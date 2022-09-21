Михаил Гордин: «Современной промышленности нужны не только конструкторы, но и исследователи»

Обозреватель ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус обсуждает с и.о. ректора МГТУ им. М.Э.Баумана Михаилом Гординым пути популяризации инженерных специальностей Фото: Андрей Минаев

С обозревателем «КП» Александром Милкусом они обсудили, что нужно сделать, чтобы вернуть популярность инженерному образованию в нашей стране.

- Михаил Валерьевич, сейчас в вузовском сообществе одна из самых острых тем - недобор первокурсников на бюджет в региональных вузах на инженерные специальности. Единственное направление, где нет проблем с абитуриентами, - это специальности, связанные с ракетно-космической техникой. Проблема системная. На ваш взгляд, с чего нужно начать, чтобы ее решить?

- В нашем вузе никаких проблем нет, все бюджетные места заполнены, платных набрали больше, чем в прошлом году. И другие ведущие университеты тоже в такой же ситуации. Мне кажется, разрыв, что кто-то набрал, а кто-то недобрал, говорит о том, что качество обучения надо поднимать не только в ведущих университетах, но и в региональных вузах.

- Денег дать больше?

- Не только это. Наша основная цель - не принять людей с хорошими баллами ЕГЭ, а подготовить и выпустить качественных специалистов. Что для этого нужно сделать? Нужно иметь сильных преподавателей. Для этого надо им платить. Но, кроме зарплаты, нужно еще лабораторное оборудование, условия вести научные работы, проекты и так далее. Не все упирается в деньги, но с их помощью можно решить много задач. Думаю, что Минобрнауки, которое отвечает за этот баланс между количеством, качеством и финансовым обеспечением, в состоянии сделать расчеты и необходимые корректировки.

- Но есть еще одна проблема: в этом году меньше ребят сдавали ЕГЭ по физике. А те, что сдавали, сдали ее хуже, чем было в предыдущие годы. Причин много. Но одна из них - в школе не хватает сильных учителей физики…

- Все должно идти от спроса. Будет спрос на хорошо оплачиваемый инженерный труд - все будет. Что мы наблюдаем при целевом наборе? Что все больше и больше ребят ориентируются на место, где они будут работать. Они знают, что произойдет после вуза, а не в вузе. Поэтому их интересует качество преподавателей и условия, где они будут работать.

Почему айтишники сейчас популярная специальность среди детей? Потому что они знают, что, если ты четыре или шесть лет отучился, будешь получать хорошую зарплату и будешь жить в хороших условиях, работать в удобном офисе и что-то делать на компьютере. В жизни, конечно, получается не всегда так, но такой образ сложился. Поэтому туда все ломятся.

Мы же в университете говорим, что IT-образование тоже должно быть инженерным, широким. Я убеждаю ребят, чтобы они учили общие инженерные специальности, потому что должны быть в первую очередь инженерами, а потом айтишниками. Надо знать, что ты делаешь. Широкое инженерное образование является базой. Поэтому наши IT-специалисты востребованы: они не только кодировать умеют, они еще и инженеры. И так должно быть - знание IT-технологий должно базироваться на глубоком инженерном образовании.

ПРОГРАММА «ПРИОРИТЕТ 2030»

- И вот тут, на мой взгляд, важен переход на следующую тему. Бауманка - это не только учебный вуз. Это серьезный научный инжиниринговый центр. И это еще один козырь университета…

- Конечно. У вузов - участников программы «Приоритет 2030» - проблем с приемом было меньше, чем у тех, которые в программу не вошли.

- …Потому что ребята знают, что, кроме учебы, их предстоят интересные проекты…

- Да! И на них есть деньги. Мы можем привлекать студентов в эти проекты. Они получаются более качественными инженерами. Там интересно и есть возможность получить лучший результат, когда ты закончишь учиться. Все взаимосвязано.

То, что делает Минобрнауки через «Приоритет 2030», через передовые инженерные школы - это и есть поддержка самых лучших инженерных вузов. «Приоритет 2030» - очень сильная программа, которая позволяет через стратегические проекты, через проектную деятельность менять саму суть процессов образования.

Мы осознанно пошли в проект, выбрали скорее исследовательскую работу, нежели традиционно нашу, разработческую. В Бауманке мы занимается опытными конструкторскими разработками, различными инжиниринговыми услугами, активно работаем с промышленностью. А в «Приоритет 2030» мы включили научно-исследовательские проекты, потому что понимаем, что в современной промышленности нужны не только конструкторы, разработчики, но и исследователи. Это интегральная часть научно-технического цикла - начиная от создания научно-технического задела и заканчивая разработками.

Флагманский стратегический проект называется «Bauman Deep Tech», он про технологии, которых сейчас пока нет и которые появятся лет через десять - пятнадцать. Наноэлектроника, мягкая материя, фотоника, искусственный интеллект, но более сложный, чем обычное распознавание лиц, новые материалы. Это все треки этого проекта, по которым мы ведем исследовательскую работу. Надеюсь, что через 5 - 10 лет это превратится в определенные технологические решения. И, конечно, в этом участвуют наши молодые сотрудники и студенты. Это привлекает к нам абитуриентов.

УНИВЕРСИТЕТ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА

- Недавно знаменитый питерский вуз ИТМО отказался от названия «университет» и теперь называется научно-образовательной корпорацией. Вы не хотите посмотреть в эту сторону?

- Вывеска, конечно, роль играет. Но, по сути, мы и так корпорация. Мы даже придумали новое название - университет полного инновационного цикла. У нас есть исследования, разработка, серийное изготовление. Мы выполняем контракты на серийное изготовление, поставляем готовые устройства потребителям, занимаемся их послепродажным обслуживанием. Например, комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы, которые использовались на выборах. Это наша разработка и производство. А после продажи мы их и обслуживаем.

Фактически мы участвуем во всем жизненном цикле изделия, начиная от исследований, продолжая через разработку, потом производство, потом обслуживание. Почему это важно? Потому что люди, которые этим занимаются, - это обычно профессиональные инженеры. Но в работах студенты тоже участвуют. Это дает возможность и студентам, и нашим сотрудником почувствовать себя внутри реального дела, серийного контракта. Это очень важно для инженера. Если ты не видел своего двигателя, другого изделия в эксплуатации, ты не можешь нормально проектировать новый продукт, потому что большинство проблем возникают именно в эксплуатации. Не в начале, а уже при интенсивном использовании.

Конструктор должен увидеть, как его проектные решения реализуются на практике. Обратная связь формирует полноценного конструктора.

Почему мы говорим о полном инновационном цикле? Потому что мы должны дать возможность получить опыт нашим сотрудникам и студентам не только на стадии научных исследований, не только в проектировании, но и в этой самой эксплуатации, в обслуживании.

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

- Можно ли в таком случае сказать, что Бауманка - это инженерный вуз нового типа.

- Нет.

- Почему?

- Потому что нам 200 лет. Русский метод обучения - обучение через практику. Мы умеем так учить, мы всю жизнь так учим и дальше будем так учить. Новое появляется через новые методы, но с точки зрения подхода к обучению мы учим так, как и раньше учили. И пока у нас получалось, судя по нашим выпускникам.

Наша задача, наоборот, нашему типу обучения другие вузы научить.

- Многие флагманские, ведущие вузы сейчас являются проводниками, примерами для развивающихся региональных вузов. Знаю, что Роскосмос создал консорциум космических вузов. И теперь студент в Красноярске может слушать лекции ведущих преподавателей в Москве. Бауманский тоже входит в этот консорциум. Кто у вас партнер?

- У нас в «Приоритете 2030» один из проектов называется «Университет для университета». Это один из наших стратегических проектов. Он не технический: мы создаем систему передачи наших знаний, нашего опыта региональным вузам. Это большой консорциум, в который входит много вузов, в том числе иностранных, с которыми у нас подписаны соглашения, по которым мы передаем им учебные программы и проводим совместное обучение. Это не двойной диплом, хотя в будущем мы посмотрим на эту тему, но это более плотная связь. Часто это связано с местными производствами.

Например, мы вместе с Казанским государственным университетом готовим специалистов для КАМАЗа. Мы свои знания и методики передаем в региональные вузы, ориентируясь на региональные предприятия, которые потом этих инженеров будут брать на работу. И мы, таким образом, стараемся улучшить инженерное образование в стране.

УЧИТЕ ФИЗИКУ

- Михаил Валерьевич, мы можем сформулировать несколько советов поступающим? Если ребята собираются подавать документы в региональные вузы на инженерные специальности…

- Думаю, самый главный совет: если ты хочешь быть инженером, если ты чувствуешь, что тебе интересно создавать что-то новое, ты обязан знать физику. Математика — это важно, но без физики ты никогда не станешь инженером. Это основа понимания физического мира.

Второе. Важнее думать не о том, где ты будешь учиться, а думать, кем и где ты будешь работать. Если у тебя есть четкое понимание, кем ты будешь работать, это поможет определиться с вузом. А работает этот вуз с Бауманкой или не работает, это не важно.

Но, повторю, физика - это необходимое условие.