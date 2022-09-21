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Экономика21 сентября 2022 12:00

Михаил Гордин: «Современной промышленности нужны не только конструкторы, но и исследователи»

Гостем открытой студии «Комсомольской правды», которая работала на Восточном экономическом форуме, стал исполняющий обязанности ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин
Александр МИЛКУС
Александр МИЛКУС
Обозреватель ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус обсуждает с и.о. ректора МГТУ им. М.Э.Баумана Михаилом Гординым пути популяризации инженерных специальностей

Обозреватель ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус обсуждает с и.о. ректора МГТУ им. М.Э.Баумана Михаилом Гординым пути популяризации инженерных специальностей

Фото: Андрей Минаев

С обозревателем «КП» Александром Милкусом они обсудили, что нужно сделать, чтобы вернуть популярность инженерному образованию в нашей стране.

- Михаил Валерьевич, сейчас в вузовском сообществе одна из самых острых тем - недобор первокурсников на бюджет в региональных вузах на инженерные специальности. Единственное направление, где нет проблем с абитуриентами, - это специальности, связанные с ракетно-космической техникой. Проблема системная. На ваш взгляд, с чего нужно начать, чтобы ее решить?

- В нашем вузе никаких проблем нет, все бюджетные места заполнены, платных набрали больше, чем в прошлом году. И другие ведущие университеты тоже в такой же ситуации. Мне кажется, разрыв, что кто-то набрал, а кто-то недобрал, говорит о том, что качество обучения надо поднимать не только в ведущих университетах, но и в региональных вузах.

- Денег дать больше?

- Не только это. Наша основная цель - не принять людей с хорошими баллами ЕГЭ, а подготовить и выпустить качественных специалистов. Что для этого нужно сделать? Нужно иметь сильных преподавателей. Для этого надо им платить. Но, кроме зарплаты, нужно еще лабораторное оборудование, условия вести научные работы, проекты и так далее. Не все упирается в деньги, но с их помощью можно решить много задач. Думаю, что Минобрнауки, которое отвечает за этот баланс между количеством, качеством и финансовым обеспечением, в состоянии сделать расчеты и необходимые корректировки.

- Но есть еще одна проблема: в этом году меньше ребят сдавали ЕГЭ по физике. А те, что сдавали, сдали ее хуже, чем было в предыдущие годы. Причин много. Но одна из них - в школе не хватает сильных учителей физики…

- Все должно идти от спроса. Будет спрос на хорошо оплачиваемый инженерный труд - все будет. Что мы наблюдаем при целевом наборе? Что все больше и больше ребят ориентируются на место, где они будут работать. Они знают, что произойдет после вуза, а не в вузе. Поэтому их интересует качество преподавателей и условия, где они будут работать.

Почему айтишники сейчас популярная специальность среди детей? Потому что они знают, что, если ты четыре или шесть лет отучился, будешь получать хорошую зарплату и будешь жить в хороших условиях, работать в удобном офисе и что-то делать на компьютере. В жизни, конечно, получается не всегда так, но такой образ сложился. Поэтому туда все ломятся.

Мы же в университете говорим, что IT-образование тоже должно быть инженерным, широким. Я убеждаю ребят, чтобы они учили общие инженерные специальности, потому что должны быть в первую очередь инженерами, а потом айтишниками. Надо знать, что ты делаешь. Широкое инженерное образование является базой. Поэтому наши IT-специалисты востребованы: они не только кодировать умеют, они еще и инженеры. И так должно быть - знание IT-технологий должно базироваться на глубоком инженерном образовании.

ПРОГРАММА «ПРИОРИТЕТ 2030»

- И вот тут, на мой взгляд, важен переход на следующую тему. Бауманка - это не только учебный вуз. Это серьезный научный инжиниринговый центр. И это еще один козырь университета…

- Конечно. У вузов - участников программы «Приоритет 2030» - проблем с приемом было меньше, чем у тех, которые в программу не вошли.

- …Потому что ребята знают, что, кроме учебы, их предстоят интересные проекты…

- Да! И на них есть деньги. Мы можем привлекать студентов в эти проекты. Они получаются более качественными инженерами. Там интересно и есть возможность получить лучший результат, когда ты закончишь учиться. Все взаимосвязано.

То, что делает Минобрнауки через «Приоритет 2030», через передовые инженерные школы - это и есть поддержка самых лучших инженерных вузов. «Приоритет 2030» - очень сильная программа, которая позволяет через стратегические проекты, через проектную деятельность менять саму суть процессов образования.

Мы осознанно пошли в проект, выбрали скорее исследовательскую работу, нежели традиционно нашу, разработческую. В Бауманке мы занимается опытными конструкторскими разработками, различными инжиниринговыми услугами, активно работаем с промышленностью. А в «Приоритет 2030» мы включили научно-исследовательские проекты, потому что понимаем, что в современной промышленности нужны не только конструкторы, разработчики, но и исследователи. Это интегральная часть научно-технического цикла - начиная от создания научно-технического задела и заканчивая разработками.

Флагманский стратегический проект называется «Bauman Deep Tech», он про технологии, которых сейчас пока нет и которые появятся лет через десять - пятнадцать. Наноэлектроника, мягкая материя, фотоника, искусственный интеллект, но более сложный, чем обычное распознавание лиц, новые материалы. Это все треки этого проекта, по которым мы ведем исследовательскую работу. Надеюсь, что через 5 - 10 лет это превратится в определенные технологические решения. И, конечно, в этом участвуют наши молодые сотрудники и студенты. Это привлекает к нам абитуриентов.

УНИВЕРСИТЕТ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА

- Недавно знаменитый питерский вуз ИТМО отказался от названия «университет» и теперь называется научно-образовательной корпорацией. Вы не хотите посмотреть в эту сторону?

- Вывеска, конечно, роль играет. Но, по сути, мы и так корпорация. Мы даже придумали новое название - университет полного инновационного цикла. У нас есть исследования, разработка, серийное изготовление. Мы выполняем контракты на серийное изготовление, поставляем готовые устройства потребителям, занимаемся их послепродажным обслуживанием. Например, комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы, которые использовались на выборах. Это наша разработка и производство. А после продажи мы их и обслуживаем.

Фактически мы участвуем во всем жизненном цикле изделия, начиная от исследований, продолжая через разработку, потом производство, потом обслуживание. Почему это важно? Потому что люди, которые этим занимаются, - это обычно профессиональные инженеры. Но в работах студенты тоже участвуют. Это дает возможность и студентам, и нашим сотрудником почувствовать себя внутри реального дела, серийного контракта. Это очень важно для инженера. Если ты не видел своего двигателя, другого изделия в эксплуатации, ты не можешь нормально проектировать новый продукт, потому что большинство проблем возникают именно в эксплуатации. Не в начале, а уже при интенсивном использовании.

Конструктор должен увидеть, как его проектные решения реализуются на практике. Обратная связь формирует полноценного конструктора.

Почему мы говорим о полном инновационном цикле? Потому что мы должны дать возможность получить опыт нашим сотрудникам и студентам не только на стадии научных исследований, не только в проектировании, но и в этой самой эксплуатации, в обслуживании.

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

- Можно ли в таком случае сказать, что Бауманка - это инженерный вуз нового типа.

- Нет.

- Почему?

- Потому что нам 200 лет. Русский метод обучения - обучение через практику. Мы умеем так учить, мы всю жизнь так учим и дальше будем так учить. Новое появляется через новые методы, но с точки зрения подхода к обучению мы учим так, как и раньше учили. И пока у нас получалось, судя по нашим выпускникам.

Наша задача, наоборот, нашему типу обучения другие вузы научить.

- Многие флагманские, ведущие вузы сейчас являются проводниками, примерами для развивающихся региональных вузов. Знаю, что Роскосмос создал консорциум космических вузов. И теперь студент в Красноярске может слушать лекции ведущих преподавателей в Москве. Бауманский тоже входит в этот консорциум. Кто у вас партнер?

- У нас в «Приоритете 2030» один из проектов называется «Университет для университета». Это один из наших стратегических проектов. Он не технический: мы создаем систему передачи наших знаний, нашего опыта региональным вузам. Это большой консорциум, в который входит много вузов, в том числе иностранных, с которыми у нас подписаны соглашения, по которым мы передаем им учебные программы и проводим совместное обучение. Это не двойной диплом, хотя в будущем мы посмотрим на эту тему, но это более плотная связь. Часто это связано с местными производствами.

Например, мы вместе с Казанским государственным университетом готовим специалистов для КАМАЗа. Мы свои знания и методики передаем в региональные вузы, ориентируясь на региональные предприятия, которые потом этих инженеров будут брать на работу. И мы, таким образом, стараемся улучшить инженерное образование в стране.

УЧИТЕ ФИЗИКУ

- Михаил Валерьевич, мы можем сформулировать несколько советов поступающим? Если ребята собираются подавать документы в региональные вузы на инженерные специальности…

- Думаю, самый главный совет: если ты хочешь быть инженером, если ты чувствуешь, что тебе интересно создавать что-то новое, ты обязан знать физику. Математика — это важно, но без физики ты никогда не станешь инженером. Это основа понимания физического мира.

Второе. Важнее думать не о том, где ты будешь учиться, а думать, кем и где ты будешь работать. Если у тебя есть четкое понимание, кем ты будешь работать, это поможет определиться с вузом. А работает этот вуз с Бауманкой или не работает, это не важно.

Но, повторю, физика - это необходимое условие.

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