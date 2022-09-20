Звезды на премьере "Красной Шапочки": Климова с детьми, Макеева с мужем и большая семья Алексея Серебрякова

Наша новая "Красная Шапочка" наконец выйдет на больших экранах страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Мама посылает Красную Шапочку через лес к бабушке с молоком и пирожками: начало знаменитой сказки, наизусть знакомое нескольким поколениям, могло устроить кого угодно, но только не Лину Арифулину. Продюсер и режиссер, больше известная как "мама Фабрики звезд", однажды взяла да и задала неудобный вопрос: простите, а где, собственно, папа девочки? Отвечать на него оказалось некому: так родилась идея снять собственный фильм - начало или приквел легендарной истории. Заняло это долгих девять (!) лет, но в красивую дату - 22.09.2022 - наша новая "Красная Шапочка" наконец выйдет на больших экранах страны.

Лина Арифулина. Фото: Иван МАКЕЕВ

По традиции, первыми фильм оценили знаменитости: в понедельник вечером в киноцентре "Октябрь", несмотря на штормовое предупреждение, случился настоящий звездопад. То ли звезды изголодались по светским раутам, то ли так жаждали показать сказку своим детям, но факт остается фактом: в очереди на красную дорожку пришлось стоять даже Яне Рудковской.

Яна Рудковская с сыном. Фото: Иван МАКЕЕВ

К слову, над атмосферой той самой дорожки организаторы потрудились на славу. Напряженная музыка, звуки леса, ветви, пни и коряги: добро пожаловать в сказку, дорогие. Из-за этого убранства чуть было не случилась беда, когда здоровенный волк (ростовая кукла, в которой человек, похоже, передвигался на ходулях) задел лапой за торчащий валежник. И только благодаря помощнику чудище не рухнуло на позирующих гостей.

А позировали в этот вечер много и с удовольствием. Филипп Киркоров, например, нарушил негласный дресс-код в алых тонах и заявился на премьеру в буйстве красок и заморских логотипов.

- Вот запрещеночку мне подвезли, - вальяжно обронил поп-король, демонстрируя весёленьких покемонов на своей футболке и сумочке.

Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обошла стороной дресс-код и Екатерина Климова. На премьере 44-летняя многодетная мама появилась в пышном полупрозрачном платье и в компании всех четверых сыновей и дочек. Похоже, своей фантастической формой Климова очень довольна: пока она снималась то одна, то "девочками", то всей семьей, певица Зара терпеливо топталась, ожидая своего выхода.

Екатерина Климова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатерина Климова с детьми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие знаменитости пришли семьями. Актриса Нино Нинидзе позировала на камеры вместе с сыном Сашей. В зале, как оказалось, их ждал бывший муж Нино Кирилл Плетнев. В последнее время он редко мелькает на публике и все чаще остается неузнанным из-за набранных килограммов.

Нино Нинидзе с сыном. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кирилл Плетнев с сыном. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Серебряков, сыгравший в "Шапочке" главную роль, представил публике свою четырехлетнюю внучку Агату. Судя по тому, что с актером пришли сын, дочь и жена, они всей семьей приехали из Канады в Россию. Еще один дебют случился у внучки Татьяны Лютаевой: знаменитая бабушка впервые показала пятилетнюю Нику, тайну рождения которой ее мама Агния Дитковските скрывает до сих пор.

Алексей Серебряков с дочкой, сыном и внучкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Лютаева с внучкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

О чем кино

Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, взглянуть своим страхам в глаза и найти своё предназначение.

Действие фильма начинается еще до рождения Красной Шапочки, раскрывая историю ее происхождения. Во вселенной главной героини есть два враждующих рода - защитники сказочного города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни, способные превращаться по своему желанию в людей. Сто лет назад между ними был заключен договор, согласно которому Волки не должны покидать территорию леса.

Светлана Зейналова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако покой мирных жителей нарушается, когда стая хищников несмотря ни на что решает захватить город. Отец Красной Шапочки (Данила Якушев), Волкобой, отважно сражается со Стаей, но погибает в неравном бою. Красная Шапочка появляется на свет, когда отца уже нет в живых. Об истории его «исчезновения» героиня узнает только в 12 лет, когда мама с бабушкой рассказывают ей страшную правду о смерти Волкобоя и о принадлежности девочки к роду защитников. С этого момента начинается история взросления маленькой героини, которая должна побороть детские страхи и принять свое первое важное решение - встать на защиту целого города.

Группа На-На. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ролях: Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Барабаш, Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Иван Кокорин.

ВАЖНО

Доходы от проката "Красной Шапочки" будут переданы в благотворительный фонд "Новый дом", который помогает детям-сиротам.

Игорь Гуляев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Захарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нелли Ермолаева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родион Газманов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жасмин с дочкой. Фото: Иван МАКЕЕВ