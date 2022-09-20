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В мире20 сентября 2022 5:12

Выяснилось, что Елизавета II 70 лет переписывалась с женщиной, которую никогда не видела

Королева и американка были сверстницами
Юрий МАЙБОРОДА
Елизавета II ежегодно ко дню рождения отправляла своей американской сверстнице собственноручно написанное послание

Елизавета II ежегодно ко дню рождения отправляла своей американской сверстнице собственноручно написанное послание

Фото: EAST NEWS

Выяснилось, что недавно умершая королева Британии Елизавета II 70 лет поддерживала переписку с жительницей Северной Дакоты (США).

Несмотря на столь долгое общение, женщины никогда не виделись вживую.

Первое письмо Адель Хэнки отправила королеве в год ее коронации. Оказалось, что у женщин есть нечто общее – они родились в один и тот же день, 21 апреля 1926 года.

Американка решила, что этот факт является достаточно веской причиной для того, чтобы обратиться к монарху с просьбой. По словам Хэнки, она попросила у Елизаветы II шляпку и даже была уверена, что получит ее.

Чуда не случилось, и жительнице Северной Дакоты пришлось остаться без королевского головного убора. Но вот на письмо королева ответила. И даже вложила в конверт свое фото.

С тех пор Елизавета II ежегодно ко дню рождения отправляла своей американской сверстнице собственноручно написанное послание.

В письмах женщины чаще всего обсуждали кулинарные вопросы.

– Рецепты, которые нравились королеве, были с мармеладом. И мне тоже, – рассказала Хэнки журналистам, добавив, что очень скучает по своей подруге по переписке.

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU