоэкспериментов, проводимых гитлеровцами над людьми.

Этот фильм обязателен к просмотру всем и каждому.

«Чтобы погибнуть, не надо иметь большого ума..»

«Я часто думаю: что такое героизм...Чтобы погибнуть, - не надо иметь большого ума. Героизм должен быть осмысленным, чтобы погиб ты не напрасно...» - размышлял 36-летний подполковник Дмитрий Разумовский, начальник отделения Управления «В» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ. Дмитрий Разумовский погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане. Посмертно удостоен звания Героя России. Его смерть не была напрасной. Но сколько таких героев у нас! Именно о них недавно открывшаяся в Доме народов России выставка «Про Героев».

- Интерактивная выставка «Про Героев» - патриотический проект, который содержит в себе информацию о героях России, которые с честью несли службу в рядах силовых структур РФ и отдали жизнь за нашу Родину, за наше будущее, за сохранения единства и многообразия народов большой страны, - рассказала пресс-секретарь Дома народов России Алеся Дегтярёва.

Выставка организована Домом народов России при поддержке ФАДН совместно с национально-культурным центром «Действие» и представляет героев разных военных конфликтов: Афганистана, Чечни, Донбасса. Материалы собраны со всех регионов России. Одним из первых экспозицию увидел Президент России Владимир Путин.

Содержание выставки – пронзительное, как нож, врезается в память и сердце, потому что это настоящие, а не выдуманные истории про тех, кто по долгу службы спасал других, идя на смерть сам. Выставка адресована молодежи. Как важно иметь перед глазами такие примеры истинного благородства, доблести и мужества, когда понятия о морали и чести в обществе размываются и подвергаются угрозе уничтожения.

Передвижная экспозиция о Героях России ранее побывала в различных регионах страны. И ей еще предстоит не один круг почета.